ChatGPT sigue siendo el rey, pero ya no es tan intocable: así ha cambiado el mapa de la IA en un año

En noviembre de 2022 llegó ChatGPT y puso todo patas arriba. OpenAI fue la primera, pero no tardaron en aparecer rivales y arrancó una carrera feroz por tener la mejor IA posible, con entrenamientos masivos y métodos discutibles que han acabado en un centenar de demandas. Pero la mejor IA no tiene por qué ser la más usada, ni tampoco la que más gente está dispuesta a pagar porque bueno, esto es un negocio y qué negocio.

Pues bien, la empresa analítica Similarweb ha puesto cifras a la pregunta de cuál se usa más, y el resultado de la variación en los últimos 12 meses tiene más enjundia de lo que parece. Y como una imagen vale más que mil palabras, Visual Capitalist lo ha transformado en un gráfico donde cada celda es un chatbot y su tamaño es su cuota uso. Spoiler: ChatGPT sigue siendo el líder claro, pero su ventaja se va recortando. De hecho, muestra que el mercado de modelos de IA no es un monopolio, que poco a poco va a accediendo más gente y que mientras algunas empresas y modelos que suben, otros se estancan.

La pregunta que responde el gráfico es cuánta gente entra a cada modelo de IA a través del navegador, y eso marca la primera limitación: no cuenta el uso en apps ni a través de API, ni la IA integrada en otros productos. Además, las visitas no son usuarios ni uso real: una visita puede ser una consulta de segundos o una sesión larga de trabajo. Y los datos son estimaciones, no recuentos: Similarweb los calcula a partir de un panel de usuarios, datos de socios y proveedores de internet, rastreadores web y mediciones directas de sitios que conectan su analítica.

Dicho esto, el líder abstoluto es ChatGPT, con unos 5.900 millones de visitas en septiembre. Su cuota pasó del 71,8 % al 56,4 % en once meses, pero no porque pierda tráfico: sus visitas web subieron de unos 5.700 millones en enero a unos 5.900 millones en septiembre. Lo que ocurre es que Gemini y Claude crecen más deprisa.

La cuota de uso de los modelos de IA, en un gráfico

Entre los dos acumulan el 34,6 % del tráfico (Gemini, 25,0 %; Claude, 9,6 %), y el chatbot de Anthropic ha pasado de quinto a tercero. Gemini tiene un as en la manga: su distribución a través del enorme ecosistema de Google (según TechCrunch, la app de Gemini superó los 750 millones de usuarios activos mensuales). Claude, por su parte, ha encontrado su nicho en la programación y en las tareas de conocimiento, y se está dando a conocer al gran público con campañas como sus anuncios en la Super Bowl. Y los tiras y aflojas con la Casa Blanca no parecen haberle pasado factura: tras su choque con el Pentágono, subió al número 1 de la App Store de EEUU.

UN VISTAZO A...

Los chatbots de IA más usados en 2026 según en tráfico global web. Visual Capitalist con SimilarWeb

ChatGPT lidera con unos 5.900 millones de visitas estimadas en septiembre de 2026 y una cuota del 56,4 %. Le sigue Gemini, con 2.615 millones de visitas y el 25,0 %, y completa el podio Claude, de Anthropic, con unos 1.000 millones de visitas y el 9,6 %. Tras ese trío aparecen, por este orden, DeepSeek (356 millones de visitas y el 3,4 %), Grok, del emporio de Elon Musk (2,3 %), Copilot, de Microsoft (1,5 %), y Perplexity (0,9 %).

Lo más interesante es la evolución del último año: ChatGPT ha perdido 15,4 puntos, Gemini ha ganado 11,4 y Claude 7,3. Desde abril, no obstante, ChatGPT se ha recuperado algo (del 53,7 % al 56,4 %) y Gemini ha bajado un poco (del 26,7 % al 25,0 %), mientras que Claude sigue subiendo, aunque más despacio. Significativos son los casos de Copilot y Grok: ambos han perdido medio punto, pese a la posición a priori ventajosa del primero, con el enorme ecosistema de Microsoft, y al respaldo del segundo. Aún peor le ha ido a Perplexity, que cae 1,6 puntos.

Eso sí, la forma de medir juega en contra de varios. Copilot, que vive dentro de Windows y Office, queda infravalorado. Pero claro, es razonable pensar que también penaliza a Claude, por su uso en apps, API y herramientas de programación, o que DeepSeek está entre los más perjudicados: al ser de pesos abiertos, buena parte de su uso probablemente ocurre fuera de su web, y si una parte importante de su público está en China, un panel como el de Similarweb previsiblemente tiene menos cobertura.





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