"Tenemos un Mythos en casa": los expertos ya afirman que el modelo chino GLM-5.2 es tan "peligroso" como el de Anthropic

La brecha tecnológica entre EEUU y China sigue reduciéndose. Al menos, si hacemos caso de lo que afirman los últimos análisis sobre el modelo GLM-5.2. Dos empresas independientes de ciberseguridad han hecho su propia valoración y sus datos revelan que en materia de ciberseguridad, GLM-5.2 es tan bueno como Claude Opus 4.8. Eso tiene implicaciones notables, sobre todo teniendo en cuenta cómo el Gobierno de EEUU está ahora restringiendo el acceso a los modelos frontera de Anthropic y OpenAI.

La IA ante la amenaza de la ciberseguridad. Desde que apareció Claude Mythos Preview el discurso de la IA cambió sensiblemente. De repente el mundo se dio cuenta de que estos modelos podían convertirse en armas con las que encontrar vulnerabilidades en todo tipo de sistemas para explotarlos. Anthropic ya avisó de que Mythos era demasiado peligroso para estar disponible públicamente, y dio igual que lanzara poco después versiones capadas como Fable 5: el Gobierno de EEUU las ha vetado temporalmente y lo mismo ha ocurrido con GPT-5.6. La situación es insólita.

Cuidado con Tulongfeng (o no). El pasado miércoles, una empresa china de ciberseguridad llamada 360 Security Technology (Qihoo 360) lanzó una nueva herramienta de detección de vulnerabilidades llamada Tulongfeng. Según sus creadores, Tulongfeng es comparable a Mythos en esta tarea. La empresa está en la "Entity List" de EEUU desde mayo de 2020 y su CEO, Zhou Hongyi, afirmó que Mythos es equivalente a un "arma cibernuclear".

El momento Sputnik con GLM-5.2. Pero el verdadero protagonista reciente de la industria china de la IA es el modelo GLM-5.2 de la startup Zhipu.ai (Z.ai), que está volviéndose muy popular al demostrar un rendimiento comparable al de los mejores modelos de empresas de EEUU. Su ventaja fundamental es que es un modelo de pesos abiertos: cualquier persona o empresa puede descargarlo, modificarlo y ejecutarlo en su propio hardware (aunque se necesita una enorme cantidad de memoria de vídeo/unificada para poder usarlo, es un modelo con 744B de parámetros). Pero es que no es solo bueno programando o en tareas agénticas.

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¿Mejor que Claude en ciberseguridad? La firma de ciberseguridad Semgrep afirmó en un análisis reciente que GLM-5.2 era superior a Claude Opus 4.8 en materia de ciberseguridad y señalaron que "tenemos un Mythos en casa". Otro estudio independiente de Graphistry indicó básicamente lo mismo al compararlo con Opus 4.8 y con GPT-5.5. No solo eso: logró resultados excelentes a una fracción del precio: una sexta parte de lo que costó correr las pruebas con Claude Opus 4.8, por ejemplo. Axios reveló poco citó a un investigador de ciberseguridad que explicó que GLM-5.2 es capaz de encadenar exploits "de la misma forma que un atacante de élite humano lo haría".

Mythos chino antes de 2027. Jie Tang, CEO de Z.ai, contestó a un hilo de Twitter en el que se apuntaba que a este ritmo, China tendría un modelo de IA del nivel de Mythos o Fable a finales de 2026. El mismísimo Elon Musk intervino diciendo que en su opinión ese modelo chino con tal rendimiento llegaría en el primer trimestre de 2027. Jie Tang fue contundente y contestó a Musk diciendo "no llevará tanto tiempo".

Y también tenemos Sakana Fugu. Estos días también conocimos la noticia de que Sakana AI, una startup japonesa de IA, había lanzado Fugu, un modelo de IA que en realidad no es tanto un modelo de IA como un enrutador u orquestador de otros modelos. Lo que promete es rendir al nivel de los mejores modelos de EEUU aprovechando distintos modelos tanto abiertos como cerrados. Los benchmarks internos son prometedores, pero algunos analistas independientes explicaban que aunque la idea no es mala, su rendimiento y coste no son tan llamativos como afirma la empresa.

Mientras EEUU bloquea sus modelos, China avanza. La situación es paradójica, porque lo que está haciendo China es justamente aprovechar un momento singular. EEUU está restringiendo el despliegue de los modelos de IA más avanzados de Anthropic y OpenAI para evitar riesgos de ciberseguridad. Y mientras eso pasa, las empresas chinas están aparentemente acortando las distancias con modelos abiertos realmente destacables.

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