Un diseño minimalista con 72 W de potencia y doble certificación Hi-Res Audio: así son los nuevos altavoces Creative XF1

Aunque hay quien prefiere auriculares a la hora de sentarse delante del PC, también existen muchos usuarios que prefieren unos altavoces. Creative ha presentado unos nuevos que son ideales si, además de un buen sonido, buscas algo minimalista y que quede genial encima de la mesa: son los Creative XF1 y estarán disponibles el próximo 6 de agosto por 159,99 euros.

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Un sonido potente y nítido, incluso con Bluetooth

Estos nuevos altavoces de Creative, disponibles tanto en color negro como en blanco, cuentan con una potencia de 72 W y un rango de frecuencia de 55 Hz a 40 kHz. Creative promete que esto nos permitirá tener un sonido nítido y con mucho detalle, tanto a la hora de ver cine como escuchando música e incluso jugando a videojuegos.

Otro punto a destacar de los mismos es que cuentan con doble certificación Hi-Res Audio, tanto a través de audio USB o entrada analógica como si los usamos a través de LDAC con Bluetooth 6.0. También incorporan una entrada de 3,5 milímetros y una salida dedicada para subwoofer, por lo que es un sistema de altavoces bastante versátil.

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A todo lo anterior debemos sumarle dos detalles más. El primero es que, gracias a la app Creative Nexus, podremos personalizar al milímetro el audio, incluso creando distintos perfiles con los ajustes. La otra es que cada unidad de estos Creative XF1 pesa poco más de un kilo, lo que permite que podamos reorganizar el espacio que tenemos sobre la mesa sin mucho esfuerzo.

⚡ EN RESUMEN: creative xf1 ✅ LO MEJOR Sonido de alta calidad, incluso Bluetooth: Son dos altavoces para tener un gran sonido tanto con música, cine o videojuegos. Y con Bluetooth no pierde calidad.

Son dos altavoces para tener un gran sonido tanto con música, cine o videojuegos. Y con Bluetooth no pierde calidad. Diseño minimalista: Tiene un diseño bastante chulo y minimalista, ideal para tenerlos encima de la mesa. ❌ LO PEOR Su precio: Su precio de lanzamiento es de casi 160 euros, aunque es probable que los podamos encontrar más baratos pasado un tiempo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un sistema de altavoces con buena calidad de sonido y que ofrezcan muchas opciones, tanto de conexión como de personalización. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más sencilla o económica, incluso si eso implica renunciar a un poco de calidad de sonido.

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Imágenes | Creative

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