Hay un nuevo jailbreak para el iPhone que nos ha cogido tan por sorpresa que no sabemos si vale la pena hacerlo a estas alturas

Cuando el iPhone revolucionó nuestro mundo lo hizo con muchas pegas. Apple no dejaba que los usuarios tomaran el control completo de iOS, así que los usuarios acabaron aprovechando los mecanismos de jailbreak para liberar sus móviles y hacer cosas que no estaban habilitadas en estos teléfonos, como instalar aplicaciones sin pasar por la App Store.

Aquello acabó siendo el juego del gato del ratón: Apple parcheaba las vulnerabilidades que hacían posible esos jailbreaks para que luego volvieran a surgir nuevos mecanismos. Hace años que los jailbreaks dejaron de aparecer con frecuencia o ser tan populares, pero acaba de publicarse uno para iOS 12.4. El problema es que iOS ahora deja hacer bastantes más cosas que antes, lo que quizás plantee dudas a la mayoría de usuarios que quieran hacer eun jailbreak que ya no parece tan liberador como antes. O quizás sí.

Hacer jailbreak o no hacerlo, esa es la cuestión

Cuando Apple publicó la última versión de su sistema operativo para móviles, iOS 12.4, lo hizo con un error importante: habían parcheado una vulnerabilidad en la versión 12.3, pero esa versión volvió a exponer a muchos de los dispositivos de Apple con esta versión de iOS a este problema.

Jailbreak 12.4 thks thks to Pwn20wnd... unc0ver 3.50 pic.twitter.com/bKabXc0ZVs — Tiago Ferreira (@Tiagonwk) 18 de agosto de 2019

Esa vulnerabilidad ha sido precisamente la que ha aprovechado un investigador de seguridad con el alias Pwn20wnd. Este usuario publicó el código del jailbreak para explotarla en GitHub, y eso ha permitido que de repente muchos usuarios de un iPhone o un iPad con esta versión de iOS puedan hacer el jailbreak. Hay diversos vídeos en internet con tutoriales que explican cómo hacerlo.

Cuidado, porque el jailbreak no es compatible con todos los dispositivos: aquellos con el procesador A12 Bionic no están expuestos a la vulnerabilidad, lo que hace que por ejemplo los iPhone Xs, Xs Max o Xr estén "a salvo". Aunque es un proceso relativamente sencillo, también tiene riesgos y si no se realiza de forma correcta podría dejar inutilizado el dispositivo.

¿Qué pasa si lo haces? Pues que como ocurría en el pasado, podrás acceder a parámetros de la configuración que normalmente no están accesibles y también instalar tiendas de aplicaciones alternativas como Cydia -la referencia desde hace años- sin pasar por la App Store.

Riesgos, haberlos haylos

El problema de hacer jailbreak es el mismo que había en el pasado: acceder a privilegios reservados en iOS hace que todo lo que hagamos en nuestro teléfono presente nuevos riesgos para la seguridad y privacidad de nuestros datos en ese dispositivo.

Apple mantiene un control notable de las aplicaciones que se distribuyen a través de la App Store, pero en Cydia la libertad para los desarrolladores es prácticamente total, lo que hace que aunque tengamos acceso a aplicaciones de todo tipo que no están permitidas en la App Store, algunas de ellas acaben siendo versiones con algún tipo de código malicioso que podría comprometer nuestros dispositivos.

Hay algunas opciones que desde luego hacen interesante realizar el proceso: aplicaciones como TetherMe para contar con un tethering sin restricciones con todos los operadores, Springtomize4 para personalizar casi sin límites la interfaz de usuario o Snowboard, que es un motor de plantillas con esa misma orientación de personalizar la interfaz, están entre las más populares entre los usuarios.

Hay otras opciones interesantes que se pueden encontrar en foros de discusión especializados o en redes sociales como Twitter, pero lo cierto es que iOS ha llegado a un estado de madurez en el que muchas de las opciones que demandaban los usuarios han ido llegando progresivamente. La personalización de la interfaz es probablemente una de las que sigue generando más interés por las pocas opciones que Apple da en este sentido, y es en este punto en el que los usuarios suelen mostrar más interés por el jailbreak.

Aún así, como decimos, realizar este proceso también implica riesgos, de forma similar a cuando en Android un usuario activa las opciones para desarrolladores y habilita la opción de poder instalar aplicaciones de terceros. Si decidís hacer el jailbreak, tenedlo en cuenta.