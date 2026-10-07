Lleva 12 años intentando recuperar 8.000 bitcoin de la basura, ahora su plan es crear otra criptomoneda

La historia del hombre que perdió una millonada en Bitcoin es bien conocida. En 2013, James Howells tiró a la basura por error un disco duro que contenía la clave de acceso a 8000 bitcoin. Si nos fijamos en la cotización actual de esa cripto, el importe equivale a casi 600 millones de euros. Sepultados en un vertedero municipal de Newport, cerca de Cardiff.

Doce años buscando. Nadie abandonaría esa morterada de dinero virtual sin intentar recuperarla. Tampoco lo hizo James, ya que se volcó en poner patas arriba el vertedero. Intentó que fuera literal, pero las autoridades se lo impidieron: pese a que Howells intentó que le dejasen peinar el vertedero, este se topó con la negativa del ayuntamiento. Según ellos, porque remover los materiales depositados tendría riesgos para el medioambiente.

El cese definitivo de la búsqueda. Howells confirmó en 2025 a Forbes Australia que renunciaba a cualquier intento por desenterrar el dispositivo. Tras más de una década de iniciativas variopintas, que incluyeron desde usar perros robóticos a inteligencia artificial, tuvo que desistir ante las negativas del ayuntamiento de Newport.

Según explicó el propio James Howells:

"Ya no voy a intentar comprar el vertedero. Tampoco voy a intentar excavarlo ni seguir hablando con el ayuntamiento o con sus representantes".

El rechazo de los tribunales. A principios de 2025, la justicia británica desestimó las demandas de Howells contra el Ayuntamiento de Newport (vía Ars Technica). Este fallo quedó ratificado en marzo de ese mismo año al rechazarse su recurso de apelación.

Los jueces dictaminaron que Howells había perdido la propiedad del disco duro al deshacerse de ella, conforme a la ley de control de la contaminación de 1974. Y otro punto importante que ha jugado en contra: el plazo de prescripción de seis años venció en 2019, pero las acciones legales de James no se iniciaron hasta 2024. El consistorio también alegó que una excavación provocaría la liberación de sustancias peligrosas al medioambiente.

¿No tengo mis cripto? Pues me invento otra moneda. Howells anunció en X su intención de lanzar un proyecto llamado Ceiniog Coin. Su plan consistía en crear 800.000 millones de tokens INI, uno por cada satoshi de los 8.000 bitcoin que yacen en el vertedero. La idea es que actuasen como una especie de respaldo simbólico: quería convertir una fortuna inaccesible en el respaldo de un nuevo ecosistema de pagos construido sobre Bitcoin.

La moneda prometida sigue sin aparecer. Howells anunció el lanzamiento para finales de 2025, pero aún no se ha materializado. Sí existen criptomonedas llamadas Ceiniog Coin (INI) que pueden comprarse actualmente, aunque sus características no coinciden con las anunciadas por Howells: algunas están creadas sobre Solana o Ethereum y utilizan cantidades de tokens muy diferentes de las previstas.

El futuro del vertedero. Las autoridades locales mantienen sus planes para clausurar el depósito y convertirlo en un parque solar, aunque el proyecto sigue sin iniciarse. Esto daría cierta esperanza a James Howells, aunque sean lejanas: no parece posible recuperar datos legibles de un disco duro bajo 350.000 toneladas de basura. Como extra, la peripecia inspiró el videojuego 'One Man's Trash'.

Vía | GameStar

Imagen de portada | Pixabay editada

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