Apple se rinde a la evidencia: adiós a los teclados mariposa que habían generado tantas críticas

Los nuevos MacBook Pro llegan con muchas novedades, pero hay una especialmente destacable: el nuevo teclado, cuyo mecanismo de funcionamiento ha cambiado totalmente.

Los nuevos 'Magic Keyboard' se inspiran en los teclados del iMac y el iMac Pro y ofrecen una sistema de tijera que supone la despedida de los célebres teclados de mariposa que en los últimos años han acabado siendo un dolor de cabeza para los usuarios y para la propia Apple.

No hemos tenido la oportunidad de probar estos teclados de modo que no podemos juzgar si el cambio ha sido beneficioso, y lo cierto es que tendrá que pasar algún tiempo para que un uso extendido de estos nuevos portátiles valide el cambio y confirme que por fin se han resuelto todos los problemas de los teclados.

Los problemas de los teclados de Apple han hecho que ciertas teclas dejaran de funcionar correctamente al cabo de cierto tiempo. Diversos modelos de los MacBook se han visto afectados por estos conflictos de los que los usuarios se han quejado en redes sociales, foros de soporte y diversos artículos en medios pequeños y grandes.

Eso acabó provocando que Apple pusiera en marcha un programa de reparación gratuito para los MacBook Pro que abarcaba a dispositivos lanzados hasta con cuatro años de antigüedad.

