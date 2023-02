Google necesita un rival para ChatGPT. Y tiene uno prometedor llamado 'Apprentice Bard' que se basa en LaMDA

Paul Buchheit, el mítico desarrollador que creó Gmail, lo decía muy claro hace unos días. "Google está a uno o dos años de la disrupción total. La IA eliminará la página de resultados del motor de búsqueda". Y cuando hablaba de IA, hablaba, cómo no, de sistemas como ChatGPT, que efectivamente se ha convertido en una amenaza patente para el negocio tradicional de los de Mountain View.

Código rojo. El impacto causado por ChatGPT ha generado un "código rojo" en Google, que está viendo en peligro su privilegiada posición en el sector de las búsquedas. El motor de inteligencia artificial creado por OpenAI tiene limitaciones claras para sustituirlo, y la más importante de todas ellas es la de obtener información en tiempo real.

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.



Even if they catch up on AI, they can't fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj