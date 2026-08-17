La nueva campaña de AliExpress nos deja grandes descuentos en móviles, consolas y relojes

La segunda quincena de agosto ya está aquí, y para celebrarla AliExpress ha dado comienzo a una nueva promo con la que podemos encontrar enormes descuentos. Bajo el nombre "Ahorros en aranceles", la campaña llega como respuesta a la medida impulsada por la Unión Europea a productos enviados por países de fuera de la Unión. En esta ocasión podremos encontrar cupones de descuento de hasta 110 euros, que podremos canjear en productos como móviles, relojes inteligentes o consolas, entre otros productos.

Realme GT 7 Pro PVP en AliExpress — 484,82 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 3 euros 15 euros XATAKAES03 DSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 DSES06 10 euros 69 euros XATAKAES10 DSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 DSES20 33 euros 229 euros XATAKAES33 DSES33 50 euros 349 euros XATAKAES50 DSES50 70 euros 489 euros XATAKAES70 DSES70 110 euros 650 euros XATAKAES110 DSES110

Además de los cupones de descuento, también podremos recibir un descuento adicional al elegir PayPal como forma de pago. Concretamente, los descuentos pueden ser de 8, 20 y 33 euros, siempre que las compras superen los 99, 199 o 299 euros, respectivamente.

Hemos elegido cinco ofertas que nos parecen especialmente interesantes y que, además, tienen envío todas desde España:

Realme GT 7 Pro por 484,82 euros, un móvil Android muy potente.

por 484,82 euros, un móvil Android muy potente. Garmin Forerunner 265 por 263,42 euros, un reloj deportivo con gran autonomía.

por 263,42 euros, un reloj deportivo con gran autonomía. realme 16 Pro Plus por 299,81 euros, uno de los mejores móviles Android de la gama media.

por 299,81 euros, uno de los mejores móviles Android de la gama media. OnePlus Watch 4 por 183,47 euros, un smartwatch con Android Wear y doble procesador.

por 183,47 euros, un smartwatch con Android Wear y doble procesador. PlayStation 5 Slim 1 TB por 502,99 euros, la opción más barata para conseguir la consola de Sony.

Realme GT 7 Pro

En el caso de que andemos buscando un teléfono Android muy potente, este modelo de realme es una de las mejores opciones del mercado. Cuenta con el famoso Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Por tanto, será un valor seguro para los que busquen un dispositivo con el que jugar o llevar a cabo todo tipo de tareas. Al precio que está ahora mismo, si aplicamos el cupón 'XATAKAES50' y pagamos con PayPal, se quedaría en 484,82 euros.

Realme GT 7 Pro PVP en AliExpress — 484,82 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Garmin Forerunner 265

Si buscas un reloj inteligente orientado al deporte, el Garmin Forerunner 265 es uno de los más populares. Estamos ante un reloj resistente con una pantalla de 1,3 pulgadas que, además, cuenta con un total de 30 modos deportivos. Es capaz de alcanzar los 13 días de autonomía, y también es compatible con el pago mediante Google pay. Con el cupón 'XATAKAES33' y PayPal, su precio sería de 263,42 euros.

Garmin Forerunner 265 PVP en AliExpress — 263,42 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Realme 16 Pro Plus

Realme siempre ha sido una gran opción dentro de la gama media, y el Realme 16 Pro Plus es otro modelo extraordinario. Su pantalla de 6,8 pulgadas tiene un brillo capaz de rivalizar con modelos de gama alta. A nivel fotográfico, es un teléfono supercompleto y, además, tiene una autonomía espectacular gracias a sus 7.000 mAh. Con el cupón 'XATAKAES50' y pagando con PayPal, se quedaría en 299,81 euros.

realme 16 Pro+ 5G PVP en AliExpress — 299,91 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

OnePlus Watch 4

A pesar de que OnePlus cerrará en Europa, algunos de sus productos siguen siendo realmente recomendables. Este smartwatch es un ejemplo perfecto, sobre todo si buscamos un modelo con Android Wear y una gran autonomía. Gracias a su diseño con dos procesadores, es un reloj capaz de ofrecer un consumo mucho más controlado, lo que permite llegar hasta la semana de autonomía, disfrutando de todas las funciones del SO de Google. Usando el cupón "XATAKAES33", podemos conseguirlo por 183,47 euros.

OnePlus Watch 4 PVP en AliExpress — 183,47 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PlayStation 5 Slim 1 TB

Las consolas no hacen más que subir de precio, pero gracias a AliExpress podemos conseguir esta fantástica edición de PS5 a un gran precio. No solo se trata del modelo Slim con lector, sino que además es la versión con 1 TB de almacenamiento, que a día de hoy se ha dejado de producir. Y en caso de ser jugador de Fortnite, también contaremos con contenido adicional para el juego de Epic Games. Con el cupón "XATAKAES50" podemos conseguirla por 502,99 euros.

PS5 Slim 1TB Edición Estándar Blanca + Fortnite Flowering Chaos PVP en AliExpress — 502,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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