Si la industria del alcohol no tuviera ya suficientes problemas, ahora se ha encontrado con uno más: Ozempic

Los fármacos de la familia de los agonistas de la hormona GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) como Ozempic o Zepbound han supuesto una revolución en el mercado farmacéutico mundial. El éxito de estos medicamentos destinados al tratamiento de la diabetes tiene que ver con su efecto adelgazante pero las ramificaciones de este fenómeno van aún más allá.

Ya hay pruebas pruebas. Una de estas ramificaciones tiene que ver con el consumo de alcohol: un estudio de hace unos meses halló pruebas de que la semaglutida, el compuesto activo empleado por fármacos como Ozempic o Wegovy, puede también ayudar en el tratamiento de la adicción al alcohol.

Nuevos estudios lo confirman: En 2026 The Lancet publicó un ensayo más grande y más largo con 108 participantes, la mitad con semaglutina y la mitad con placebo dutante 26 semanas. El resultado, que las personas que tomaron la semaglutida redujeron los días de consumo intenso en un 41,1% frente al 26,4% de los que tomaron el placebo.

Crónica de un fenómeno social. Ozempic comenzó a ganar popularidad hace aproximadamente dos años cuando comenzaba a ser utilizado no para mantener bajo control los niveles glucémicos en personas con diabetes tipo II, sino como tratamiento para perder peso tanto en personas con diabetes como en quienes solo querían adelgazar. En paralelo, varios ensayos clínicos avalaron este efecto y los organismos reguladores aprobaron el uso del fármaco para este segundo uso.

Este éxito llevó a la aparición de otros efectos secundarios asociados a este compuesto, algunos de ellos positivos. Fue entonces cuando algunos laboratorios se pusieron manos a la obra para poner a prueba estos efectos. Entre ellos una aparente reducción en el consumo de alcohol entre quienes se encontraban bajo este tratamiento.

¿Cómo funciona? La hormona GLP-1 desempeña varias funciones en nuestro cuerpo, siendo una de ellas el indicarnos que hemos saciado nuestro apetito. Es por eso que los fármacos que funcionan como sus análogos en nuestro cuerpo nos generen la misma sensación de saciedad, lo que a su vez implica que comeremos menos y por tanto adelgazaremos.

Pero pronto algunos usuarios comenzaron a darse cuenta de que esto no solo afectaba a la comida, también al alcohol que consumían. Aunque el mecanismo no está del todo claro, cabe intuir que son los mismos mecanismos los que entran en operación.

Existe otro factor a tener en cuenta, y es que entre los efectos secundarios de los fármacos similares a Ozempic podemos encontrar síntomas estomacales como náuseas y vómitos. Esto puede también llevar a hacer menos apetecibles las bebidas alcohólicas, al igual que otros alimentos.

Así son los estudios. Estos estudios se realizan a través de un ensayo aleatorizado controlado con placebo. Es decir, se reparte aleatoriamente a los participantes en dos grupos: uno es tratado con semaglutida y otro con un placebo. Contrastaron así que los efectos del tratamiento eran mayores que los de un simple placebo, es decir, los participantes bebían menos alcohol. Si bien no se reducía el número de días en los que los participantes bebían estos lo hacían en menor volumen.

“Estos datos sugieren el potencial de la semaglutida y fármacos similares a cubrir una necesidad existente de un tratamiento para el trastorno por uso de alcohol”, explicaba en una nota de prensa Klara Klein en el primer estudio publicado sobre esto, miembro del equipo responsable del estudio. “Estudios más amplios (…) son necesarios para comprender plenamente la seguridad y la eficacia en personas con [este] trastorno, pero estos resultados iniciales son prometedores.”

El equipo presentó los detalles del ensayo en un artículo en la revista JAMA Psychiatry.

Siguen los análisis. El reducido tamaño de la muestra en este estudio nos sugiere que aún queda mucho trabajo por hacer. Si queremos comprender mejor el potencial de Ozempic para luchar contra adicciones y trastornos similares harán falta experimentos con mayores muestras y estudios que nos permitan comprender mejor los mecanismos biológicos subyacentes, así como los potenciales riesgos de este uso.

Todo esto mientras otros equipos investigan otros potenciales riesgos y beneficios de esta familoa de fármacos. Un ejemplo de los potenciales beneficios aún por explorar está en la salud cardiaca, contexto en el cual hemos comenzado a ver algunos potenciales beneficios pero que, como en el caso del consumo excesivo de alcohol, aún debemos explorar más a fondo, pero los primeros estudios parecen ir en la misma dirección.

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Imagen | Andreas M / Chemist4U