Por qué es más barato dormir en Venecia que en Murcia: viajar dentro de España se ha vuelto insostenible

"Se fueron al concierto de Bad Bunny y les salió la noche a 50 euros. Ese mismo finde otro amigo se fue a hacer un examen de oposiciones a Carabanchel y le salió a 93 euros la noche". El tuit cita a otro que compara una noche de Airbnb en Venecia por 99 euros, en pleno agosto, frente a una en Murcia por casi 200 euros y otra en Santander por 270. Veraces o no, conviene preguntarse: ¿por qué a veces sale más barato viajar al extranjero que moverse dentro de España? Empecemos por analizar datos reales.

Lo que cobra un español

Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, el salario medio bruto en España en 2024 (últimos datos definitivos, publicados en 2026) fue de 29.540 euros anuales, unos 2.110 euros por mes en 14 pagas. La Encuesta de Población Activa, con otra metodología, sitúa el salario medio mensual en 2.385,6 euros. Y, dato clave, 2.001,4 euros de mediana: casi 400 euros de diferencia entre media y mediana. Porque el trabajador situado en el centro de la distribución cobra bastante menos que lo sugerido por el salario medio. Por comunidades también hay diferencias. Madrid se acerca a los 2.800 euros brutos mensuales; Cantabria, unos 2.124; Murcia, sumando y dividiendo entre temporales y fijos, unos 2.053.

Salgamos de España: Italia ronda los 2.794 euros mensuales (2.687 en 2025), Bélgica alcanza unos 4.630 euros, con una mediana de unos 3.728, aunque sospecho que los datos están inflados, porque Bruselas, una de las ciudades donde mejor se paga, no suele llegar a los 4.000. Polonia se mueve alrededor de los 2.100-2.150 euros brutos. Rumanía, en cambio, registra unos 1.049 euros (ojo, cifras en neto) y Bucarest unos 1.333 euros. En Chișinău, donde tengo a un par de amigos, la estimación sitúa el salario en torno a 1.000 euros brutos y 800-820 netos. El problema, como puede aducirse en cuanto sumas, no es de salario sino de gasto.

Venecia y su turismo “barato”

Hablemos ahora de gasto. Siempre que viajo con mis amigos pienso: lo que hace que un viaje "salgan a cuenta", inflación temporal y cambios de moneda mediante, es que el destino esté más barato que casa. Así que empecemos por Venecia. Es el ejemplo más extremo de sobreturismo en Europa: de 174.000 residentes en 1951 a 48.283 en 2025, mientras la ciudad recibe picos de hasta 100.000 visitantes en un solo día y dispone de más de 51.000 camas turísticas registradas. Simone Venturini, concejal de turismo, dijo que la ciudad "sigue siendo demasiado barata". Lo contamos el año pasado.

Y aquí está la diferencia. En España han empezado a congelar activamente la concesión de nuevas licencias turísticas. Málaga capital y otros municipios de la Costa del Sol han detenido nuevas altas de ‘Vivienda de Uso Turístico’. Donde más demanda hay. Varios municipios de la Costa Blanca (Alicante, Benidorm, Calpe, Dénia, Jávea) han hecho lo mismo.

Recordemos que desde julio de 2025 es obligatorio, además, registrar cada alojamiento turístico con un Número de Registro Único de Arrendamiento (NRUA) antes de poder anunciarlo en cualquier plataforma, y Airbnb fue multada con más de 64 millones de euros por anunciar miles de pisos sin licencia válida. ¿Nos están castigando los proveedores internacionales? No necesariamente: vamos camino de 100 millones de turistas, pero hay más datos.

Por qué volar a Bucarest sale más barato que volar a Bilbao

Según el INE, en 2025 los vuelos internacionales desde España se abarataron un 6% en el acumulado del año, mientras que los vuelos nacionales se encarecieron un 22,7% en el mismo periodo. 2026 no ha reajustado un poco esta asimetría (internacionales un 10,2% más baratos, nacionales un 5% más caros). Sumemos a esto que el precio de los hoteles creció un 9,9%; campings y albergues se encarecieron otro 4,4%.

Respondamos ahora al interrogante. Por un lado tenemos la fiscalidad asimétrica: el combustible de aviación no paga impuestos en la UE y los billetes internacionales están exentos de IVA, mientras que los vuelos nacionales sí cargan con IVA. Un vuelo internacional puede salir más barato por kilómetro que uno doméstico. ¿Oyes ese ruido de fondo? Es la tensión en Oriente Próximo.

Por otro lado tenemos la competencia desigual: las rutas internacionales de corto-medio radio hacia Europa del Este (Bucarest, Chișinău y otros vuelo que tengo recientes, como Malta y Chipre) están saturadas de aerolíneas low cost —Ryanair, Wizz Air, easyJet— luchando entre sí por captar pasajeros, lo que empuja los precios a mínimos. Las rutas domésticas españolas a menudo pasan por los hubs de Madrid o Barcelona con menos operadores compitiendo y tasas aeroportuarias más altas. Lo decía Greenpeace: un trayecto Barcelona-Londres puede costar hasta 26 veces menos que el mismo trayecto en tren.

¿Limitación deliberada?

