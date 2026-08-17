El papiro griego más largo encontrado no era lo que parecía. Su traducción reveló una historia desconocida de Roma

Las tablillas y papiros de la antigüedad son cápsulas del tiempo que nos muestran un momento concreto del pasado de forma fascinante, a veces incluso en primera persona. Hay de todo, desde el sistema trigonométrico más antiguo del mundo, o de geometría aplicada mil años antes de Pitágoras, hasta historias o anécdotas que nos desvelan cómo era la vida hace miles de años. Por eso, cuando se dio a conocer el papiro griego más largo hallado hasta la fecha, el mundo quedó expectante. Resulta que era otra cosa.

Un papiro en Israel, un caso romano. El descubrimiento sin precedentes de 2025 arrojó nueva luz sobre el funcionamiento del sistema judicial romano y la lucha contra el crimen financiero en las provincias orientales del Imperio. Un equipo internacional de investigadores de la Academia de Ciencias de Austria, la Universidad de Viena y la Universidad Hebrea de Jerusalén, publico el estudio de un papiro griego de más de 133 líneas, el más extenso jamás encontrado, hallado en el Desierto de Judea.

El documento, desconocido hasta su redescubrimiento en 2014, ofrece un testimonio directo de un juicio por fraude fiscal y falsificación de documentos en las provincias romanas de Judea y Arabia, una región sacudida por levantamientos judíos contra Roma en los siglos I y II d.C.

Como veremos, la vida entonces no era tan diferente a como es hoy.

Un testimonio legal de la Roma imperial. El papiro, inicialmente clasificado de forma errónea como nabateo, permaneció olvidado durante décadas hasta que la profesora Hannah Cotton Paltiel y sus colegas se dieron cuenta de algo. Al examinarlo en el laboratorio de pergaminos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, identificó su verdadera naturaleza.

Aquel hallazgo motivó la formación de un equipo especializado para analizar su contenido, confirmando posteriormente que se trataba, en realidad, de notas de los fiscales en un juicio ante funcionarios romanos en la víspera de la revuelta de Bar Kokhba (132-136 d.C.). No solo eso. El lenguaje del documento es sorprendentemente dinámico, mostrando estrategias procesales y discusiones entre los fiscales sobre la solidez de las pruebas. Un caso excepcionalmente bien documentado dentro del contexto judicial de la provincia de Judea, comparable en importancia, por ejemplo, al proceso de Jesús, sobre todo en términos de evidencia escrita de los procedimientos romanos en la región.

Un escándalo de fraude fiscal. En cuanto al puro contenido del mismo, el caso judicial documentado en el papiro involucra a dos acusados, Gadalias y Saulos, quienes operaban una red de fraude basada en la venta ficticia y la manumisión fraudulenta de esclavos sin pagar los impuestos requeridos por Roma.

Gadalias, hijo de un notario y posiblemente ciudadano romano, tenía un historial criminal de violencia, extorsión y falsificación de documentos. Por su parte, Saulos, su cómplice, diseñó el esquema para eludir los impuestos romanos, utilizando documentos falsificados para registrar transacciones inexistentes.

Y más. Añadía el New York Times que el esquema implicaba ventas ficticias de esclavos de Saulos a un socio llamado Chaereas, residente en la provincia de Arabia, con los esclavos permaneciendo físicamente en Judea pese a figurar "transferidos" sobre el papel. Esto permitía evadir un impuesto del 4% sobre las ventas de esclavos y del 5% sobre las manumisiones.

El castigo. Bajo la ley romana, la falsificación y el fraude fiscal eran delitos graves, castigados con trabajos forzados o incluso la pena de muerte. La detención de Gadalias y Saulos no solo respondió a su historial delictivo, sino que también ocurrió en un contexto de creciente tensión política. Su caso, de hecho, se desarrolló entre dos grandes revueltas judías: la revuelta de la Diáspora (115-117 d.C.) y la revuelta de Bar Kokhba (132-136 d.C.), lo que llevó a las autoridades romanas a sospechar que sus actividades estaban vinculadas a una conspiración contra el Imperio.

Por cierto, el papiro menciona a Tineius Rufus, el gobernador de Judea cuando estalló la revuelta de Bar Kokhba, y sitúa la actividad de los acusados en el contexto de la visita del emperador Adriano a la región en 129-130 d.C. Dicha conexión sugiere que los romanos veían con recelo cualquier actividad ilegal en la zona, especialmente aquellas que pudieran interpretarse como actos de desafío a la autoridad imperial.

Implicaciones económicas y sociales. Uno de los aspectos más intrigantes del caso es la falta de un beneficio económico evidente en la liberación fraudulenta de esclavos, lo que plantea interrogantes sobre las motivaciones de los acusados. Entre las hipótesis que se barajan está la posibilidad de que el caso estuviera vinculado al tráfico de personas o a la tradición judía de redimir a los esclavos judíos, práctica basada en preceptos bíblicos.

No solo eso. El documento también proporciona información valiosa sobre la administración legal romana en el Mediterráneo oriental, confirmando la aplicación de instituciones como las giras judiciales del gobernador de Judea y el servicio obligatorio de jurados en los tribunales provinciales. Dichas estructuras, ampliamente documentadas en Egipto, ahora pueden confirmarse en otras regiones del Imperio, lo que refuerza la imagen de Roma como ese estado altamente organizado con un sistema de supervisión jurídica que llegaba incluso a las áreas más remotas.

El enigma del papiro. El papiro P. Cotton fue hallado en el Desierto de Judea, posiblemente en una cueva utilizada como refugio durante la revuelta de Bar Kokhba. Ocurre que su conservación es un misterio, ya que los documentos judiciales rara vez sobreviven fuera de los archivos romanos. Según los historiadores, es posible que el juicio nunca llegara a su desenlace debido al estallido del conflicto, lo que habría llevado a los acusados a esconderse y a llevar consigo dicho documento.

Sea como fuere, estamos ante uno de esos hallazgos que se dan muy de vez en cuando, un descubrimiento extraordinario que nos proporciona un vistazo sin precedentes a la administración de justicia en las provincias romanas de Judea y Arabia y que nos da una idea, no solo de los mecanismos legales del Imperio, sino también de las tensiones políticas y sociales que marcaron la época, especialmente en una región donde la resistencia a Roma era constante.

El poder, ayer y hoy. Si se quiere también, el escrito dice bastante de cómo funcionaban las élites políticas de Roma, demostrando cómo el imperio regulaba la economía y combatía el fraude incluso en sus territorios más alejados, además de sugerir que los romanos veían con sospecha cualquier actividad ilegal en contextos de agitación política, interpretándola como una amenaza potencial a su dominio.

La política y el poder, al fin y al cabo, no han cambiado tanto desde entonces.

Una versión de este artículo se publicó en enero de 2025

Imagen | Israel Antiquities Authority

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