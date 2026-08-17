MediaMarkt baja (otra vez) el precio de la cámara de seguridad con panel solar, visión nocturna y resolución 2K

Hoy en día podemos encontrar muchas cámaras de vigilancia con precios muy atractivos, ya que por lo general suelen estar de oferta con mucha frecuencia. MediaMarkt ahora mismo tiene el TP-Link Tapo TC82 por 49,99 euros. Y viene con un panel solar.

Una cámara con panel solar, visión nocturna y audio bidireccional

La TP-Link Tapo TC82 es una cámara de vigilancia para exteriores que tiene un precio recomendado de 54,99 euros, aunque hace unas pocas semanas se encontraba en la tienda más cara. Lo interesante es que este kit incluye tanto la cámara como un panel solar para evitar que tengamos que recargar la batería con cierta frecuencia, lo que a su vez evita que se apague si se nos olvida.

La marca promete que con 45 minutos de luz solar directa diaria garantiza la vigilancia durante todo el día, por lo que se puede colocar en un buen surtido de lugares. Además, se pueden almacenar las grabaciones de la cámara en local mediante una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o acceder al servicio de suscripción en la nube.

Respecto a la cámara, ofrece una resolución 2K, envía alertas cuando detecta actividad y mediante inteligencia artificial es capaz de identificar personas, mascotas y vehículos evitando falsas alertas. Tiene visión nocturna, cuenta con audio bidireccional, es compatible con Alexa y Google Home y es resistente tanto al agua como al polvo (IP65).

⚡ EN RESUMEN: oferta de la TP-Link Tapo TC82 hoy ✅ LO MEJOR Su panel solar: evita que tengamos que recargar la batería de la cámara.

Tiene visión nocturna y audio bidireccional.

Es compatible con Alexa y Google Home. ❌ LO PEOR Para guardar las grabaciones en la nube hay que suscribirse al servicio de TP-Link. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener una cámara de vigilancia en el exterior de la casa y buscas un modelo que no tengas que recargar cada poco tiempo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un edificio y no puedes poner una cámara de vigilancia o si buscas algún modelo que te permita guardar grabaciones en la nube sin depender de una suscripción.

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Imágenes | TP-Link

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