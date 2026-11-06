Un pueblo de 300 habitantes ha amanecido con un ataúd de Pedro Sánchez en el balcón de su Ayuntamiento. Ahora hay dos denuncias

Hoyocasero es un pueblo del valle del Alto Alberche, en Ávila, con 294 habitantes y a más de 1.300 metros de altitud. No suele salir en prensa nacional; sin embargo, esta semana ha copado titulares por una estructura de cartón con forma de ataúd, una fecha de muerte y una foto de Pedro Sánchez. En el balcón del Ayuntamiento del pueblo, junto a las banderas oficiales y según la descripción de Ávilared, llevaba un RIP y una cruz roja. A menos de un mes de las generales del 29-N, el asunto ha entrado en la precampaña.

Qué pasó. La versión disponible es la del alcalde, Iván Picós (PP). Según su comunicado, una o varias personas sin identificar colocaron el ataúd en la madrugada del sábado al domingo, coincidiendo con Halloween. Él estaba fuera del pueblo. El domingo por la mañana un concejal lo vio y avisó a otro. Los tres acordaron quitarlo. Picós sostiene que Halloween no justifica usar el balcón de un edificio institucional.

La primera denuncia. Se conoció el lunes y es electoral, no penal. Frente Amplio, la nueva coalición progresista que se estrena en estas generales, acudió a la Junta Electoral de Zona de Ávila contra el Ayuntamiento. Alega que un edificio público no puede exhibir mensajes de este tipo. Cita el artículo 103.1 de la Constitución, los artículos 8.1 y 50.2 de la LOREG y un acuerdo de 2017 de la Junta Electoral Central sobre símbolos partidistas en edificios públicos. Además advierte de un posible delito de odio, algo que solo un juez podría determinar. La denuncia pedía la retirada inmediata del ataúd. Para entonces ya estaba retirado, según el alcalde.

Las reacciones. El secretario provincial del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, condenó lo ocurrido y exigió explicaciones a un Ayuntamiento del PP. Para él, “lo que no es admisible es representar la muerte del presidente del Gobierno”. En el plano nacional, el PSOE ha enmarcado el caso en lo que llama una “deriva violenta” del PP. Se refiere a la denuncia del delegado del Gobierno en Cantabria contra un concejal popular por una supuesta agresión en una feria ganadera. Lo del ataúd, en cambio, lo condena también el alcalde del PP.

La segunda denuncia. Es la del propio Picós, ante la Guardia Civil. Asegura que ni la alcaldía ni el Consistorio lo “han promovido, autorizado, consentido” y pide que se identifique a los autores. Pide también que el episodio no perjudique la imagen de un pueblo cuyos vecinos, dice, son ajenos a los hechos. Hoy por hoy no se sabe si el autor es ajeno al consistorio. Si no lo es, el relato del alcalde se cae. Tampoco consta comunicado de la Guardia Civil ni resolución de la Junta Electoral, y la cronología descansa en el testimonio del propio alcalde.

¿No es de nadie?. Un ataúd con la cara de un político no es una opinión sobre su gestión. Es la representación de su muerte. Hace poco más de un mes, en la acampada de Sol, los propios acampados retiraron en directo un ataúd con la cara de Isabel Díaz Ayuso con un argumento que vale para cualquiera: no se puede presumir de protesta pacífica y consentir esas imágenes. Ayuso ya se ha querellado por ello.

Antes, frente a Ferraz, un pelele de Sánchez fue colgado de un semáforo y golpeado brutalmente como una piñata. PP y PSOE coincidieron en condenarlo. La muerte simbólica del adversario convertida en gesto político no acepta muchas más lecturas subliminales o alegóricas que la amenaza pura y dura.

Imágenes | Ayto de Hoyocasero

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