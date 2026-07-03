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Un Samsung Galaxy mucho más barato, el Xiaomi 17 a precio mínimo histórico, ofertas en teles y más. Cazando Gangas

Un Samsung Galaxy mucho más barato, el Xiaomi 17 a precio mínimo histórico, ofertas en teles y más. Cazando Gangas

Repasamos las mejores ofertas en tecnología que hemos ido encontrando durante toda la semana

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Cazando Gangas
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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Volvemos con un nuevo Cazando Gangas cargado de ofertas en tecnologías. Tras el Prime Day, las tiendas se han puesto manos a la obra lanzando descuentos muy llamativos en dispositivos como algunos de los mejores móviles de Samsung y Xiaomi, rebajas en teles OLED y más. En este artículo vamos a repasar los mejores chollos que hemos ido encontrando durante toda la semana.

  • Samsung Galaxy S26 por 711,55 euros, un precio muy ajustado tras aplicar varios descuentos.
  • Samsung S93F por 944,10 euros, una tele con revestimiento antirreflejos.
  • Ugreen FineTrack G Smart Finder por 23,66 euros, un pack con cuatro localizadores recargables para Android.
  • Xiaomi 17 por 799 euros, el precio mínimo histórico.
  • Beurer BR 60 por 25,42 euros, un dispositivo para aliviar el picor de las picaduras de insectos.
Ugreen FineTrack G Smart Finder (solo Android)

Ugreen FineTrack G Smart Finder (solo Android)

Hoy en Amazon — 23,66
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Samsung Galaxy S26

Xiaomi 17

A través de su tienda oficial, Samsung ha lanzado una de las mejores ofertas que hemos visto en el Samsung Galaxy S26. El móvil tiene un descuento directo, pero además también cuenta con un descuento adicional de 50 euros si se paga a través de PayPal o Samsung Pay y utilizando el cupón SAMSUNG5 a través de la app Samsung Shop vuelve a bajar de precio.

La oferta está disponible en sus dos configuraciones de almacenamiento:

Samsung Galaxy S26 (256 GB)

Samsung Galaxy S26 (256 GB)

PVP en Samsung — 711,55 Amazon — 799,00 MediaMarkt — 799,00 FNAC — 799,00 El Corte Inglés — 799,90 PcComponentes — 999,00
Reacondicionados
Back Market — 710,00
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Samsung S93F

Samsung S93f

Si estás buscando un televisor con un buen precio, atento al Samsung S93F. Se trata de un modelo que, por 944,10 euros en lugar de 1.999 euros, incorpora un panel con tecnología OLED, tratamiento antirreflejos, diagonal de 55 pulgadas, compatibilidad con HDR10+ y Dolby Atmos y tasa de refresco de hasta 144 Hz. Es un televisor perfecto para consumir contenido de cine y series, pero también de videojuegos.

Samsung S93F (55 pulgadas)

Samsung S93F (55 pulgadas)

PVP en El Corte Inglés — 944,10 MediaMarkt — 959,00 Fnac — 1.099,00
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Ugreen FineTrack G Smart Finder

Ugreen Finetrack G Smart Finder

Si para las vacaciones de verano quieres comprar algún localizador, aquí tienes cuatro por 23,66 euros en Amazon. El Ugreen FineTrack G Smart Finder es un pack que incluye cuatro unidades recargables por USB-C y con autonomía de aproximadamente un año. Tienen un agujero para poder colgarlos de un llavero y solo son compatibles con Android. También hay un pack muy similar para iOS que tiene un precio de 24,42 euros.

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Ugreen FineTrack G Smart Finder (solo Android)

Ugreen FineTrack G Smart Finder (solo Android)

Hoy en Amazon — 23,66
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Xiaomi 17

Xiaomi 17

Si estás buscando una buena alternativa al móvil de Samsung, PcComponentes ahora mismo tiene de oferta el Xiaomi 17 por un precio de 799 euros en lugar de 1.099 euros. Se trata de un smartphone en su configuración de 512 GB que incorpora una excelente pantalla OLED de 6,3 pulgadas, viene con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, su batería de silicio-carbono es de 6.339 mAh y sus cámaras están firmadas por Leica.

Xiaomi 17 (12 GB, 512 GB)

Xiaomi 17 (12 GB, 512 GB)

PVP en PcComponentes — 799,00 Amazon — 799,99 FNAC — 899,00 El Corte Inglés — 899,90 Xiaomi — 899,99 MediaMarkt — 999,00
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Beurer BR 60

Beurer Br 60

Por último, ahora que nos encontramos en temporadas muy calurosas, viene bien tener a mano un remedio contra las picaduras y mordeduras de insectos. El Beurer BR60 no utiliza químicos, sino que funciona a través de la termoterapia. Incorpora una placa cerámica de calentamiento rápido que se ha de colocar directamente sobre la picadura. Cuando se activa, aplica calor durante unos segundos y desnaturaliza las proteínas de la saliva del insecto para evitar el picor y la inflamación. Su precio es de 25,42 euros en lugar de 35,99 euros.

Beurer BR 60

Beurer BR 60

Hoy en Amazon — 25,42
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