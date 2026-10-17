Así es la rutina ideal para manejar el estrés desde la mañana, sin meditaciones ni mindfulness

La resiliencia y la flexibilidad psicológica son dos cualidades esenciales para nuestra salud mental, a las que a menudo no prestamos la atención que merecen. Solemos centrarnos en cómo enfrentarnos a las consecuencias del estrés o incluso cómo prevenirlo, pero pasamos de largo sobre el hecho de que a veces, aunque estresarnos sea inevitable, podemos prevenir sus peores consecuencias. Esto, básicamente, es lo que consiguen las personas con buena resiliencia y flexibilidad psicológica. Es algo que puede entrenarse a base de terapia. Sin embargo, también son cualidades que pueden alcanzarse modificando ciertos hábitos de nuestro día a día.

Sueño, alimentación y ejercicio. Un equipo de científicos de la Universidad de Binghamton ha encuestado a 400 estudiantes para comparar sus hábitos con sus niveles de resiliencia y flexibilidad psicológica. Así, han observado que hay una serie de hábitos muy concretos que abundan en los jóvenes que se enfrentan de una forma más positiva al estrés.

Para empezar, el hecho de no saltarse los desayunos marca una gran diferencia. En general, en las encuestas los resultados empezaban a verse en los participantes que desayunaban al menos cinco veces a la semana. El ejercicio también fue un factor primordial, pero no es necesario pasar horas y horas en el gimnasio. Solo con 20 minutos diarios ya se vieron buenos resultados. Por otro lado, es importante descansar. Quienes dormían menos de seis horas por noche mostraron un claro descenso en los niveles de resiliencia y flexibilidad psicológica. En cuanto a la alimentación, cuanto más nutritiva, mejor, pero hubo un suplemento que mostró una muy buena correlación con estos dos caracteres: el aceite de pescado.

Conceptos parecidos, pero no iguales. La resiliencia es la capacidad de recuperarte y salir adelante después de experimentar una situación muy estresante. En cambio, la flexibilidad psicológica es la habilidad de reconocer lo que sientes y ajustar tu pensamiento para tomar la mejor decisión al respecto, en vez de quedarte bloqueado. Además, esta cualidad nos permite aceptar las emociones desagradables sin intentar evitarlas, sino buscando una forma práctica de enfrentarse a ellas.

Una persona con flexibilidad psicológica no se queda bloqueada y llorando si pierde un tren muy importante. Hace una tormenta de ideas rápida y busca viajes alternativos. Alguien resiliente no se hunde por perder el avión del viaje para el que llevaba años ahorrando. Sigue con su vida y busca las formas de volver a organizar el viaje en un futuro de forma que no le vuelva a ocurrir.

Hay una relación. En este estudio, en realidad, no se mide directamente la resiliencia, sino la flexibilidad psicológica. Lo que ocurre es que ambas cuestiones están relacionadas. Los buenos hábitos nos aportan una mayor flexibilidad psicológica y esta, a su vez, nos permite superar las situaciones estresantes de una forma más resiliente.

Rigidez psicológica. Durante el análisis de las encuestas se vio que también hay factores que aumentan muy claramente la rigidez psicológica. Es decir, esa incapacidad para buscar soluciones ante aquello que nos está generando estrés. La persona que se bloquea cuando pierde el tren es más rígida psicológicamente. Algunos de los hábitos que aumentan esta cualidad son el consumo de comida rápida y la falta de sueño

Limitaciones. Este estudio se ha llevado a cabo solo con 400 personas, todas ellas estudiantes jóvenes. No puede extrapolarse a toda la población. Además, no se han explorado las causas, simplemente se han analizado los resultados de una serie de encuestas. Por lo tanto, es cierto que los resultados deben leerse con cautela.

Aun así, está claro que dormir bien, comer de forma saludable, no saltarse los desayunos y hacer ejercicio físico es bueno por muchos motivos. Ahora, además, vemos que puede ser útil para que nos enfrentemos mejor al estrés. Porque es cierto que a veces el estrés es inevitable. Pero la forma en la que nosotros reaccionamos cuando lo sentimos es algo en lo que sí podemos trabajar.

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