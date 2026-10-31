Cupones de descuento de hasta 120 euros para móviles, tablets, relojes, consolas y más: empieza el 11.11 de AliExpress

Este domingo comenzamos noviembre, mes donde tiene lugar el Black Friday. Como todos los años, AliExpress celebra la que es su promo estrella: el 11.11. Este evento ha comenzado tradicionalmente el 11 de noviembre (de ahí el nombre), pero este año han cambiado las tornas y el pistoletazo de salida lo tendremos justo a las 00:00 de este 1 de noviembre. En este artículo os vamos a contar todo sobre la promo y cómo aprovechar al máximo sus descuentos.

Cupones de descuento de hasta 120 euros en el 11.11 de AliExpress

Esta promo, que estará disponible únicamente hasta el 18 de noviembre a las 23:59 horas, tiene descuentos en muchísimos productos diferentes. Además, la gran mayoría de ellos tienen envío desde España o Europa, por lo que no tendremos que pagar la nueva tasa europea ni aranceles. Para maximizar el ahorro, la clave está en uno de los cupones de descuento que hay disponibles:

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 cupón 3 3 euros 18 euros XATAKAES03 ESD1103 AEES03 8 euros 45 euros XATAKAES08 ESD1108 AEES08 12 euros 69 euros XATAKAES12 ESD1112 AEES12 23 euros 135 euros XATAKAES23 ESD1123 AEES23 39 euros 230 euros XATAKAES39 ESD1139 AEES39 58 euros 325 euros XATAKAES58 ESD1158 AEES58 75 euros 429 euros XATAKAES75 ESD1175 AEES75 100 euros 500 euros - ESD11100 - 120 euros 600 euros - ESD11120 -

Varias cosas a tener en cuenta sobre ellos. La primera es que no podremos combinarlos, por lo que solo podremos usar una. La otra es que sirven para cualquier compra, excepto para productos virtuales. Los cupones de mayor cuantía (los de 100 y 120 euros) solo estarán disponibles del 1 al 3 de noviembre y los días 11 y 12 de noviembre.

Los cupones tienen un stock limitado y se irán gastando a medida que se vayan utilizando, por lo que conviene no dejar nuestras compras mucho tiempo. Además, tendremos un ahorro extra si utilizamos PayPal como forma de pago, que será de 9, 20 o 40 euros en función del precio de lo que vayamos a comprar.

Cómo prepararse para el 11.11 de AliExpress

Para aprovechar al máximo la promo, lo ideal es prepararse antes de que empiece. No es nada complicado: basta con crearnos una cuenta si no la tenemos ya o iniciar sesión en nuestro móvil o PC. Una vez hecho esto, el segundo paso va a depender de cada usuario, puesto que lo ideal es tener lo que estemos buscando en el carrito para ir lo más rápido posible.

¿Y qué dispositivos podremos comprar? Pues prácticamente cualquier cosa. Con casi toda seguridad, tendremos consolas como Nintendo Switch 2 o PlayStation 5 a precios muy interesantes. También móviles de todo tipo, tablets o relojes deportivos, entre otras cosas. Basta con que busques lo que necesites, lo metas en el carrito y estés atento en la noche del sábado al domingo para hacerte con ello.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | AliExpress

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Cuándo es el Black Friday 2026 y qué tiendas han comenzado ya con sus descuentos