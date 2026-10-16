La nueva película de Netflix ha conseguido lo que Hollywood no logró en 55 años de historia: usar 'Stairway to Heaven'

Durante más de medio siglo, ninguna productora había conseguido que Jimmy Page y Robert Plant cedieran su canción más conocida, la maravillosa y reproducida-hasta-la-saciedad 'Stairway to Heaven'. El primer tráiler de 'Narnia: el sobrino del mago' acaba de romper ese veto histórico, haciendo que Netflix consiga lo que Hollywood persiguió sin éxito durante décadas.

Stairway to Heaven. Es considerada uno de los himnos del rock de todos los tiempos y también un meme por la turra la devoción casi religiosa que despierta entre algunos fans. El nivel de obsesión es tal que en muchas tiendas de instrumentos musicales cuelga la señal 'No Stairway to Heaven' para que los clientes dejen de tocarla cuando prueban una guitarra.

A esta veneración se suma que Jimmy Page y Robert Plant, propietarios de los derechos de la canción, han sido muy estrictos y han rechazado durante décadas su uso en todo tipo de producciones audiovisuales, por lo que su aparición en el tráiler de la próxima superproducción de Netflix ha sido toda una sorpresa.

Cómo lo consiguió. Greta Gerwig cuenta que tuvo que hablar directamente a Page y Plant para conseguir que le dieran permiso para usar la canción. La directora les habló de los temas de la película y consiguió que vieran en la historia de C.S. Lewis algo que encajaba con el espíritu de 'Stairway to Heaven'. "Lo hicieron porque vieron la esencia de la historia en la película y ellos también admiran a C.S. Lewis y sienten un profundo respeto por su obra", explicó Gerwig.

La decisión ha dejado muy buen sabor de boca a Jimmy Page, que ha compartido el tráiler en su perfil de Instagram, donde ha aprovechado para elogiar a la directora: "Tuve el privilegio de conocer a Greta Gerwig, una figura imponente en el mundo del cine". También la ha calificado como "una creativa brillante" y ha asegurado que le "emociona enormemente que haya elegido 'Stairway to Heaven' para el tráiler de su película".

Décadas de negativas. Siendo una canción tan venerada, no han sido pocos los intentos de llevarla al audiovisual, pero hasta ahora todos se habían llevado un no por respuesta. Quizás el caso más sangrante es el de Cameron Crowe, que quiso incluirla en su película 'Casi famosos', inspirada en la historia de Led Zeppelin. Crowe, que era amigo de la banda desde la adolescencia, llegó a rodar una escena en la que el protagonista le pone 'Stairway to Heaven' a su madre para explicarle por qué el rock es tan importante para él, pero ni siquiera eso ablandó a Page y Plant.

También ocurrió en 'Wayne's World', donde el protagonista entra en una tienda de guitarras y se encuentra con un cartel que prohíbe tocar 'Stairway to Heaven'. Led Zeppelin no autorizó ni siquiera los primeros acordes, así que tuvieron que sustituirlos por otros en el montaje final. También rechazaron su aparición en el episodio 'Bart vende su alma' de 'Los Simpson', obligando a usar otro tema en su lugar.

Dudas sobre el metraje definitivo. Por ahora no está claro si la canción estará incluida en la película o si únicamente han obtenido permiso para usarla en el tráiler. En cualquier caso, habrá que esperar bastante para salir de dudas: 'Narnia: el sobrino del mago' llegará a los cines el 12 de febrero de 2027 y se estrenará en Netflix el 2 de abril de 2027.

Vía | Gry Online

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