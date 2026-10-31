150 años después, la Abadía de Westminster sabe (casi) quién duerme en su sarcófago romano

En la célebre Abadía de Westminster londinense hay enterradas más de 3.000 personas, entre monarcas, escritores de la talla de Charles Dickens o Rudyard Kipling y también científicos como Isaac Newton o Charles Darwin. Entre esas miles de tumbas hay una que llevaba más de un siglo desconcertando a los expertos: un sarcófago romano del siglo IV que alberga desde hace siglos un esqueleto que no pertenece al romano para quien se hizo. Por fin se ha resuelto el misterio.

El hallazgo. El arqueólogo británico y asesor de la abadía Warwick Rodwell ha llevado a cabo una exhaustiva investigación y sabe casi con total seguridad quién es: un abad anglosajón, probablemente Ælfwig. A decir verdad, en el estudio de Rodwell las posibilidades se reducen a dos ocupantes: Ælfwig y su sucesor Wulfnoth, ambos abades de Westminster.

La clave de todo es una datación por radiocarbono: una muestra ósea sitúa la muerte del individuo entre los años 987 y 1052 d. C., unos 700 años después de su uso original, lo que confirma que el sarcófago se reutilizó en época anglosajona tardía. Como curiosidad, la pieza con su inscripción latina romana está expuesta en las Queen’s Diamond Jubilee Galleries de la abadía para visitarla.

Por qué importa. Porque reutilizar un sarcófago romano para un abad medieval es una práctica muy poco común. Tanto es así que Rodwell señala que nunca se ha encontrado algo así. Además, este caso une dos mundo en un único objeto: la Londres romana y la Inglaterra anglosajona, justo antes de la conquista normanda.

Algo no encajaba en esta tumba. Warwick Rodwell

Algo no encajaba en esta tumba. En 1820, unos obreros lo encontraron por casualidad al norte de la abadía y que estos rompieron la tapa deliberadamente en varios trozos, como detalla su registro. No obstante, en 1869 se "encontró" de forma oficial durante unas obras de reforma en North Green, los jardines que están la zona septentrional.

Historic Ingland recoge la inscripción romana que tiene: 'In memory of Valerius Amandinus, made by Valerius Superventor and Valerius Marcellus for their father', dedicada a un tal Valerius Amandinus por parte de sus hijos. Algo no encajaba: la inscripción apuntaba a la época de la ocupación romana, pero como detalla el Smithsonian Magazine, en la tapa había una gran cruz que encajaba más con la Alta Edad Media.

Los candidatos ocupantes. Rodwell acotó a los candidatos a partir de las fechas de los abades de Westminster: Wulfsige (988-993), Ælfwig (993-1020) y Wulfnoth (1020-1049). El primero lo descartó porque dejó Westminster para ser obispo en otro lugar y probablemente no fue enterrado allí. Ælfwig es el que tiene más papeletas: ya era monje de Westminster antes de ser abad y ocupó el cargo unos 27 años. Eso sí, no se conoce la fecha de nacimiento de ninguno de los dos abades y su inclinación se basa en su extensa vinculación a lo largo de su vida con Westminster, no porque haya pruebas directas.

En cuanto al enterramiento, Rodwell interpreta ciertas señales como prueba de que el cuerpo se cubrió con cal y se depositó en un ataúd de madera dentro del sarcófago. Probablemente el sarcófago se retiró en las obras de Enrique III en la década de 1240 y se reenterró hacia 1258 en el patio de la nueva sacristía. En cualquier caso, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué hacía un abad del siglo XI acabó en un sarcófago romano reciclado? Rodwell propone que podría haber una villa y su respectivo cementerio cerca de la abadía que aún no se ha descubierto.

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Portada | Westminster Abbey’s Roman Sarcophagus and its Afterlife (Warwick Rodwell) Edición con Gemini