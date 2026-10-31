En esta web puedes calcular todos tus cumpleaños del Sistema Solar y más allá: yo estoy a punto de cumplir 61 años en Venus

Si quieres sentirte un poco más joven, siempre puedes decidir celebrar tu cumpleaños en Marte. Si te acompleja tu edad, mejor no viajes a Venus. Yo, por ejemplo, tengo 37,5 años en la Tierra, pero en Marte soy una jovencita de 19,9 años y en Venus voy camino de la jubilación con mis 60,9 años. De hecho, hay un planeta en el que soy aún más vieja, pues en Mercurio tendría 155,7 años. Todo esto lo he calculado gracias a una página web en la que no solo te hacen los cálculos con los planetas del Sistema Solar. También te dicen tu edad en algunos exoplanetas y asteroides. Incluso te hacen los cálculos para el Sol.

A partir del 4 de noviembre la web abre una tienda online, en la que puedes comprar un calendario con tus cumpleaños espaciales y los de tu familia, aunque solo harán envíos a Estados Unidos, por lo que también habrá a la venta un documento imprimible. Sea como sea, para hacer los cálculos no hay que pagar ni esperar nada. Puedes empezar a jugar con la web desde ya.

El origen de los datos. Para hacer los cálculos solo tienes que darle a la web tu nombre y tu fecha de nacimiento. Automáticamente, te salen las cifras, que resultan de calcular cuántos días hace que naciste y extrapolarlos a la duración en días de un año en cada uno de esos objetos. Con una simple división ya tienes tu edad. Para los planetas y planetas enanos del Sistema Solar, la duración de cada año sale de las fichas de datos planetarios de la NASA. Por otro lado, para los asteroides y cometas, se tienen en cuenta las cifras del sistema Horizons del JPL de la NASA. También podemos saber nuestra edad en algunos exoplanetas. En este caso, se calculan con información del NASA Exoplanet Archive. Como casi todos son muy cortos, solo cuenta los cumpleaños “redondos”: cada 10, 100 o 1.000.

El caso especial del Sol. No se puede calcular cuánto dura un año en el Sol, pues es el propio Sol el que establece los años (el tiempo que cada objeto tarda en dar una vuelta completa a su alrededor). Por eso, para saber nuestra edad en el astro rey solo se tiene en cuenta su rotación. Su ecuador gira una vez cada 25,05 días, y cada giro es un “día del Sol”. Yo, por ejemplo, tengo 547 días solares.

Tu mapa alrededor del Sol. Sin necesidad de pagar nada, puedes ver en pantalla el mapa de tus cumpleaños alrededor del Sol. Se trata de una imagen en cuyo centro está el Sol, rodeado de un anillo por cada planeta del Sistema Solar. Hay un arco coloreado más intensamente por cada anillo, que muestra cuánto ha recorrido ese planeta desde tu último cumpleaños.

Celebra todos tus cumpleaños. Otro dato curioso que te ofrece esta web es tu fecha de cumpleaños en cada uno de estos lugares. Te explica cuánto falta para cada uno e incluso te señala cuál será el próximo. Por ejemplo, mi próximo cumpleaños será en Venus, el día de Halloween. Si quieres conseguir que tus familiares y amigos te hagan más regalos, siempre puedes probar a darles más fechas de cumpleaños además de la terrestre. Lo más probable es que no cuele, pero les parecerás una persona muy culta (o friki).

Imagen | Unsplash retocado con IA

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