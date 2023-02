Ni Instagram, ni TikTok: ChatGPT ya es la plataforma que más rápido ha crecido en toda la historia de internet

ChatGPT es el último fenómeno masivo de internet. El motor conversacional de inteligencia artificial creado por OpenAI se ha convertido en la plataforma de internet que más rápido ha crecido en toda la historia. ¿Cómo de rápido? Mucho

100 millones en dos meses. Es es el número de usuarios mensuales activos de enero que según un estudio de la consultora UBS ha tenido ChatGPT tras tan solo dos meses disponible. Ese estudio está basado en datos de la empresa de analítica web Similarweb, que estima además que de media ha habido 13 millones de usuarios de ChatGPT cada día del mes de enero de 2023, más del doble de los que había en diciembre de 2022.

TikTok tardó mucho más. La plataforma social que también creció también como la espuma en adopción lo hizo a un ritmo que parece mucho más lento en comparación. TikTok tardó nueve meses en llegar a tener 100 millones de usuarios. Instagram, atención, tardó casi dos años y medio y Facebook no lo consiguió hasta que cumplió cuatro años y medio de vida.

Hasta el infinito y más allá. El meteórico crecimiento de este servicio deja claro el interés de los usuarios por aprovechar una tecnología que con sus luces y sus sombras promete toda una revolución en diversos sectores. El impacto de ChatGPT se ha dejado sentir en todos los sectores, y gigantes como Microsoft —con su inversión multimillonaria— o Google —que busca su propia alternativa— ya han reaccionado.

Si funciona, hazlo de pago. Ese crecimiento tiene probablemente mucho que ver con la decisión de OpenAI de lanzar —como se esperaba— la variante ChatGPT Plus, que impondrá una suscripción de 20 dólares al mes y permitirá disfrutar de mayor velocidad en las respuestas y de mejoras anticipadas.

we will have to monetize it somehow at some point; the compute costs are eye-watering