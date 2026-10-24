China lo tiene claro: no hay nada como un buen microdrama en el móvil para que las leyes lleguen a la gente

Cuando un gobierno quiere iniciar una campaña, como por ejemplo para que dejes de fumar o no uses el móvil mientras conduces, lo normal es encontrarse carteles físicos o anuncios. Antaño solo en la radio o en la tele, pero ahora también puedes encontrártelos en redes sociales. ¿El problema? No se tú, pero yo en cuanto veo un anuncio de cualquier tipo, mi vista está entrenada para esquivarlo. Así que en China han ido un paso más allá y pasan de los anuncios: se montan su propio microdrama, un formato que causa furor en el país.

Que viva el microdrama. El estado chino ha convertido los microdramas en un canal de comunicación pública. Así, en enero de 2025 la Administración Nacional de Radio y Televisión (NRTA) lanzó su plan "Microdramas+", que lleva el formato a sectores de lo más variopintos, que van desde el turismo o el derecho hasta la ciencia, el deporte o el patrimonio inmaterial. Y este abril publicó su primera lista de 2026 con 116 títulos recomendados: 50 de turismo, 22 para aprender derecho, 8 para fomentar el deporte o 7 para divulgar ciencia, entre otros, como cuenta Sina.

Y desde el 1 de septiembre, el sector tiene su propia norma ministerial, que define el formato como una serie de episodios en la que la duración de cada uno sea inferior a veinte minutos, con un tema claro y una trama principal definida, una historia continua y completa y personajes destacados. Una curiosidad: igual que la UE exige señalar los deepfakes y marcar el contenido generado con IA, en China los microdramas hechos con IA deben llevar un aviso visible en cada episodio.

Ya tienen vídeos virales. Ese formato corto dramatizado con experiencia que podrían ser reales engancha y el gobierno del gigante asiático ya ha conseguido algunos éxitos de visionado, como "¡Señor Bao, ahora es 2025!", una serie de divulgación jurídica sobre las nuevas modalidades de estafas en redes y telecomunicaciones. Lanzada durante las vacaciones del Festival de Primavera de 2025, llegó a superar los 210 millones de visualizaciones en la plataforma Kuaishou, como detalla la página oficial del Tribunal Popular Supremo de la República Popular China.

El gobierno va donde está la audiencia. Para que una campaña funcione hacen falta muchas cosas, pero la primera es ir a donde está la audiencia y el gobierno chino ha acertado de pleno: según el "Informe de Investigación sobre el Desarrollo Audiovisual online de China (2025) recogido por Beijing News, el 59,7% de los internautas chinos es espectador habitual de microdramas.

Y eso sin hablar del cambio de registro: pasar de carteles, charlas o notas a una narración con conflicto, emoción y algoritmo. Por supuesto, también hace falta dinero: este mayo la NRTA presentó un plan para impulsar mil microdramas en 2026, y seis grandes plataformas se comprometen a invertir al menos 6.000 millones de yuanes, unos 800 millones de euros, en producciones con actores reales. Además, el filón no es solo a nivel concienciación, la industria también gana respaldo y tiempo delante de la pantalla con esas producciones destacadas.

La otra cara de la moneda.El modelo ha ido depurándose por temas: a principios de 2024 la NRTA propuso 100 microdramas de turismo, en agosto de ese año dio el salto al aprendizaje del derecho con la colaboración de la Fiscalía Popular Suprema, el Tribunal Popular Supremo y el Ministerio de Seguridad Pública para, a principios de 2025, integrar estas líneas en el plan “Microdramas+”, que fija seis direcciones prioritarias, entre ellas la ciencia. La adicción a las pantallas y las redes sociales es una realidad, pero también pone en bandeja un formato de lo más aprovechable para que llegue el mensaje.

Esta concienciación a través del canal y el formato de moda también conlleva mayor control. Así, la campaña de salud de Suzhou va acompañada de la regulación de las cuentas de aquellos profesionales de la salud que se dedican a la divulgación, con autorizaciones, registros y revisión. No obstante, a escala nacional la salud pesa poco y hay otros con categoría de "especiales" que tienen mayor control, como política, diplomacia, seguridad nacional, justicia o seguridad pública.

En Xataka | Hay una plataforma de series de IA que deja que cualquiera monte la suya por 150 dólares. Y luego paga por ello

En Xataka | En China se producen 470 series hechas con IA al día. El 99,9% de ellas no llega a nadie

Portada | tommao wang con Gemini