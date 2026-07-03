China acaba de disputar a EEUU otro título: el de querer defender la Tierra de un asteroide

Hay títulos que no se ganan solo con cohetes, presupuestos o misiones científicas. También se construyen durante décadas en el imaginario colectivo. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo la potencia que asociamos a la gran tecnología, a la NASA, a Hollywood y a esa idea tan reconocible de que, si algo amenaza al planeta, alguien en una sala de control estadounidense encontrará una respuesta. Lo que estamos viendo ahora es que China también quiere ocupar ese lugar, incluso en un terreno tan cinematográfico como la defensa frente a asteroides.

Ese liderazgo no se sostuvo solo sobre portaaviones, universidades, laboratorios o empresas capaces de cambiar industrias enteras. También se apoyó en algo más difícil de medir: la capacidad de convertir sus avances en relato global. Joseph Nye popularizó la idea de soft power para explicar esa influencia que no depende únicamente de la fuerza o del dinero, sino de la atracción cultural, política y tecnológica. Durante mucho tiempo, EEUU no solo hacía cosas que miraba el resto del mundo: también conseguía que el resto del mundo las imaginara desde su propio punto de vista.

Ese es el contexto en el que llega el último anuncio de China. Según Global Times, la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) anunció que el país establecerá un sistema coordinado de vigilancia de asteroides cercanos a la Tierra basado tanto en infraestructuras terrestres como espaciales. El objetivo es detectar con mayor antelación posibles amenazas, seguir su evolución y proporcionar información para futuras actuaciones de defensa planetaria. En otras palabras, Pekín quiere desarrollar una capacidad permanente para observar, evaluar y reaccionar ante objetos que puedan representar un riesgo para nuestro planeta.

China quiere tener su propio lugar en la defensa planteria

En la práctica, un sistema de defensa planetaria empieza mucho antes de pensar en desviar un asteroide. Su primera misión consiste en localizar objetos cercanos a la Tierra, seguirlos durante años y calcular con la mayor precisión posible sus órbitas para determinar si existe algún riesgo de impacto. Cuanto antes se detecta un objeto potencialmente peligroso, más opciones existen para responder. Por eso, la vigilancia continua y la alerta temprana constituyen la base de cualquier estrategia de defensa frente a este tipo de amenazas.

La segunda parte del plan llega cuando aparece la pregunta más difícil: qué hacer si uno de esos objetos supone una amenaza real. En declaraciones al citado medio, el experto Song Zhongping mencionó técnicas como el impacto cinético, que consiste en hacer chocar una nave contra un asteroide para modificar su trayectoria, y otros métodos orientados a alterar su órbita con antelación suficiente. Wu Weiren, diseñador jefe del programa chino de exploración lunar, afirmó que China planea realizar alrededor de 2027 una prueba de impacto contra un asteroide situado a decenas de millones de kilómetros para evaluar si puede cambiar su curso.

El Deep Space Exploration Laboratory, en Hefei, forma parte del ecosistema chino vinculado a la exploración del espacio profundo

El espejo inevitable es la NASA, porque EEUU no parte de una intención, sino de una arquitectura ya en marcha. La agencia creó en 2016 la Planetary Defense Coordination Office, coordina la búsqueda, seguimiento y caracterización de objetos cercanos a la Tierra, y cuenta con herramientas como Sentry para monitorizar riesgos de impacto. También probó con DART que un impacto cinético podía alterar la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos. A eso se suma NEO Surveyor, un telescopio espacial infrarrojo diseñado específicamente para detectar asteroides y cometas potencialmente peligrosos, con lanzamiento previsto no antes de septiembre de 2027.

Ese liderazgo estadounidense también se construyó en el cine. Durante décadas, Hollywood acostumbró al público a imaginar amenazas espaciales con un patrón muy reconocible: un asteroide o un cometa ponía en peligro la Tierra y la respuesta llegaba de científicos, ingenieros y agencias estadounidenses. Películas como ‘Armageddon’ o ‘Deep Impact’ convirtieron esa idea en parte del imaginario colectivo. Aunque se tratara de ficción y muchas de sus soluciones estuvieran lejos del rigor científico, ayudaron a reforzar la asociación entre Estados Unidos, la exploración espacial y la capacidad de proteger al planeta frente a amenazas extraordinarias.

El movimiento chino encaja con una tendencia más amplia. Pekín lleva años intentando dejar de ser visto solo como una potencia manufacturera para ocupar espacios de liderazgo en sectores donde se juega prestigio, autonomía y poder tecnológico. Lo hemos visto en vehículos eléctricos, baterías, inteligencia artificial, telecomunicaciones, chips y exploración espacial, con programas como Tiangong, Chang’e o Tianwen. La defensa planetaria se suma ahora a esa lista como un terreno especialmente visible: no porque prometa beneficios inmediatos, sino porque permite proyectar la imagen de una potencia capaz de asumir misiones de alcance global.

El punto no es que China haya ganado esa carrera. No lo ha hecho. El punto es que ha decidido entrar en un terreno que hasta ahora tenía un dueño técnico y cultural muy claro. EEUU ya lo había ocupado con la NASA, con DART y con décadas de relatos en los que la respuesta a una amenaza espacial salía de allí. China está todavía en otra fase, pero su mensaje empieza a parecerse: también quiere detectar, calcular, probar y, llegado el caso, desviar.

Imágenes | Xataka con Nano Banana | CNSA

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