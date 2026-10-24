'La bola negra' ha conseguido algo que parecía imposible: que Netflix haga pública su taquilla por primera vez en diez años

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, recaudó 277.500 dólares entre el 16 y el 18 de octubre en cuatro salas de Nueva York y Los Ángeles. El dato lo facilitó Netflix, que hasta ese domingo nunca había publicado la taquilla de una de sus películas. Pero en este caso, la plataforma ha considerado que ha llegado el momento de ser transparentes con las cifras.

Qué supone. 69.375 dólares por pantalla. Ese mismo fin de semana, el esperadísimo documental de A24 'You Can See Everything' sobre Elizabeth Holmes sumó unos 15 millones en 855 cines, es decir, una media por sala por debajo de los 18.000 dólares. Netflix afirma que solo 'Parásitos' ha logrado una media mejor entre las películas de habla no inglesa y que ninguna en español había llegado tan alto. Una de esas cuatro salas es el Paris Theater de Manhattan, que Netflix tiene alquilado por diez años y que hace todos los pases de la película en 35 mm. La expansión está prevista para el próximo 6 de noviembre, llegando a 300 salas de todo el país.

Precedente k-pop. Hace catorce meses, Netflix actuó de forma muy distinta. Del 22 al 24 de agosto de 2025, la versión karaoke de 'Las guerreras k-pop' recaudó entre 17 y 18 millones de dólares en 1.700 cines norteamericanos, según estimaciones de estudios rivales. Netflix no dio las cifras de este tremendo éxito, así que rankings oficiales de taquilla como el de Comscore le adjudicaron la victoria del fin de semana a 'Weapons', con 15,4 millones. Anteriormente, Netflix tampoco hizo públicas recaudaciones de 'Roma', 'El irlandés' o 'Glass Onion'. Un posible motivo de este ninguneo: en abril de 2025, Ted Sarandos llamó a ir al cine "un concepto desfasado".

No es de Netflix. 'La bola negra' es una película de Movistar Plus y Suma Content Films, coproducida con El Deseo y Le Pacte. El pasado fin de semana llegó en España a 28,6 millones de recaudación y adelantó a 'Torrente, presidente' como película española más taquillera del año. Netflix solo tiene los derechos de distribución para Estados Unidos: los compró en Cannes por unos cinco millones de dólares tras imponerse a A24 y Mubi en la puja.

Por qué. Hay una lectura posible para este cambio de actitud de Netflix: la compañía ha estrenado su transparencia con un éxito ya contrastado en otro mercado, adquirido barato y con un presupuesto de entre 15 y 17 millones (que, además, financiaron otros). Publicar la recaudación convierte el dato en una herramienta de venta ante exhibidores y creadores, aunque Netflix sigue decidiendo qué números enseña exactamente.

Y vendrán más. En septiembre supimos que Netflix publicaría la taquilla de seis estrenos, entre ellos 'La bola negra', el 'Cliff Booth' de David Fincher, la 'Narnia' de Greta Gerwig, prevista para febrero de 2027, y 'Charlie vs. the Chocolate Factory', para noviembre de ese mismo año. Esas dos últimas, superproducciones con aspiración de encontrar un público amplio en salas, son posiblemente las que han empujado a esta recién estrenada transparencia. La decisión llega en un momento complicado para la plataforma, que acaba de despedir a cerca del 6% de su plantilla, unos 1.000 empleos entre los que estaba su directora de contenidos, Bela Bajaria, con la que llevaba diez años.

España es otra cosa. Aquí, pese a su triunfo indiscutible en taquilla, la película ha llegado envuelta en la inevitable polémica por su temática, ambientación y posicionamiento político, que ha llevado a medios como El Debate a describirla como "una caricatura de la Guerra Civil en clave 'queer'". Es decir, que nos encontramos una vez más con el sempiterno choque generacional que generan películas que contemplan el histórico conflicto de forma incómoda. Netflix parece haber intuido algo de eso: cuando ha comunicado la taquilla, también ha subrayado que el 51% del público de su primer fin de semana tenía menos de 35 años.

En Xataka | Netflix anuncia el despido de casi 1.000 empleados, alrededor del 6% de su plantilla















































