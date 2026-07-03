La NASA ha conseguido que un satélite “entienda” lo que ve, sin mandar ni una foto a la Tierra

El papel de los satélites es sencillo. Toman datos, los envían a la Tierra y, una vez aquí, se analizan. Hasta ahora, eso está siendo viable. Sin embargo, el proceso se está complicando. Cada vez hay más satélites (hola, Elon Musk), lo cual supone más información fluyendo a la Tierra. No hay suficientes personas, energía ni tiempo para analizar tantísima información. Por eso, la NASA y la startup LoftOrbital han desarrollado NAVI-Orbital, software para observación con satélites que es capaz de describir lo que ve e incluso buscar lo que se le ordena.

Un modelo de visión y lenguaje. NAVI-Orbital funciona con Gemma 3, una serie de modelos de visión y lenguaje pertenecientes a Google DeepMind. Como su propio nombre indica, son capaces de procesar tanto imágenes como texto, de modo que, con el debido entrenamiento, pueden describir imágenes y responder a órdenes sencillas de texto. Antes había que utilizar multitud de comandos informáticos complejos para que un satélite cumpliese órdenes e incluso así los resultados debían ser analizados por humanos. Ahora, basta con hacerle una petición para que obedezca y analice los resultados.

Busca lo que le pidas. Un claro ejemplo de lo que puede hacer NAVI-Orbital es buscar objetos, construcciones o accidentes geográficos. Si sabe identificar lo que es un río, puede buscar y mostrar todos los ríos es un área determinada. También puede localizar todos los puentes o las carreteras. Pero, a su vez, puede identificar anomalías en esos lugares. Por ejemplo, puede encontrar ríos a punto de desbordarse o carreteras en las que ha habido un accidente.

Mucho más rápido. La mayoría de algoritmos de inteligencia artificial envían la información a los centros de datos, donde se procesa y se devuelve el resultado. En este caso, en cambio, se usa lo que se conoce como IA en edge. Es decir, todo el modelo se ejecuta directamente en el mismo dispositivo que capta los datos. El satélite en este caso.

Aplicaciones civiles o militares. En abril se realizaron las primeras pruebas con el satélite YAM-9, que ya lleva incorporado el nuevo software, con muy buenos resultados. Fue la primera vez que un satélite logró describir lo que “ve”. Por eso, la NASA y LoftOrbital ya están emocionados con sus aplicaciones. Consideran que se podrían usar constelaciones de satélites con NAVI-Orbital para vigilar el planeta con aplicaciones civiles o de defensa. Se pueden poner a buscar vertidos de petróleo, por ejemplo, pero también estudiar posibles ataques militares.

La diferencia con lo que tenemos hasta ahora con cualquiera de estos fines es que no hay que analizar nada. Es decir, no se pone a un satélite a tomar fotos del mar y luego aquí en la Tierra un equipo de personas o un algoritmo informático las analiza en busca de vertidos de petróleo. Es el propio satélite el que se ahorra el envío de miles de fotos sin vertidos y analiza directamente lo que ve. El resultado es mucho más rápido, barato y eficiente. Puede que incluso sea el futuro de la observación por satélite, aunque aún es demasiado pronto. Tendremos que ver cómo evolucionan estos modelos que ya han comenzado a someterse a las primeras pruebas.

Imagen | LoftOrbital

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