El sábado 4 de julio llega a Aldi la cafetera DeLonghi con tres cajas de cápsulas Nescafé Dolce Gusto de regalo

Aldi, al igual que muchas otras tiendas, cuenta con una sección de Bazar que se va renovando constantemente. El próximo sábado 4 de julio llegará la cafetera DeLonghi Picolo XS a un precio de 54 euros. Y mucho ojo porque viene con tres regalos.
Si lo prefieres, MediaMarkt tiene una cafetera parecida a un precio ligeramente más bajo: la Krups Piccolo XS por un precio de 49,99 euros.
Krups Piccolo XS
Una cafetera con tres cajas de cápsulas Dolce Gusto
La DeLonghi Picolo XS llegará a Aldi con tres regalos para poder utilizarla en cuanto la tengamos en casa. Estos no son otros que tres cajas de cápsulas Nescafé Dolce Gusto de cappuccino, espresso y café con leche, que están valoradas en su conjunto por aproximadamente 15 euros.
En lo que se refiere a la cafetera de DeLonghi, hablamos de un modelo bastante compacto, por lo que es ideal para pisos pequeños. Cuenta con un modo Eco para que se apague automáticamente transcurrido un minuto desde la última preparación de café, así ahorrando enegría cuando no se está utilizando.
Incorpora un depósito de agua de 0,8 litros que permite preparar varias tazas de café de una sentada, cuenta con una presión de 15 bares y permite preparar café tanto caliente como frío. Además, según la marca, promete tener el café listo en tan solo un minuto.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de la DeLonghi Picolo XS hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera para el día a día con el que hacer café de forma rápida.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Estás buscando una experiencia mucho más completa. En ese caso, pese a ser más caras, hay opciones mucho más interesantes, con molinillos integrados, espumador y opciones para elegir la temperatura.
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Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), DeLonghi
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