Uber, Cabify… En cuanto salgo de España empiezo a hacer comparaciones. En España hace tiempo que se cargaron la famosa ratio 1:30 (la proporción de 1 licencia VTC por cada 30 licencias de taxi) y por mi Toledo natal ya campa el verde Bolt pese a la pugna con el Ayuntamiento. Es más, tras tres años de batalla, Uber recurrió la reclamación de Hacienda y ha logrado paralizar la sanción. Sin embargo, eso no significa que viajar con ciertas restricciones no impliquen un sobreprecio en cada trayecto.

En España hay menos oferta, así que aprovechan mejor sus márgenes. Y a eso se suma el algorítmico sistema de tarificación dinámica: en horas punta o trayectos de alta demanda, el precio de un VTC puede llegar a ser más del 300% superior al de un taxi en el mismo trayecto, legal mientras no vulnere los artículos 5 y 7 de la Ley de Competencia Desleal, por más quejas de OCU y FACUA que leamos en los medios. Es decir, el efecto de multiplicador por demanda tiende a suavizarse cuando hay más coches disponibles para absorber esos picos.

Cuando el nómada digital y el vecino compiten por el mismo piso

Madrid está carísimo, lo sabemos. La llegada sostenida de nómadas digitales, profesionales desplazados y compradores internacionales con salarios en euros, dólares o libras muy superiores a la media local han roto cierta estabilidad. El auge del co-living en Madrid, dirigido explícitamente a "jóvenes profesionales, expatriados y nómadas digitales" no miente. Pero hablemos de Málaga, mi laboratorio favorito.

En Málaga, el precio medio de venta alcanzó 3.720-3.722 €/m² en 2026, un máximo histórico, con una subida interanual de en torno al 12%. El alquiler medio subió un 11,87% entre abril de 2025 y abril de 2026, hasta 1.388 €/mes, y según un análisis reciente, alquilar un piso de una habitación en el centro de Málaga exige destinar cerca de tres cuartas partes del sueldo neto. Un 75,59% del sueldo neto promedio. El resto, para todo lo demás. Eso convierte a Málaga en la séptima ciudad europea más cara para alquilar.

Que haya suficiente construido para que viva toda la población no significa que España no tenga un problema de vivienda: construye muy poca vivienda nueva en relación con la demanda. Y un nómada digital no mira en un pueblo de la sierra, sino en una urbe como la malagueña. Habrá unos 8 millones de viviendas vacías (un 28% del parque total), pero están mal repartidas. Que se lo digan a Baleares o Canarias. Por eso es tan barato pedir un Airbnb en Chișinău, Cracovia, Bucarest o Budapest, porque hay pisos de sobra.

En España, la proyección del INE es la de crear unos 220.000 hogares durante los próximos meses. Según varios estudios como el de BBVA Research, solo se va a cubrir la mitad de la demanda hasta 2027. Más allá de los sesgos e intereses obvios que los estudios no citan, queda claro que la media anual de viviendas iniciadas en la última década es aproximadamente un 70% inferior a la de 1970-2010, y que en ese periodo los precios de alquiler subieron un 57% y los de

Entonces, ¿hay burbuja?

Hemos hablado de salarios, rentas, demanda estructural, escasez real y escasez construida. Hemos mencionado regulaciones y desequilibrios. No hay evidencia de que los salarios españoles sean anormalmente bajos. El problema es que dos de cada tres trabajadores no llega a la media. Esto parte en dos el poder adquisitivo real.

Voy con mi ejemplo favorito. Recuerdo viajar a los destinos citados y comprar vinilos. En todas las ciudades costaban lo mismo que en España, algunos con un IVA mucho menor. El salario mínimo mensual de 2025 era de 2.193 euros en Países Bajos —uno de los cinco países más caros de Europa y uno de los que mejor conozco— frente a 1.381 euros en España, un 59% más alto, y el salario medio bruto por puesto rondó los 47.000 euros anuales en Países Bajos en 2025. Sin embargo, en un supermercado neerlandés incluso la fruta, el vino, los snacks o el queso cuestan lo mismo. Países Bajos aplica un 9% de IVA a alimentos, libros o vinilos. Traerte un souvenir es menos asfixiante cuando sabes que una entrada de cine, un concierto o una cerveza comprada allí salen equitativamente más baratos.

¿Hay burbuja? Bueno, lo que hay son salarios irregulares que no contrastan con las subidas del precio de casi todo: el diésel ha experimentado un incremento del 15-20%, un alquiler medio en ciudades como Sevilla rondaba los 10 euros/m² a finales de 2023 y alcanza ya los 12,4 euros/m² en junio de 2026, aproximadamente un 24% más —un piso de 70 metros pasa de 700 a casi 900 euros—. ¿Sigo? Vamos con algo de transporte básico y ya terminamos.

Un tren Madrid-Zaragoza costaba 25 euros hace apenas un lustro: raro es el viaje que ahora, aun dependiendo de la antelación, baja de los 50 euros. Y no lo digo yo: la media de Renfe en 2025 fue de 70,58 euros, frente a 51,35 euros en Avlo, 63,8 euros en Iryo y 51,86 euros en Ouigo. Sigue siendo carísimo si comparas con los viajes promedio de Países Bajos donde los residentes viajan por 5-7 euros a ciudades en la otra punta del país. Ahora suma cada gasto extra, cada euro que sube no proporcionalmente a los ingresos y ya lo tienes: ¿cuántos minutos de salario necesitas para pagar unas vacaciones dentro de España?

Imágenes | Pexels (Vivian Jimenez, Dmitry Voronov)

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