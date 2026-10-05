Sony pierde la paciencia con las canciones creadas con IA y pide retirar más de 260.000 pistas

Durante décadas, reconocer una voz era una de las formas más inmediatas de reconocer a un artista. Hoy esa certeza empieza a erosionarse: podemos encontrarnos con canciones que suenan como si estuvieran interpretadas por músicos conocidos, aunque esos artistas no estén detrás de la grabación ni hayan autorizado la imitación. La inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades creativas, pero también ha hecho mucho más visible un problema que la industria lleva tiempo intentando contener: distinguir qué pertenece realmente a un artista y qué ha sido fabricado para parecerlo.

260.000 avisos y contando. Esa batalla empieza a entenderse mejor cuando miramos las cifras. Sony Music ha contado al Financial Times que, hasta finales de septiembre, había pedido a las plataformas digitales retirar más de 260.000 pistas generadas con IA que suplantaban a artistas de su catálogo. El ritmo se ha acelerado con fuerza: a finales de marzo de 2026 eran más de 135.000 y, un año antes, habían superado las 75.000. Hay una precisión importante: hablamos de solicitudes de retirada enviadas por la discográfica, no de 260.000 eliminaciones que podamos dar por completadas.

No son canciones cualquiera. Si afinamos el foco, el conflicto deja de ser “IA contra música” y pasa a ser mucho más concreto: quién puede utilizar la tecnología para fabricar una grabación y hacerla pasar por una interpretación de un artista real. Sony está reclamando la retirada de ese tipo de imitaciones no autorizadas, con Harry Styles, Adele, Britney Spears, Queen y Michael Jackson. Eso es lo que entendemos aquí por deepfake: una pieza sintética diseñada para atribuir a una persona una interpretación que en realidad no realizó.

El contenido vuelve a aparecer. El problema para Sony no termina cuando una plataforma elimina una pista denunciada. La discográfica sostiene que esos mismos contenidos pueden reaparecer después, lo que obliga a repetir el proceso y convierte la vigilancia en una tarea continua. Por eso reclama que los servicios no se limiten a responder a cada aviso, sino que impidan también nuevas subidas del mismo material. "Seguiremos haciendo valer los derechos de nuestros artistas y esperamos que las plataformas actúen rápidamente y eviten que el mismo contenido vuelva a aparecer, pero se está convirtiendo en una lucha cada vez más difícil", explicó la firma.

Sony no rechaza toda IA. La línea que está trazando la compañía no pasa por prohibir esta tecnología en la música, sino por cómo y con qué permisos se utiliza. En 2024 dejó expresamente fuera de autorización el uso de sus contenidos para entrenar, desarrollar o comercializar sistemas de IA, salvo permiso específico, y al mismo tiempo ha avanzado en modelos basados en música licenciada, como los acuerdos alcanzados con KLAY. En julio de 2026, Sony se sumó además a otros grandes grupos musicales para proponer que las grabaciones desarrolladas con IA solo puedan optar a las listas oficiales si utilizan servicios autorizados y legales, son sustancialmente humanas y no plantean problemas de manipulación.

La escala ayuda a entenderlo. Para medir el tamaño del ecosistema basta con mirar lo que está ocurriendo en otras plataformas. Deezer informó en julio de este año de que durante junio había recibido una media diaria de casi 90.000 pistas completamente generadas con IA, que llegaron a representar más del 50% de las nuevas entregas en los días de mayor volumen. No podemos sumar esas canciones a las denunciadas por Sony ni asumir que sean imitaciones de artistas reales, porque hablamos de categorías distintas. Lo que sí nos indican es la escala que ya ha alcanzado el contenido sintético dentro de las plataformas, aunque solo una parte pueda plantear problemas de derechos o suplantación.

La ley aún va detrás. El siguiente frente ya no está solo en las plataformas, sino también en Washington. Sony respalda la NO FAKES Act, que busca crear una protección federal frente a réplicas digitales no autorizadas de la voz y la apariencia de una persona. El proyecto superó por unanimidad el Comité Judicial del Senado el 18 de junio, pero todavía no es ley.

Imágenes | Logan Voss

En Xataka | OpenAI llevará los anuncios un paso más allá en ChatGPT: empezará a probarlos mientras generamos imágenes