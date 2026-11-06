Claude ya puede decirte en qué se te va el dinero del banco. Lo que no puede es tocar ni un euro

Si la IA sabe de todo, y se supone que da mejores consejos que muchos humanos... ¿por qué no preguntarle cómo sacarle más ventaja a nuestro dinero? No es algo extraño, ya que las dudas monetarias son uno de los tipos de consulta habituales en los chatbots con IA (un 11 % de las consultas). Así que en Anthropic han pensado: ¿por qué no creamos una herramienta específica para Claude?

El asistente personal financiero. Anthropic sigue la senda de OpenAI, que ya en mayo presentó una herramienta integrada en ChatGPT para analizar las finanzas personales. La idea es más o menos la misma: conectar las cuentas bancarias con el chatbot y que sea él quien se encargue de dar consejos para sanear la economía.

Como no todos tenemos las mismas nociones de finanzas, y como seguro que muchos despilfarramos el dinero sin tener constancia de hacia dónde se va (esas suscripciones mensuales que no se cancelan), Claude viene en nuestra ayuda y sin que tengamos que subirle manualmente los datos. Tras conectarlo a las cuentas será la propia IA la que se encargue de hacer el análisis. También propondrá maneras de sanear la economía, siempre que sea posible.

Solo lectura. Con el acceso a la cuenta bancaria, Claude puede detectar cargos duplicados, comisiones inesperadas o recibos que suben de forma inesperada. La IA ofrece consejos, gráficos y todo tipo de información que, según Anthropic, es sencilla de entender.

Para asegurar la herramienta, Claude puede leer los datos de las cuentas, pero no operar con dichas cuentas. Es capaz de saber cómo invertir mejor o pagar menos en los servicios, no de contratar nuevos. Siempre según Anthropic. Y no es un detalle menor: ya hay agentes, como Instinct, que han hecho reservas que el usuario no había pedido. Conviene tenerlo en cuenta.

¿Demasiada información para Anthropic? Personalmente, soy de los que opinan que, cuanta menos información personal tenga la IA, mejor. Sobre todo si acumula datos bancarios, de inversiones, movimientos de dinero y similares. Anthropic asegura que pone la privacidad del usuario por delante y que no usa esas conversaciones para entrenar sus modelos, pero solo hay una manera de asegurarse: no dárselos.

Además, conviene tener en cuenta esto:

Ve más de lo que parece . Nombres de cuentas, saldos, límites de crédito y hasta dos años de movimientos, con comercio, categoría y conceptos incluidos. Y si la entidad mete el número de cuenta completo en alguno de esos conceptos, también lo verá.

. Nombres de cuentas, saldos, límites de crédito y hasta dos años de movimientos, con comercio, categoría y conceptos incluidos. Y si la entidad mete el número de cuenta completo en alguno de esos conceptos, también lo verá. Sin acceso a tu contraseña, pero los datos pasan por más manos . El acceso al banco va a través de Plaid, que se rige por su propia política de privacidad. Los proveedores que alojan Claude también manejan esos datos.

. El acceso al banco va a través de Plaid, que se rige por su propia política de privacidad. Los proveedores que alojan Claude también manejan esos datos. **⁣No entrena con tus finanzas… dentro de su sección. Lo que hables en Personal Finance no se usa para entrenar modelos. Si preguntas por tu dinero en un chat normal, mandan tus ajustes de privacidad.

El historial se queda . Los números siguen en las conversaciones hasta que las borres. Todos esos chats no pasan a la memoria de Claude ni a su resumen mensual.

. Los números siguen en las conversaciones hasta que las borres. Todos esos chats no pasan a la memoria de Claude ni a su resumen mensual. Desvincular el banco no borra lo que se haya acumulado . Claude deja de leer la cuenta añadida, pero lo que ya ha respondido sobre ella continúa en los chats, artefactos y enlaces compartidos. Toda esta información debe eliminarla manualmente el usuario.

. Claude deja de leer la cuenta añadida, pero lo que ya ha respondido sobre ella continúa en los chats, artefactos y enlaces compartidos. Toda esta información debe eliminarla manualmente el usuario. Ojo con el botón de compartir . Un enlace a una conversación puede mostrar los datos bancarios, cifras y gráficos. Además, un artefacto con datos bancarios sigue existiendo aunque se elimine el chat.

. Un enlace a una conversación puede mostrar los datos bancarios, cifras y gráficos. Además, un artefacto con datos bancarios sigue existiendo aunque se elimine el chat. Aunque canceles la suscripción, los bancos siguen conectados a Claude. Al dejar de pagar Claude, cesa la lectura de cuentas bancarias, pero las entidades siguen conectadas hasta que se desvinculen manualmente. También es posible hacerlo desde my.plaid.com.

De momento solo en Estados Unidos. La nueva herramienta para vigilar las finanzas personales solo está disponible en las cuentas Pro, Max y Ultra de Claude. Y permanece atada a Estados Unidos.

Imagen de portada | Claude editada con ChatGPT

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