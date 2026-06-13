Campanas para no quedarte ciego: la tradicional solución de un pueblo de Navarra al problema más peligroso de ver un eclipse

¿Quién no se ha guiado por los cuartos en Nochevieja para no meter la pata con el inicio de las 12 uvas? Sin duda, esos toques que anteceden a las campanadas de las 12 de la noche son un recurso ideal para disfrutar a tope de la última noche del año. Este verano, en el pueblo navarro de Lerín tendrán algo parecido para seguir el eclipse solar del 12 de agosto. Se trata de un repique que ha sido diseñado para la ocasión por la Asociación de Campaneros de Navarra y que, sin duda, hará que la observación de este fenómeno sea mucho más especial. Y también segura.

Un nuevo toque para un fenómeno único. La localidad de Lerín celebra cada año unas jornadas de astroturismo y turismo científico, conocidas como Lerín Tierra Estrella. Este año, como no podía ser de otra manera, se han planificado para coincidir con el eclipse. Por eso, el astrofísico y divulgador científico Javier Armentia se puso en contacto con la Asociación de Campaneros de Navarra para saber si disponen de algún repique específico para anunciar este tipo de eventos.

El objetivo, según explicó en la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer este curioso invento, era “unir tradición y astronomía de una forma nunca vista”. Dado que no contaban con tal repique, no dudaron en buscar entre sus miembros a alguien dispuesto a diseñarlo. La encargada, finalmente, ha sido Rosarina Caballín.

Un toque sencillo con varias intervenciones. El toque diseñado por Caballín es sencillo, con un repiqueteo que se va haciendo más intenso a medida que se acerca el momento culmen. Está diseñado para indicar el inicio y final de la fase parcial y total del eclipse.

Campanadas por la seguridad. La decisión de avisar del inicio de la fase parcial y total no es solo simbólica, también busca la seguridad de los asistentes. Mientras que el eclipse sea parcial, si se mira al Sol es absolutamente esencial usar gafas homologadas de protección. Aunque solo haya un 1% de luz puede ser suficiente para dañar los ojos. En cambio, durante la totalidad, cuando el Sol está tapado por completo, sí que se puede mirar sin gafas. Pero el final puede ser complicado de discernir. En cuanto asoman de nuevo los primeros rayos, ya deberían estar puestas las gafas. Por eso, avisar a través de campanadas es toda una genialidad.

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Estrenando campanas. Este repique se realizará a través de dos campanas que han sido adquiridas por la Asociación para este momento tan especial. No pertenecen a ningún edificio, sino que se instalarán en un andamio homologado para la ocasión.

El uso de campanas en la historia. Estamos acostumbrados a asociar las campanas con cuestiones religiosas. En la religión católica, por ejemplo, es bastante habitual que se usen para avisar del inicio de las misas, tanto las que tienen lugar de forma regular como las extraordinarias por cualquier cuestión. No obstante, históricamente las campanas se han utilizado con otros muchos fines.

Se han usado para avisar de incendios, de asambleas vecinales o incluso del paso de ganado. Algunos de estos toques tienen su propia tradición. Es el caso del toque tente nube, que se usaba para avisar de la llegada de una tormenta y que en algunos lugares de España iba incluso acompañado de una coplilla: “Tente nube, tente tú, que Dios puede más que tú”. No es raro que Navarra haya querido recuperar este tipo de tradiciones y unirlas con el fenómeno astronómico del año. Un evento que en el norte de España, quizás podría considerarse también el más importante de la década.

Imagen | Unsplash/NASA

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