Cargar el coche eléctrico sin garaje es el gran tema pendiente. Europa lo está resolviendo con farolas, bordillos y surcos en la acera

Cargar en casa es la forma más barata y sencilla de utilizar un coche eléctrico, aparte de ser lo más coherente si tu próximo paso va a ser adquirir un coche de este tipo. Aunque igual no está de más darle una vuelta a lo de cargar el coche en la calle, o al menos intentar aprovechar esos momentos en los que inevitablemente se encuentra aparcado fuera de casa. Actualmente hay un puñado de ciudades, empresas y ayuntamientos en Europa que están probando algunas medidas alternativas de poder cargar nuestro coche más allá del cargador que tengamos en casa o en los puntos de recarga que hay repartidos por todo el continente, así que en este artículo hemos decidido darles un repaso.

Coste. Hay una clara brecha de precio entre cargar un coche eléctrico en casa y hacerlo fuera. Y buscar soluciones intermedias podría ser una de las formas de hacer que más personas quieran decantarse por este tipo de vehículos.

¿Cargar en farolas? La idea de instalar un enchufe en una farola es algo que comentamos en su momento. Ésto sería aprovechar el suministro eléctrico de forma que no hiciesen falta nuevas arquetas ni zanjas. En Londres vimos los primeros coletazos de esta idea, concretamente en el distrito de Kensington and Chelsea. Fue a través de una asociación con la empresa alemana Ubitricity en 2017 para probar puntos de carga en farolas.

Desde entonces, el modelo se ha ampliado. Birmingham, por ejemplo, está probando 560 puntos de carga en farolas en zonas residenciales con aparcamiento fuera de la vía pública. En West Northamptonshire, también Inglaterra, el operador char.gy instaló más de 3.000 cargadores en la calle, una parte significativa de ellos montados en farolas. Lo malo es que, dado que la potencia es baja, los cargadores reducen la velocidad de carga cuando la red local sufre tensión.

Imagen: Ubitricity

Hay razones para dudar. Poca potencia significa esperar más, pues un enchufe de 7,4 kW necesita aproximadamente de ocho a diez horas para llenar una batería de 60 kWh, por lo que las farolas son aptas para el aparcamiento cuando lo dejas por la noche y poco más. En España también tuvimos algún que otro experimento con esto. El medio El País señala que Valencia tuvo que retirar 22 cargadores en farolas instalados en 2021. Chocaba con la legislación, pues el Servicio Territorial de Industria valenciano “consideró que los puntos de recarga debían ser independientes del alumbrado público y nos obligó a separarlos” explicaba al medio Luisa Notario, la concejala que lo promovió con fondos europeos.

Jorge Morales, de la consultora Próxima Energía, declaraba además al medio que "se impide la reventa de energía, con lo que se aísla ese suministro. Si quieres venderla hay que poner un segundo contador. Y eso complica mucho las cosas". En el Reino Unido, por su parte, también ha habido quejas por parte de los usuarios sobre un mal mantenimiento y sobre enchufes que dejan de funcionar con el mal tiempo.

El bordillo. La empresa alemana Rheinmetall, más conocida como fabricante de armas, también ha probado a integrar los cargadores en los bordillos de las aceras. En una prueba en Lindenthal, Colonia, se probaron cuatro bordillos de carga en vías públicas entre abril de 2024 y marzo de 2025. La empresa informó de más de 2.800 cargas exitosas, más de dos al día por punto, y una disponibilidad técnica superior al 99 %. Cada sesión añadió unos 19 kWh de media, aproximadamente 120 km de autonomía. La unidad puede suministrar hasta 22 kW de corriente alterna.

Imagen: Rheinmetall

Desde entonces, en Düsseldorf también se han instalado algunas de estas unidades, aunque según cuentan desde el medio alemán Power to Drive, hay algunos matices que se deben aclarar caso por caso antes de un despliegue generalizado.

El coste de cada una de estas unidades no es precisamente barato, pues según Forocoches Eléctricos, situaban cada unidad en torno a los 5.000 euros. Además, un cargador de bordillo sigue siendo también un cargador público, por lo que la plaza situada frente a él debe mantenerse libre para la carga, ocupando el mismo espacio de aparcamiento que cualquier otro punto de carga.

Una versión de bricolaje. Hace un tiempo pudimos charlar con Antonio José Pérez, cofundador de la empresa instaladora Mi Cargador de Coche. Pérez nos contaba una medida personalizada para un cliente bastante apañada en un pueblo cercano a Sevilla. El instalador enterró un conducto desde su garaje hasta el bordillo, con un sistema resistente a la intemperie y conectándolo mediante cable a un cargador dentro de la casa. De esta manera, el conductor puede enchufar el coche tanto dentro de su garaje como fuera de él, frente a su casa.

En Reino Unido han probado algo similar pero con canaletas, siendo una de sus alternativas más extendidas, y consiste básicamente en cavar un canal en la acera haciendo que un cable vaya desde el cargador doméstico hasta el coche aparcado. Lo de la canaleta es importante, porque tender un cable a través de la acera es ilegal, según cuentan desde la BBC. Así que al menos tienes el cable protegido, aunque igualmente sigue siendo una medida concreta para alguien frente a su casa.

Más a largo plazo. En la autopista A10 de Francia se está probando un tramo de 1,5 km que carga los vehículos de forma inalámbrica mientras circulan. Suecia cuenta con una carretera de pruebas similar en Gotland, de 1,6 km de longitud, construida para cargar camiones y autobuses en marcha. El medio New Mobility informa de que este tipo de carreteras con carga de inducción pueden costar entre 2 y 6 millones de euros por kilómetro, frente a una estación de carga rápida.

También, otra idea por parte de Volkswagen: un prototipo de robot que arrastra una batería móvil hasta el coche y lo carga. Todas estas propuestas aún son muy experimentales, por lo que no hay nada decidido aún.

Imagen de portada | myenergi

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