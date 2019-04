El teclado de los MacBook ante la duda: las críticas parecen indicar que afecta a algo más que a "una pequeña cantidad de usuarios"

Un ingenioso artículo de Joanna Stern en el WSJ volvía a levantar la liebre hace unos días: el teclado de su nuevo MacBook Air se había roto, y eso parecía demostrar que el problema con los teclados de los portátiles de Apple seguía más presente de lo que la propia compañía quería reconocer.

En Apple lanzaron un comunicado rápidamente disculpándose e indicando que solo "una pequeña cantidad de usuarios" estaban afectados, pero las críticas están llegando por doquier, y lo hacen desde los sectores más afines a la empresa. Algunos expertos como John Gruber califican estos teclados como "el peor producto de la historia de Apple", y los casos de usuarios con este tipo de conflictos parece ser más importante de lo que la empresa de Cupertino quiere reconocer.

Cuando el río suena...

Es difícil validar esos problemas, pero las críticas no paran de aparecer, quizás maginificadas tras la aparición de varios casos notorios como el de The Wall Street Journal. En la empresa Basecamp la mayoría de empleados hacen uso de MacBook Pro 13 de 2018 o de MacBook Air de 2016, y en una encuesta interna respondían para indicar si habían tenido problemas con sus teclados.

En esos resultados se veía cómo el 30% de los 47 empleados con MacBook estaban afectados, y que los nuevos modelos de 2018 con la tercera generación de los teclados mariposa no se libraban del problema: seis de los trece equipos de este tipo (casi la mitad) tenían un teclado con algún tipo de problema.

David Heinemer Hansson, el responsable de la encuesta interna, lanzaba la pregunta en Twitter y recibía miles de respuestas que mostraban cómo solo el 37% de los que contestaban tenían un MacBook de 2018 o posterior sin problemas en el teclado. Los datos de la encuesta no están validados y por tanto es difícil creer en esas cifras tan altas: que 6 de cada 10 usuarios estén afectados por el problema parece a priori exagerado.

O podría no serlo, claro. Todo tipo de foros están repletos de críticas y comentarios al respecto, y Reddit es un buen ejemplo. Allí un usuario que afirma trabajar como 'genius' en el servicio técnico de Apple indicaba que "cerca de la mitad de las reparaciones de los Mac son por los teclados de mariposa".

Hasta demandas judiciales

Las críticas en los medios especializados al teclado que debutó en los MacBook en 2015 han sido frecuentes, y los periodistas que trabajan con MacBook han hablado a menudo de esos problemas en medios como The Outline.

Aquel artículo acabó desembocando de hecho en un programa de reparación y sustitución de teclados que Apple puso en marcha en junio de 2018 y que recordó al problema con las baterías de los iPhone 6.

Esos problemas han provocado algo más que críticas en foros o quejas más o menos públicas en medios de comunicación: en California un grupo de usuarios han realizado una demanda conjunta por este problema en la que por ejemplo se expone que "Apple sabía que el Macbook era defectuoso antes o en el momento en que comenzó a vender los modelos afectados al público". Cerca de 36.000 personas han firmado una petición en Change.org exigiendo a Apple una solución al problema, pero de nuevo es imposible saber cuántas de ellas están realmente afectadas por el problema (o si hay más).

Fuente: iFixit

Los expertos de iFixit analizaron la última generación de teclados de mariposa integrados en los últimos MacBook en sus distintas variantes y detectaron que efectivamente las modificaciones ayudaban a evitar a que entrara polvo y provocara problemas.

Lealtades en peligro

Mientras tanto incluso algunos célebres analistas como el citado John Gruber que en muchos casos elogia los productos de Apple se mostraba inmisericorde. Consideraba esos teclados "los peores productos de la historia de Apple. Los MacBooks deberían tener los mejores teclados de la industria; en lugar de eso son los peores. Están causando un daño duradero a la reputación de la marca MacBook". Otros como Marco Arment también criticaban la decisión de Apple en cuanto a esa tecnología de teclados.

En Xataka nos hemos puesto en contacto con los responsables de Apple en España, que han confirmado las declaraciones de hace unos días. En ellas un portavoz de Apple indicaba que "somos conscientes de que una pequeña cantidad de usuarios están teniendo problemas con su teclado Butterfly de tercera generación, y lo sentimos. La gran mayoría de los clientes de portátiles Mac están teniendo una experiencia positiva con el nuevo teclado. Recomendamos que cualquier cliente que tenga algún problema contacte a AppleCare”.

Y sin embargo, que tantas críticas estén amontonándose no ayuda a la imagen de unos productos que hasta no hace mucho eran impecables, sobre todo para sus leales usuarios. Ahora hasta ellos se rebelan, y eso es mala señal para una Apple que en materia de hardware —el caso del AirPower cancelado lo confirma— ya no parece la de antes.