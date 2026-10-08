La española Magnific lanza One: una IA que toma por ti las decisiones de composición, luz, cámara y estilo

Los generadores de imágenes con IA han hecho que crear una escena sea mucho más rápido, pero no necesariamente más sencillo cuando buscamos un resultado concreto.

Podemos tener clara la idea y, aun así, dedicar buena parte del trabajo a decidir cómo debe verse, qué óptica utilizaríamos o qué estilo debería dominar la imagen. Es precisamente en esa capa de decisiones donde todavía seguimos interviniendo mucho. Y es también ahí donde Magnific quiere colocar ahora una parte importante de su propuesta.

Ahí entra Magnific One, la nueva propuesta de la compañía española. Su funcionamiento, según detalla Magnific, añade un paso previo a la generación: una capa de dirección creativa analiza el prompt, los estilos y las referencias que hayamos proporcionado, desarrolla esas instrucciones y define cómo debería construirse visualmente la imagen. Solo después se produce la generación. En otras palabras, la empresa quiere que podamos expresar la idea sin tener que convertir nosotros mismos cada intención creativa en una larga sucesión de instrucciones técnicas.

Una IA que quiere hacer también de director de arte

Si bien Magnific presenta One como un "modelo de imagen", la compañía asegura que no ha entrenado un nuevo modelo generativo. Su tecnología propia está en todo lo que rodea a esa generación: el sistema de prompting, la dirección de arte y las reglas que condicionan el resultado antes de producirlo. Debajo sigue funcionando una tecnología de imagen subyacente que puede ir cambiando con el tiempo. One es, por tanto, la capa con la que Magnific pretende mantener una forma de trabajar estable aunque evolucione el motor encargado de crear las imágenes.

Detrás de esta arquitectura hay dos problemas que Magnific dice querer resolver. Los modelos de imagen evolucionan rápido y, con cada cambio importante, los equipos pueden verse obligados a reaprender cómo formular prompts o sacar partido a una tecnología nueva. A eso la compañía suma otra preocupación: que buena parte de las imágenes generadas con IA terminan pareciéndose entre sí. One nace como su respuesta a ambas cuestiones: reducir la dependencia del modelo concreto y abrir más caminos visuales a partir de una misma idea.

Draft genera cuadrículas de 8 o 16 imágenes antes de llevar una opción a Final | Imagen: Magnific AI

El primero de sus dos modos se llama Draft y está pensado para explorar antes de decidir. A partir de un único prompt, el sistema genera una cuadrícula de 8 o 16 imágenes con distintas composiciones, atmósferas y enfoques, todas por el precio de una sola generación. La idea es que podamos comparar varias interpretaciones de una misma propuesta sin tener que lanzar cada opción por separado. Cuando una de ellas se acerca a lo que buscamos, podemos seleccionarla y llevar esa dirección al siguiente paso del proceso.

UN VISTAZO A...

Magnific One separa la exploración rápida en Draft de la generación final en 4K | Imagen: Magnific AI

El segundo modo es Final, pensado ya para producir la imagen definitiva. Podemos entrar directamente en él si tenemos clara la dirección que buscamos o llegar desde una propuesta seleccionada previamente en Draft. Magnific permite generar aquí imágenes en 2K o 4K y seguir orientando el resultado mediante estilos y hasta cinco imágenes de referencia. Es el punto en el que la exploración se convierte en una pieza lista para trabajar con mayor calidad, manteniendo todavía margen para decidir qué referencias y lenguaje visual queremos conservar.

Magnific convierte las directrices de marca en reglas que guían distintos tipos de contenido | Imagen: Magnific AI

Y una imagen unísona para tu marca

Brand Kit es la pieza con la que Magnific intenta trasladar esa dirección creativa al terreno de una marca concreta. Podemos alimentarlo con una web, un PDF de identidad, imágenes o una descripción escrita, y un agente extrae elementos como el logotipo, la paleta, la tipografía, el estilo visual y el tono para construir una primera versión dxel kit. Después podemos revisarlo y ajustarlo antes de aplicarlo en Final, donde cada resultado se contrasta con esas reglas para detectar posibles desviaciones en aspectos como la paleta, la tipografía o el logotipo. Para una agencia o un equipo grande, la idea es definir una vez las reglas de cada marca y reutilizarlas después en sus distintos proyectos.

Ejemplo de una imagen generada con Magnific One | Imagen: Magnific AI

Ese proceso no deja fuera al creativo cuando llega el momento de ajustar los detalles. Magnific incorpora Auto Layers, una función que separa la imagen en capas editables para que podamos modificar elementos concretos sin tener que generarla de nuevo. Desde Designer es posible retocar textos, colores o tipografías, y el trabajo también puede continuar en Figma o Photoshop mediante los plugins de la plataforma. La compañía plantea así One como una herramienta que propone y desarrolla la dirección visual, mientras las decisiones más precisas de acabado siguen quedando en manos del usuario.

Magnific One también está pensado para crear imágenes comerciales y de producto | Imagen: Magnific AI

Detrás de One está además una compañía española con una historia bastante más larga que la actual ola de IA generativa. La empresa que hoy conocemos como Magnific nació como Freepik en Málaga en 2010 y durante años construyó su negocio alrededor de recursos visuales para creativos. En 2026 adoptó Magnific como nueva identidad para reflejar su transformación hacia una plataforma centrada en herramientas de inteligencia artificial para imagen, vídeo, 3D y audio. Mantiene oficinas en Málaga y San Francisco y asegura contar actualmente con más de un millón de suscriptores de pago.

Magnific One está disponible desde el 8 de octubre en todos los planes de pago de la compañía y en todo el mundo, desde la web y sus aplicaciones hasta Spaces y el acceso mediante MCP. Utiliza el sistema de créditos de la plataforma, con las cifras comunicadas por Magnific partiendo de 180 créditos para una generación High en 2K y llegando a 1.000 en Max a 4K. Además, entre el 8 y el 15 de octubre los planes Premium+, Business, Pro Starter y Pro cuentan con generaciones ilimitadas bajo las condiciones de la promoción en la app de escritorio, mientras que Max sigue consumiendo créditos.

Imágenes | Magnific AI

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