Mañana vuelve la mejor serie de ciencia ficción del momento, con un giro en su historia que le ha dado una puntuación perfecta

Este 3 de julio llega a Apple TV la tercera temporada de 'Silo'. Y con esto se marca el ecuador de la serie: en diciembre de 2024, Apple confirmó la renovación simultánea de una tercera y cuarta temporadas, y afirmó que esta última estaba concebida como cierre definitivo de la historia. Vamos por el ecuador de esta apasionante serie, y todo parece indicar que volvemos a estar ante un acontecimiento: la tercera temporada ostenta un 100% de la crítica en Rotten Tomatoes, la mejor hasta el momento.

'Silo' está ambientada en un futuro tóxico e inhabitable en el que 10.000 personas viven encerradas en un gigantesco silo subterráneo de 144 plantas, sin memoria de cómo ni por qué llegaron ahí, y creyendo firmemente que salir al exterior significa una muerte segura. La serie sigue a Juliette (Rebecca Ferguson), una ingeniera de los niveles bajos que, tras la muerte sospechosa del sheriff, empieza a tirar del hilo de las mentiras que sostienen el orden social del complejo subterráneo.

En esta nueva temporada, Juliette se ha convertido en alcaldesa del Silo 18, pero con lagunas de memoria sobre lo que ha vivido fuera, con la comunidad intentando recomponerse tras la rebelión de la temporada anterior y afrontando una nueva amenaza. En paralelo, la temporada abre una segunda línea temporal ambientada siglos atrás, centrada en un congresista y una periodista que empiezan a destapar la conspiración que terminaría desembocando en la construcción de los silos.

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Esta mitad "del pasado" adapta en buena medida 'Shift', el segundo libro de la trilogía de Hugh Howey en la que se inspira la serie y que en español ha editado Minotauro, y es la principal novedad de esta temporada frente a las dos anteriores, centradas casi en exclusiva en el presente de Juliette. Los elogios a esta nueva temporada no han dejado de aparecer en la última semana, y se destaca sobre todo la originalidad del salto temporal. La ambientación, interpretaciones y, como siempre en Apple TV+, ambición de la serie, la convierten en cita absolutamente imprescindible para amantes de la ciencia ficción.

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