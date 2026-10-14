Netflix anuncia el despido de casi 1.000 empleados, alrededor del 6% de su plantilla

Netflix sigue creciendo, pero eso no ha impedido que la compañía tome una decisión que afectará a una parte importante de su plantilla. El gigante del streaming ha anunciado internamente el despido de cerca de 1.000 empleados, aproximadamente el 6% de sus trabajadores, en lo que supone su mayor ajuste de personal desde 2022. La información, adelantada por The Wall Street Journal y confirmada por Reuters, procede de un correo enviado este miércoles por los consejeros delegados Ted Sarandos y Greg Peters. El movimiento llega apenas unos días antes de que la plataforma presente sus próximos resultados trimestrales.

Los recortes se concentrarán principalmente en cuatro áreas de la empresa: producto, tecnología, recursos humanos y asuntos legales, de acuerdo a un correo interno al que ha tenido acceso CNBC. Hablamos, por tanto, de equipos que participan tanto en el desarrollo y funcionamiento del servicio como en la gestión interna del negocio. Para entender la dimensión del ajuste, conviene recordar que Netflix contaba con aproximadamente 16.000 empleados a tiempo completo al cierre de 2025, según su informe anual. Las informaciones disponibles no precisan cuántos puestos desaparecerán en cada departamento ni cómo se distribuirán los despidos entre los distintos países.

Las explicaciones de Netflix y sus cuentas

¿Qué ha llevado a Netflix a tomar esta decisión? En el mensaje dirigido a sus empleados, Sarandos y Peters explican que la compañía necesita ser más disciplinada a la hora de distribuir sus recursos y establecer prioridades. Los directivos aseguran que el negocio sigue siendo sólido, que continúa creciendo y que mantienen las previsiones financieras para el conjunto del año. También adelantan que seguirán invirtiendo en las áreas que consideran de mayor impacto para mejorar el servicio. Es importante distinguir entre esta justificación empresarial y las causas concretas de cada recorte, que no han detallado.

Las últimas cuentas publicadas por la empresa aportan otro elemento importante para entender el contexto. En el segundo trimestre de 2026, Netflix registró unos ingresos de 12.560 millones de dólares, un 13,4% más que en el mismo periodo del año anterior, y obtuvo un beneficio neto de 3.401 millones. Sin embargo, hay un matiz importante: el crecimiento interanual de los ingresos se ha moderado, pasando del 17,6% en el último trimestre de 2025 al 13,4% en el segundo de 2026. Las cifras muestran que el negocio sigue siendo rentable, aunque eso no ha evitado el ajuste de plantilla.

UN VISTAZO A...

En paralelo, la plataforma continúa ampliando su actividad más allá de las películas y series. Su oferta se ha ido ampliando con retransmisiones en directo y videojuegos, a los que se han sumado propuestas como los videopódcast. La empresa también está desarrollando su negocio publicitario como una fuente adicional de ingresos. Mientras tanto, sus cifras de consumo siguen siendo positivas: en la primera mitad de 2026 registró más de 97.000 millones de horas de visionado, un crecimiento interanual del 2%. Este contexto muestra hacia dónde evoluciona la compañía, pero no permite establecer una relación directa con los despidos anunciados.

Para encontrar un precedente de estos recortes hay que volver a 2022, cuando Netflix despidió a unos 150 empleados en mayo y a otros 300 en junio. Aquellas decisiones llegaron después de que la plataforma comunicara su primera pérdida de suscriptores en más de una década, un escenario diferente al que reflejan sus últimas cuentas. La próxima fecha importante será el 20 de octubre, cuando la empresa publique los resultados del tercer trimestre de 2026. Esas cifras permitirán conocer mejor la evolución reciente del negocio, aunque no aclararán necesariamente los motivos concretos de esta reducción de plantilla.

Imágenes | Venti Views (Unsplash)

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