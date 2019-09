Android 10 ya está aquí, y llega con modo oscuro para todos, gestos muy pulidos, mayor control de permisos y más

Como cada año desde hace varias versiones, Google anunció en la primera mitad de año las novedades de Android Q, y luego amplió algunas funciones en el Google I/O 2019. Para este final de verano esperábamos conocer su versión final y su nombre, pero Google ha abandonado los postres y hoy ha hecho oficial en su web la versión final de Android 10.

A partir de la liberación por parte de Google, los fabricantes podrán a comenzar a actualizar dispositivos a Android 10. Muchos terminales ni siquiera conocerán esta versión sin sabor, mientras que otros más agraciados tendrán que esperar meses. Los Google Pixel, como de costumbre, podrán actualizarse mucho antes. De momento no se han liberado las imágenes de actualización, pero si ocurre como otros años, es cuestión de horas.

Android 10 trae el ansiado modo oscuro, y mucho más

Así ha destacado Goole las novedades más importantes de Android 10.

Los usuarios de Android (y los de iOS) llevan muchas versiones esperando un modo oscuro, que por una parte incomode menos en entornos oscuros, y por otra consuma menos batería en OLED o simplemente modifique los fondos blancos a los que estaban acostumbrados en Android. Android 10 trae eso a la plataforma, y lo integra con las aplicaciones, de forma que si el usuario quiere tener la interfaz oscura, lo tendrá a lo largo de todo el sistema, cuando los desarrolladores lo implementan. Es algo que ya hemos visto en macOS y en Windows 10, y funciona muy bien.

A nivel gráfico y también de usabilidad, Android 10 estrena un mejorado sistema de gestos que sucede al inacabado modo que trajo Android 9.0 Pie.

Con el nuevo sistema gestual la plataforma de Google toma mucho de los de iOS desde el iPhone X y de otros ya implementados por Huawei y Xiaomi, pero lo importante es que son mucho más cómodos e intuitivos que los anteriores, además de decir adiós a la histórica barra de navegación de botones para que la interfaz ocupe toda la pantalla.

Otra gran novedad en Android tiene que ver con los permisos, y es que las aplicaciones que no los hayan recibido no podrán abrirse en segundo plano sin que los usuarios lo hagan, algo que seguro redundará en una mejor eficiencia energética.

Esto es algo de lo que ya disponían capas como EMUI o MIUI, y se agradece que llegue a todos los usuarios. Otro apartado mejorado de permisos tiene que ver con los ajustes de localización, pues ahora podremos indicar que las apps solo tengan acceso a nuestra ubicación mientras las estamos usando en primer plano, frente a que la usen todo el tiempo o no la usen.

Pequeñas funciones con las que el sistema se pone incluso más a punto

Google también destaca en la web de Android 10 pequeñas funciones como las respuestas inteligente que ya hemos conocido en Gmail, que realiza sugerencias de respuestas rápidas adecuadas según el contexto de la conversión o la generación automática de subtítulos de audio y vídeo. Estos es ideal para personas con problemas auditivos, pero también para poder consumir contenido sin necesidad de hacer uso de altavoces.

Android 10 va, como todas las versiones desde Marshmallow, de mejorar el día a día de sus usuarios desde los pequeños cambios

Y no queda todo ahí en cuanto a los cambios ligeros. Android hace mucho tiempo que alcanzó la madurez, y generalmente solamente cabe esperar pequeñas mejoras que hagan el día a día más fácil. Así, ahora compartir la contraseña de una red Wi-Fi será más sencillo gracias a los códigos QR (función también presente en otras capas).

El sistema también incluirá un "Focus Mode" para mejorar la concentración de los usuarios, en la línea de Bienestar Digital (que también mejora, y pausará aplicaciones temporalmente cuando el usuario ejecute la acción desde los toggles o interruptores de la cortina de notificaciones.

El apartado de control de sonido también llevaba años huérfano en Android "puro", y con Android 10 llega un amplificador de sonido que promete, además de mejorar la potencia, filtrar el ruido en segundo plano y hacer el sonido más claro.

Google no menciona grandes mejoras en seguridad en Android 10, pero sí la capacidad de hacer el sistema más seguro de forma más transparente, y es que las actualizaciones de seguridad y privacidad ahora se instalarán directamente desde Google Play, tal y como hacen las aplicaciones.

Un modo que sí puede ser una gran función para los padres es Family Link, una suerte de control parental que permite asignar un tiempo de uso de pantalla, controlar el tiempo que los niños ven contenido o ver su ubicación. Permite mucha personalización, permitiendo seleccionar tiempo de uso por cada día de la semana (para por ejemplo dar más libertades el fin de semana), así como establecer tiempo de sueño.

