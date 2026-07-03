Si no tienes gafas para el eclipse solar, esta caja casera hecha con cartón y papel de aluminio te sirve igual

Si tienes pensado ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto, seguramente ya habrás estado indagando sobre métodos para verlo de forma segura. Para mirar directamente al Sol no valen radiografías, negativos de fotografías ni ninguno de los trucos que se solían recomendar antiguamente. Podemos hacernos mucho daño en los ojos. Solo son válidas las gafas homologadas. Sin embargo, si no tienes o no quieres comprarlas, siempre puedes recurrir a métodos indirectos, como el de la cámara estenopeica. Es un método ideal para usar con niños, pues pueden ver el eclipse solar sin riesgo y, además, se lo pasan bien fabricando la caja. Desde luego, es un plan perfecto para hacer en familia. Te contamos todo lo que necesitas para hacerla.

Materiales

Los materiales para hacer la cámara estenopeica son muy sencillos. En primer lugar, hace falta una caja de cartón. Puede valer un envase de cereales vacío o una caja de zapatos. También se necesita un folio blanco, un trozo de papel de aluminio, cinta adhesiva, un lápiz, tijeras y una chincheta.

¿Cómo se hace la cámara estenopeica?

Para hacer la cámara estenopeica, en primer lugar necesitamos dibujar en el folio uno de los lados más cortos de la caja de cartón. Por ejemplo, la base de la caja de cereales. La apoyamos sobre el folio, dibujamos el contorno y, después, recortamos. El trozo de papel resultante debemos pegarlo por dentro, sobre el fondo de la caja.

A continuación, en el extremo opuesto de la caja, se deben hacer dos agujeros con forma de cuadrado. Si tenemos una caja de cereales, que tiene ese lado abierto, habría que pegar un trozo de cartón en medio, de manera que se vean las dos aberturas cuadradas a los lados. En esta publicación de la NASA hay un vídeo en el que se ve cómo debe quedar.

Después, hay que cubrir una de las aberturas con papel de aluminio fijado con cinta adhesiva. Además, en el centro del papel de aluminio se hace un agujero pequeño con una chincheta. Con esto ya estaría lista la cámara estenopeica.

¿Cómo se usa para ver el eclipse solar?

Para usar la cámara estenopeica debemos posicionarnos de espaldas al sol y mirar a través del agujero que no tiene papel de aluminio. Los rayos solares entran por el agujerito pequeño del papel de aluminio, que actúa como si fuese el objetivo de una cámara, de modo que la imagen que hay detrás se proyecta en el papel en blanco que colocamos en el fondo de la caja.

Cabe destacar que, lógicamente, este dispositivo solo funciona durante el eclipse solar parcial. Cuando se alcanza la totalidad y la Luna tapa el Sol por completo, ya no hay apenas luz que pueda entrar por el agujerito, así que no habrá proyecciones para mirar.

Lo bueno es que, solo durante esa totalidad, se puede mirar el sol directamente, sin gafas. Eso sí, hay que tener muy claro cuándo empieza y cuándo acaba la totalidad, ya que con muy poca luz podemos dañarnos las retinas.

En definitiva, esta es una buena forma de ver indirectamente el eclipse solar parcial sin necesidad de gafas homologadas. Si estás en uno de los lugares dentro de la franja de totalidad, una vez que esta empiece, puedes mirar el Sol de forma directa, pero cuidado con no pasarte. Salvo que estés en una localidad como Lerín, donde tocarán las campanas para avisar cuando empiece y acabe la totalidad, apártate al más mínimo rayo que asome.

Imagen | NASA

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