Ya en Lidl la potente hidrolimpiadora de Parkside que es ideal para dejar la terraza como nueva

Si con el buen tiempo has decidido que quieres limpiar la terraza y otras zonas del exterior de la casa, una buena hidrolimpiadora puede ser la compañera perfecta para eliminar hasta la suciedad más incrustada. Afortunadamente supermercados como Lidl cada vez tienen más modelos, y si quieres algo baratito pero también muy potente, la Parkside de 2.400 W se encuentra disponible en la tienda online por un precio de 94,99 euros.

Según el folleto de Lidl, esta hidrolimpiadora de la marca Parkside debería llegar el próximo viernes 21 de agosto, aunque ya se encuentra disponible. Si se llega a agotar, no tienes cerca un supermercado Lidl o simplemente quieres una alternativa, Amazon tiene la Kärcher K3 por 98,90 euros. Tiene depósito de detergente y viene con una boquilla turbo.

Una hidrolimpiadora potente y con muchos accesorios

En cualquier caso, la hidrolimpiadora Parkside que vende Lidl en su tienda online está pensada para utilizarse tanto en terrazas como en fachadas o vehículos. Cuenta con un sistema de arranque y parada automático que tiene por objetivo ahorrar agua y viene con un sistema de conexión para cambiar las boquillas de forma cómoda.

Viene, además, con ruedas para facilitar su movilidad y un mango extensible, su carcasa es, según Lidl, resistente a los golpes y la pistola tiene seguro para niños. La potencia es de 2.400W y ofrece un caudal máximo de 500 litros por hora, además de una presión máxima de 170 bares y una presión máxima nominal de 120 bares.

Para rematar, cabe añadir que la hidrolimpiadora incluye una empuñadura de pistola, una lanza, una boquilla estándar, una boquilla turbo para la suciedad persistente, una pistola de espuma, un cepillo de lavado, una aguja para que se pueda limpiar la boquilla y una botella de detergente, entre otros accesorios más.

⚡ EN RESUMEN: Parkside de 2.400 W ✅ LO MEJOR Incluye una bomba de aluminio , ofreciendo de esta forma una mejor resistencia al calentamiento, desgaste y corrosión.

, ofreciendo de esta forma una mejor resistencia al calentamiento, desgaste y corrosión. Los accesorios: viene con un buen surtido de accesorios para eliminar la suciedad. ❌ LO PEOR Su tamaño: se trata de una hidrolimpiadora grande, por lo que debemos tener en cuenta que se necesita bastante espacio para guardarla. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes espacio en casa para guardar la hidrolimpiadora y quieres eliminar la suciedad de baldosas, musgo en caminos de piedra y más. ⛔ NO LO COMPRES SI... La quieres para uso profesional, ya que se trata de un modelo doméstico.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Parkside

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