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Cupones de descuento de hasta 120 euros para móviles, tablets, relojes, consolas y más: empieza el 11.11 de AliExpress

Te contamos cómo aprovechar al máximo una de las mejores promos del año que llega justo antes del Black Friday

Promo del 11.11 de AliExpress
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Juan Lorente

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Este domingo comenzamos noviembre, mes donde tiene lugar el Black Friday. Como todos los años, AliExpress celebra la que es su promo estrella: el 11.11. Este evento ha comenzado tradicionalmente el 11 de noviembre (de ahí el nombre), pero este año han cambiado las tornas y el pistoletazo de salida lo tendremos justo a las 00:00 de este 1 de noviembre. En este artículo os vamos a contar todo sobre la promo y cómo aprovechar al máximo sus descuentos.

Cupones de descuento de hasta 120 euros en el 11.11 de AliExpress

Esta promo, que estará disponible únicamente hasta el 18 de noviembre a las 23:59 horas, tiene descuentos en muchísimos productos diferentes. Además, la gran mayoría de ellos tienen envío desde España o Europa, por lo que no tendremos que pagar la nueva tasa europea ni aranceles. Para maximizar el ahorro, la clave está en uno de los cupones de descuento que hay disponibles:

Descuento

compra mínima

cupón 1

cupón 2

cupón 3

3 euros

18 euros

XATAKAES03

ESD1103

AEES03

8 euros

45 euros

XATAKAES08

ESD1108

AEES08

12 euros

69 euros

XATAKAES12

ESD1112

AEES12

23 euros

135 euros

XATAKAES23

ESD1123

AEES23

39 euros

230 euros

XATAKAES39

ESD1139

AEES39

58 euros

325 euros

XATAKAES58

ESD1158

AEES58

75 euros

429 euros

XATAKAES75

ESD1175

AEES75

100 euros

500 euros

-

ESD11100

-

120 euros

600 euros

-

ESD11120

-

Varias cosas a tener en cuenta sobre ellos. La primera es que no podremos combinarlos, por lo que solo podremos usar una. La otra es que sirven para cualquier compra, excepto para productos virtuales. Los cupones de mayor cuantía (los de 100 y 120 euros) solo estarán disponibles del 1 al 3 de noviembre y los días 11 y 12 de noviembre.

Los cupones tienen un stock limitado y se irán gastando a medida que se vayan utilizando, por lo que conviene no dejar nuestras compras mucho tiempo. Además, tendremos un ahorro extra si utilizamos PayPal como forma de pago, que será de 9, 20 o 40 euros en función del precio de lo que vayamos a comprar.

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Cómo prepararse para el 11.11 de AliExpress

Para aprovechar al máximo la promo, lo ideal es prepararse antes de que empiece. No es nada complicado: basta con crearnos una cuenta si no la tenemos ya o iniciar sesión en nuestro móvil o PC. Una vez hecho esto, el segundo paso va a depender de cada usuario, puesto que lo ideal es tener lo que estemos buscando en el carrito para ir lo más rápido posible.

¿Y qué dispositivos podremos comprar? Pues prácticamente cualquier cosa. Con casi toda seguridad, tendremos consolas como Nintendo Switch 2 o PlayStation 5 a precios muy interesantes. También móviles de todo tipo, tablets o relojes deportivos, entre otras cosas. Basta con que busques lo que necesites, lo metas en el carrito y estés atento en la noche del sábado al domingo para hacerte con ello.

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