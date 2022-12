Se me ocurrió una idea y lo he consultado con ChatGPT a ver si tiene sentido. A la IA le ha parecido "interesante". Así que aquí la comparto con vosotros: el "Google del futuro" es una IA entrenada en tiempo real. Una IA como ChatGPT pero con acceso a internet y capaz de devolvernos información sobre eventos y productos recién ocurridos. Porque algunos expertos ya están vendiéndonos que ChatGPT va a matar a Google, pero todavía le falta quizás el punto más importante: saber qué está pasando en la actualidad.

Tiembla Google. Es la primera vez que vemos una herramienta mejor que Google a la hora de obtener respuestas. ChatGPT lleva un par de días con nosotros y ya está cambiando nuestra concepción sobre la búsqueda de información. Sin embargo, todavía no es el "Google Killer" que todos esperamos.

"Mi conocimiento se limita a lo que se me ha entrenado, y no tengo acceso a internet para buscar información adicional", explica la propia IA cuando se le pregunta si es el Google del futuro. Blanco y en botella. ChatGPT es capaz de decirnos qué le falta para sustituir al buscador.

ChatGPT está desactualizado por definición. "Como dije en mi introducción, mi conocimiento se detiene en 2021 y no tengo acceso a la web para obtener información actualizada. No puedo decirte nada sobre el iPhone 14 Pro ya que no tengo conocimiento de su existencia", responde cuando le preguntamos sobre el nuevo móvil de Apple.

Si algo tan sencillo como buscar información del nuevo iPhone no puede hacerlo, ChatGPT no nos sirve todavía. Tampoco nos sirve para conocer el resultado del último partido del Mundial, preguntar sobre un restaurante de moda o saber si va a llover mañana.

La IA de OpenAI fue entrenada con información hasta un punto concreto. Es fácil que la compañía envíe una actualización, pero si se quiere convertir en un sustituto de las búsquedas necesitará o bien acceso a internet o bien poder leer fuentes actualizadas. Esto último ya se está haciendo de manera no oficial, permitiendo el acceso a datos como los de Wikipedia.

¿Qué dice la IA sobre obtener información en tiempo real?. Aquí va la respuesta de ChatGPT. Un perfecto resumen de las implicaciones.

Entrenar una IA en tiempo real para sustituir a los motores de búsqueda es una idea interesante, ya que una IA entrenada de esta manera podría ofrecer resultados de búsqueda más precisos y relevantes. Sin embargo, hay varios desafíos y preocupaciones que se deben considerar al hacerlo. Uno de los principales desafíos sería asegurarse de que la IA sea capaz de procesar y analizar la información de manera eficiente y precisa en tiempo real. Además, sería importante garantizar que la IA sea capaz de comprender el contexto y la intención detrás de las consultas de búsqueda, para poder ofrecer resultados relevantes. Otra preocupación importante es el potencial impacto en la privacidad de los usuarios. Un motor de búsqueda que entrene a una IA en tiempo real podría recopilar y utilizar mucha información personal sobre los usuarios, lo cual podría generar preocupaciones de privacidad. En resumen, entrenar una IA en tiempo real para sustituir a los motores de búsqueda puede ser una idea interesante, pero es importante considerar los desafíos y preocupaciones asociados a esta estrategia.

Es decir, no se hace por miedo a las consecuencias. Falta de contexto, problemas de privacidad e información errónea. ChatGPT ha demostrado su enorme potencial, pero también tiene muchos errores. Y precisamente esos errores son los que Google no se puede permitir como fuente de acceso a la información.

ChatGPT en ocasiones simplemente responde que no puede dar una respuesta, ofrece respuestas ambiguas y lo más importante: no cita las fuentes de donde saca la información.

Google sabe muy bien a lo que juega. ¿Qué tiene Google que no tenga la IA? En un primer lugar, referencia a la fuente de información. Citando a los autores es más fácil que el usuario pueda entender la fiabilidad de cada información. La IA lo mezcla todo; Google nos envía a la fuente. Unas fuentes que podrán gustarnos más o menos, pero el hecho de conocerlas nos permite apreciar mejor el valor.

Más allá de los profundos cambios en la interfaz, una estrategia que Google ha ido consolidando con el paso de los años es la importancia del factor humano. Y no solo nos referimos a personalizados. Google ha ido trabajando con revisiones humanas para la lucha contra la desinformación y ha ido dando más visibilidad a los periodistas y las personas que ofrecen esa información.

Google tiene margen para ofrecer información más estructurada y completa, como lo que sí nos da ChatGPT. Pero hay un factor que OpenAI todavía no está trabajando y ese es el de la fiabilidad. Si quieren en el futuro convertirse en un "Google killer", que no está claro que así lo deseen, deberán cuidar seriamente este aspecto de dar información lo más confiable posible.

La IA en tiempo real es un campo activo. Google es la primera consciente del impacto de la inteligencia artificial y desde el departamento de Google Cloud ya han enseñado varios proyectos donde se aplica machine learning con datos en tiempo real. Sin embargo, introducir la IA al buscador de Google tendría un impacto negativo en un detalle fundamental: los tiempos de respuesta.

Un experimento de Google en 2009 demostró que aumentar de 100 a 400 milisegundos la latencia, redujo el número de búsquedas diarias. Por parte de Booking también se realizó una prueba similar en 2019, con resultados equivalentes. Añadir la IA al buscador de Google tendría un impacto en la latencia y aunque sea de unos pocos milisegundos, podría afectar de manera notable.

Google lleva años trabajando en inteligencia artificial. Su último algoritmo es MUM y fue presentado en 2021, dos años después de BERT. No descartemos que en el próximo Google I/O se muestre una renovación. Como explicaba un ingeniero de Google: "hay un enorme presupuesto en Google relacionado con la dotación de personal para trabajar en este tipo de modelos y realizar el entrenamiento real". ChatGPT es excepcional. Y lo mejor es que es solo el principio.

