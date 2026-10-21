Samsung y SK hynix tienen un problema en China: necesitan modernizar sus fábricas chinas para frenar a YMTC

YMTC (Yangtze Memory Technologies) está creciendo como la espuma en China. Este fabricante de chips NAND ha alcanzado una cuota de mercado del 38,5% en su país de origen durante el segundo trimestre de 2026, según la consultora Omdia. Durante 2025 su cuota fue aproximadamente del 28%, lo que refleja una tendencia al alza muy marcada. Sin embargo, Samsung y SK hynix, las compañías que lideran el mercado mundial de los semiconductores NAND Flash, se están desangrando en China.

Durante el segundo trimestre de este año Samsung ha retrocedido a una cuota del 33,5% en China. Y SK hynix al 17%. YMTC ya vende más chips NAND Flash en China que Samsung y SK hynix. Y este mercado es demasiado grande y demasiado importante para pasar esta tendencia por alto. De hecho, estas dos compañías surcoreanas están planeando modernizar sus fábricas chinas para competir con YMTC, que ya las ha alcanzado desde un punto de vista estrictamente tecnológico.

Este último fabricante de semiconductores produce sobre todo chips NAND de 160 y 232 capas, pero también fabrica una pequeña cantidad de chips de 294 capas. Y planea superar las 300 capas a medio plazo. Incrementar el número de capas de estos semiconductores es importante porque permite almacenar más información en el mismo espacio, así como reducir el coste por bit. Las plantas que tienen Samsung y SK hynix en China, sin embargo, ya no tienen la capacidad de competir de tú a tú con las de YMTC.

UN VISTAZO A...

Samsung y SK hynix tienen un problema con las sanciones de EEUU

La planta que tiene Samsung en Xi'an, en el noroeste de China, es la responsable de aproximadamente el 40% de su capacidad de fabricación mundial de chips NAND. Actualmente está produciendo circuitos integrados de unas 200 capas, y los directivos de Samsung planean modernizar estas instalaciones para conseguir que sean capaces de fabricar chips NAND V9 de 286 capas. Además, según Reuters, este proyecto de modernización aspira a incrementar la capacidad de fabricación hasta las 40.000 obleas mensuales en diciembre de 2027.

Para Samsung y SK hynix la única forma de competir con YMTC en China y frenar su avance en el mercado mundial pasa por modernizar las fábricas que tienen en este país

SK hynix se encuentra en una posición similar a Samsung en China. Su fábrica de Dalian, en el noreste de este país, produce circuitos integrados NAND de 192 capas, y aspira a mejorar estas instalaciones para iniciar la fabricación de chips de 240 capas, y, más adelante, de más de 300 capas. Para Samsung y SK hynix la única forma de competir con YMTC en China y frenar su avance en el mercado mundial pasa por modernizar las fábricas que tienen en este país. Y no lo tienen fácil.

Las restricciones que el Gobierno de EEUU ha impuesto a la exportación de equipos avanzados para fabricar semiconductores a China son un obstáculo para Samsung y SK hynix. Para incrementar el número de capas de sus chips NAND Flash necesitan forzosamente instalar máquinas de litografía más avanzadas en sus plantas de Xi'an y Dalian, así como equipos de procesamiento de obleas y grabado de vanguardia. Y las restricciones estadounidenses dificultan la introducción de estas máquinas en China y obligan a ambas compañías a obtener las licencias necesarias.

Este escenario tan complejo plantea una paradoja muy interesante. EEUU quiere ralentizar el desarrollo de la industria china de los semiconductores, y por este motivo está impidiendo que los equipos más avanzados que utilizan patentes estadounidenses lleguen a China. Además, quiere contener el avance de YMTC en el mercado mundial, pero, y aquí llega la paradoja, sus sanciones a China impiden a Samsung y SK hynix modernizar sus plantas en este último país. Y si no equipan adecuadamente sus fábricas de Xi'an y Dalian, seguirán perdiendo competitividad frente a una YMTC que cada día es más fuerte. Veremos cuál es el desenlace final de este conflicto.

Imagen | SK hynix

Más información | Reuters

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