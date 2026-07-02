La mejor oferta del iPhone 17 Pro acaba de llegar: precio mínimo histórico solo durante 48 horas

En el pasado Prime Day de Amazon pudimos ver muchos dispositivos de todo tipo (móviles incluidos) a precios mínimos, pero no proliferaron los descuentos para Apple. La buena noticia es que hemos empezado julio con una muy buena oferta para el iPhone 17 Pro: PcComponentes le ha metido un tijeretazo a su precio y pasa a costar 1.199 euros. Eso sí, solo durante 48 horas.

Es uno de los mejores móviles compactos

Esta oferta llega en el marco de los PcDays, un evento que durará hasta el próximo 12 de julio. Sin embargo, esta oferta del iPhone 17 Pro llega en una ronda de ofertas flash solo de dispositivos Apple que durará únicamente hoy y mañana. De esta forma, tenemos una muy buena ventana de compra para este iPhone, pero también para otros productos como los AirPods Pro 3 o el MacBook Neo.

El iPhone 17 Pro de Apple es uno de los mejores teléfonos compactos que podemos comprar ahora mismo. Tiene una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion, por lo que podemos esperar de él una muy buena experiencia. Además, en su interior va el chip A19 Pro, de lo mejor que tiene Apple y que nos dará un rendimiento sobresaliente ahora y durante un montón de años.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Otro punto donde destaca este iPhone es en el apartado fotográfico y de vídeo, gracias a un triple sensor de 48 megapíxeles muy versátil. Apple promete que es capaz de llegar a las 31 horas de reproducción de vídeo en cuestión de autonomía, un escalón por debajo de las 37 horas del iPhone 17 Pro Max. Si estás buscando un móvil compacto, este iPhone 17 Pro es una de las mejores opciones que puedes comprar.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iphone 17 pro ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Teniendo en cuenta que los móviles de Apple no suelen recibir mucha rebaja, se trata un descuentazo de 120 euros.

Teniendo en cuenta que los móviles de Apple no suelen recibir mucha rebaja, se trata un descuentazo de 120 euros. Un móvil que te durará muchos años: El hardware de este móvil es sobresaliente, por lo que podemos esperar que sea un móvil que nos dure muchísimo tiempo. ❌ LO PEOR 256 GB de almacenamiento: Se trata de la versión más básica del móvil, que tiene 256 GB de almacenamiento. Se te pueden quedar cortos en poco tiempo si eres de los que hace muchas fotos y vídeos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas tener uno de los mejores móviles compactos del mercado o quieres un iPhone que te pueda acompañar durante mucho tiempo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un modelo relativamente reciente (como el iPhone 16 Pro) o prefieres una opción con más autonomía, como es el iPhone 17 Pro Max.

También te puede interesar

Apple iPhone 17 de 256 GB: Pantalla de 6,3 Pulgadas con Promotion, Chip A19, cámara Frontal Center Stage, Mayor Resistencia a los arañazos, autonomía para el día Entero; Negro Hoy en Amazon — 925,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Apple AirPods 4, Auriculares inalámbricos, Bluetooth, con Audio Espacial Personalizado, Resistentes al Agua y el Sudor, Estuche de Carga USB-C, Chip H2 y hasta 24 Horas de autonomía Hoy en Amazon — 129,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pedro Aznar en Applesfera, Apple

En Xataka | Mejores iPhone. Cuál comprar en 2026 y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados