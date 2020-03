Ya puedes instalar Android en tu iPhone 7: la pregunta es por qué hacerlo (y por qué no se puede instalar iOS en móviles Android)

Un grupo de desarrolladores llamado Correlium ha desarrollado una versión beta de un proyecto en el que llevan trabajando desde hace algún tiempo: la capacidad de instalar Android en un iPhone.

Ese reto se ha superado gracias a un exploit llamado checkra1n que permite hacer jailbreak en algunos modelos antiguos del iPhone. Ya es posible ver funcionando Android en un iPhone 7, por ejemplo, pero muchos se preguntan para qué puede servir esto. Para quien suscribe lo interesante sería justo lo contrario: poder instalar iOS en un móvil Android, una analogía de lo que se puede hacer en los PCs con los llamados "Hackintosh" y macOS.

Los responsables de este desarrollo han creado el llamado Project Sandcastle para que cualquier usuario pueda instalar Android en un iPhone 7 o un iPhone 7 Plus. Otros móviles están soportados parcialmente, pero solo estos dos citados permiten acceder a ese soporte parcial y funcional de Android en los móviles de Apple.

Esa tabla permite comprobar qué componentes hardware del teléfono están soportados por este proyecto: hay muchos que como se ve no son aún compatibles —y puede que no lo sean nunca—, pero lo cierto es que con lo que hay ya es posible lograr hacer funcionar Android en los iPhone 7/Plus.

Quienes realicen la operación deben estar advertidos: ni la cámara, ni el audio, ni la conectividad Bluetooth ni el módem para llamadas de voz funcionará.

Eso resta mucho interés a un experimento del que los desarrolladores hacen aún más advertencias: no garantizan nada sobre el rendimiento que se logra con este proyecto, y tampoco sobre la autonomía de la batería.

