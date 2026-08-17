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La nueva campaña de AliExpress nos deja grandes descuentos en móviles, consolas y relojes

La promo estará disponible hasta el 26 de agosto a las 23:59

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Fran San Nicolás

Editor ecommerce
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98 publicaciones de Fran San Nicolás

La segunda quincena de agosto ya está aquí, y para celebrarla AliExpress ha dado comienzo a una nueva promo con la que podemos encontrar enormes descuentos. Bajo el nombre "Ahorros en aranceles", la campaña llega como respuesta a la medida impulsada por la Unión Europea a productos enviados por países de fuera de la Unión. En esta ocasión podremos encontrar cupones de descuento de hasta 110 euros, que podremos canjear en productos como móviles, relojes inteligentes o consolas, entre otros productos. 

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro

PVP en AliExpress — 484,82
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuento

compra mínima

cupón 1

cupón 2

3 euros

15 euros

XATAKAES03

DSES03

6 euros

39 euros

XATAKAES06

DSES06

10 euros

69 euros

XATAKAES10

DSES10

20 euros

139 euros

XATAKAES20

DSES20

33 euros

229 euros

XATAKAES33

DSES33

50 euros

349 euros

XATAKAES50

DSES50

70 euros

489 euros

XATAKAES70

DSES70

110 euros

650 euros

XATAKAES110

DSES110

Además de los cupones de descuento, también podremos recibir un descuento adicional al elegir PayPal como forma de pago. Concretamente, los descuentos pueden ser de 8, 20 y 33 euros, siempre que las compras superen los 99, 199 o 299 euros, respectivamente. 

Hemos elegido cinco ofertas que nos parecen especialmente interesantes y que, además, tienen envío todas desde España:

  • Realme GT 7 Pro por 484,82 euros, un móvil Android muy potente.
  • Garmin Forerunner 265 por 263,42 euros, un reloj deportivo con gran autonomía.
  • realme 16 Pro Plus por 299,81 euros, uno de los mejores móviles Android de la gama media. 
  • OnePlus Watch 4 por 183,47 euros, un smartwatch con Android Wear y doble procesador. 
  • PlayStation 5 Slim 1 TB por 502,99 euros, la opción más barata para conseguir la consola de Sony. 

Realme GT 7 Pro

Realme Gt 7 Pro

En el caso de que andemos buscando un teléfono Android muy potente, este modelo de realme es una de las mejores opciones del mercado. Cuenta con el famoso Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Por tanto, será un valor seguro para los que busquen un dispositivo con el que jugar o llevar a cabo todo tipo de tareas. Al precio que está ahora mismo, si aplicamos el cupón 'XATAKAES50' y pagamos con PayPal, se quedaría en 484,82 euros.

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro

PVP en AliExpress — 484,82
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Garmin Forerunner 265

Garmin Forerrunner 265

Si buscas un reloj inteligente orientado al deporte, el Garmin Forerunner 265 es uno de los más populares. Estamos ante un reloj resistente con una pantalla de 1,3 pulgadas que, además, cuenta con un total de 30 modos deportivos. Es capaz de alcanzar los 13 días de autonomía, y también es compatible con el pago mediante Google pay. Con el cupón 'XATAKAES33' y PayPal, su precio sería de 263,42 euros.

Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 265

PVP en AliExpress — 263,42
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Realme 16 Pro Plus

Realme 16 Pro 5g 12gb 512gb 6 8 Amoled Fhd 7000mah Gris

Realme siempre ha sido una gran opción dentro de la gama media, y el Realme 16 Pro Plus es otro modelo extraordinario. Su pantalla de 6,8 pulgadas tiene un brillo capaz de rivalizar con modelos de gama alta. A nivel fotográfico, es un teléfono supercompleto y, además, tiene una autonomía espectacular gracias a sus 7.000 mAh. Con el cupón 'XATAKAES50' y pagando con PayPal, se quedaría en 299,81 euros.

realme 16 Pro+ 5G

realme 16 Pro+ 5G

PVP en AliExpress — 299,91
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

OnePlus Watch 4

Oneplus Watch 4 Negro Principal L

A pesar de que OnePlus cerrará en Europa, algunos de sus productos siguen siendo realmente recomendables. Este smartwatch es un ejemplo perfecto, sobre todo si buscamos un modelo con Android Wear y una gran autonomía. Gracias a su diseño con dos procesadores, es un reloj capaz de ofrecer un consumo mucho más controlado, lo que permite llegar hasta la semana de autonomía, disfrutando de todas las funciones del SO de Google. Usando el cupón "XATAKAES33", podemos conseguirlo por 183,47 euros

OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4

PVP en AliExpress — 183,47
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PlayStation 5 Slim 1 TB

Ps5 Slim 1 Tb Fortnite Edition

Las consolas no hacen más que subir de precio, pero gracias a AliExpress podemos conseguir esta fantástica edición de PS5 a un gran precio. No solo se trata del modelo Slim con lector, sino que además es la versión con 1 TB de almacenamiento, que a día de hoy se ha dejado de producir. Y en caso de ser jugador de Fortnite, también contaremos con contenido adicional para el juego de Epic Games. Con el cupón "XATAKAES50" podemos conseguirla por 502,99 euros

PS5 Slim 1TB Edición Estándar Blanca + Fortnite Flowering Chaos

PS5 Slim 1TB Edición Estándar Blanca + Fortnite Flowering Chaos

PVP en AliExpress — 502,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
MediaMarkt baja (otra vez) el precio de la cámara de seguridad con panel solar, visión nocturna y resolución 2K
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Imágenes | AliExpress, Xataka, Sony, realme, Garmin, OnePlus

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