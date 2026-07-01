Hoy en Netflix, la trepidante tercera entrega de una de las sagas más vistas en la historia de la plataforma

'Enola Holmes 3' llega a Netflix casi seis años después de que la plataforma rescatara a la joven detective de lo que habría sido un estreno en cines de muy poco lustre. Con ella, Millie Bobby Brown vuelve al papel que la hizo célebre fuera de Hawkins, apenas seis meses después de que 'Stranger Things' cerrara su última temporada. Malta sustituye a Londres como escenario, y un secuestro sustituye a una boda como motor de la trama. La boda, eso sí, sigue ahí esperando su turno.

Legendary había desarrollado la primera película para estrenarla en cines, pero el parón de distribución de 2020 llevó a Netflix a comprar los derechos de distribución. La película, coprotagonizada por Henry Cavill como el legendario Sherlock Holmes, firmó la mejor semana de estreno para una película original hasta ese momento. En su balance del tercer trimestre de 2020, Netflix aseguró que 76 millones de cuentas habían visto la película en su primer mes. Dos años más tarde, 'Enola Holmes 2' repetía el golpe: 64,08 millones de horas vistas en sus tres primeros días de emisión.

El origen de todo esto son los libros de Nancy Springer, publicados entre 2006 y 2023 y protagonizados por la hermana pequeña de Sherlock Holmes, personaje inventado por la autora. La saga, compuesta por diez títulos, tuvo su correspondiente dosis de polémica: los herederos de Conan Doyle demandaron a Springer, a Legendary y a Netflix en 2020 por presunta infracción de derechos sobre los últimos diez relatos originales del detective.

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En esta ocasión Enola Holmes viaja a Malta para casarse con Lord Tewkesbury (Louis Partridge), pero la ceremonia se trunca cuando el Dr. Watson (Himesh Patel) le avisa de que Sherlock (Henry Cavill) ha sido secuestrado. La investigación la enreda en una trama que mezcla el pasado colonial británico en la isla (lo que incluye una subtrama sobre oro robado por el ejército inglés en Afganistán) con las tensiones de un grupo local que reclama independencia frente a la Corona, mientras Moriarty (Sharon Duncan-Brewster) sigue moviendo hilos desde las sombras.

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