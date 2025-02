Google TV vs Chromecast: diferencias y qué tipos de dispositivo son cada uno

Vamos a explicarte las principales diferencias entre Google TV y Chromecast, de forma que puedas saber por cuál decantarte. Google ya no fabrica el Chromecast, es un producto que ha dejado de existir, pero todavía hay a la venta varios en tiendas de segunda mano, por lo que puede interesarte.

Vamos a empezar con una tabla comparativa de funciones, para que veas de un vistazo las diferencias. Y luego, pasaremos a explicarte las diferencias de los dispositivos, centrándonos en las diferencias de concepto.

Google TV vs Chromecast



chromecast clásico Chromecast Google TV Google tv Enviar contenido Sí Sí Sí Instalar y usar apps No Sí Sí navegar por Internet No Sí Sí mando a distancia No Sí Sí Usar memoria interna No Sí Sí Sistema operativo No Google TV Google TV Requiere móvil Sí No No Asistente de voz No Sí Sí Juegos No compatible Sí, de Google TV Sí, de Google TV

Cuáles son las diferencias

Lo primero que debes saber es que Google TV es un sistema operativo, mientras que los Chromecast eran dispositivos fabricados por Google. La empresa fabricó dos tipos de dispositivo, los Chromecast clásicos para enviar contenido y los que tienen Google TV.

Los Chromecast clásicos solo sirven para enviar contenido, y dependen del móvil. En una aplicación de contenido, tendrás un botón de compartir, y una función de enviar contenido por el sistema de emisión de Chromecast. Esto solo lo puedes hacer en apps compatibles, y cuando eliges la función el contenido se enviará al Chromecast clásico para ver el contenido.

Por lo demás, el Chromecast clásico no sirve para nada más. No tiene un sistema operativo completo, y no puedes instalar aplicaciones, meter nada en la memoria interna, ni ver la televisión a no ser que tengas apps compatibles.

Google TV es un sistema operativo completo basado en Android, y está disponible en muchos dispositivos. Puedes encontrarlo en muchos televisores inteligentes, y Google llegó a tener un Chromecast adaptado para usar el sistema. Este tipo de Chromecast tenía la función de enviar contenido del clásico, pero también tenía un sistema operativo completo donde bajar apps y juegos, navegar por internet y bajar cosas en la memoria.

Por lo tanto un Chromecast es un dispositivo que Google fabricaba, y Google TV es un sistema operativo que usan televisores, cajas inteligentes para conectar al televisor, y también los últimos modelos de Chromecast que hubo en el mercado. Pero aunque ya no se fabriquen los Chromecast, Google TV sigue existiendo, se sigue desarrollando y sigue estando en televisores y smart boxes.

