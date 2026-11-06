Cuenta atrás para Navidad: cinco calendarios de adviento ideales para regalar (o regalarte)

Diciembre está a la vuelta de la esquina y la tradicional cuenta atrás para Nochebuena ha dejado ser terreno exclusivo del chocolate. Cada año, la cultura, la tecnología y los hobbies conquistan los calendarios de adviento con propuestas pensadas para coleccionistas, gamers y entusiastas del bricolaje.

Si quieres empezar el último del año descubriendo una sorpresa diaria o buscas el regalo perfecto antes del aluvión de compras navideñas, hemos recopilado cinco de los mejores calendarios de adviento geek, tecnológicos y de bricolaje que puedes conseguir ahora mismo.

Calendario de adviento LEGO Star Wars 2026 por 29,99 euros: con minifiguras con jerséis navideños.

por 29,99 euros: con minifiguras con jerséis navideños. Calendario de adviento electrónico Escape Room Franzis 67154 por 24,07 euros: con 24 acertijos electrónicos.

por 24,07 euros: con 24 acertijos electrónicos. Calendario de adviento Wera 2026 por 62,90 euros: con una selección de herramientas para amantes del bricolaje.

por 62,90 euros: con una selección de herramientas para amantes del bricolaje. Calendario de adviento Funko Pocket Pop! Disney por 50 euros: con minifiguras Disney con atuendo navideño.

por 50 euros: con minifiguras Disney con atuendo navideño. Calendario de adviento Friends cápsulas de café por 22,99 euros: ideal para los amantes del café Nespresso.

Calendario de adviento LEGO Star Wars 2026

Este calendario de adviento es un auténtico superventas año tras año y suele agotarse a las puertas de diciembre. En PcComponentes está rebajado ahora a 29,99 euros y, además de ofrecer el entretenimiento diario de construir una pequeña pieza en menos de 15 minutos, las minifiguras exclusivas de cada temporada se convierten con el tiempo en cotizadas piezas de colección LEGO.

Es ideal para fans de la saga Star Wars y entusiastas de LEGO a partir de seis años. Incluye 24 casillas que esconden mininaves espaciales, accesorios y minifiguras exclusivas como Grogu o el Mandaloriano luciendo jerséis navideños temáticos.

Calendario de adviento electrónico Escape Room Franzis 67154

Por 24,07 euros, este calendario es ideal para aficionados a la tecnología, la programación, el movimiento Do It Yourself (DIY) y jóvenes curiosos. A diferencia de los calendarios de adviento tradicionales, este incluye 24 acertijos electrónicos para descubrir el misterio de la estrella de Navidad cantando.

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Calendario de adviento Wera 2026

Rebajado ahora en Amazon a 62,90 euros, este calendario de adviento es perfecto para amantes del bricolaje, la mecánica o quienes quieran renovar su caja de herramientas con material de primera línea.

En este calendario de adviento, a través de sus 24 casillas, encontrarás una selección de herramientas de nivel profesional de su catálogo en formato navideño. Al abrir la última ventana en Nochebuena, habrás completado un kit de carraca y destornilladores compacto, robusto y listo para usar durante todo el año.

Calendario de adviento Funko Pocket Pop! Disney

Si eres fan de Disney y de los Funko, este es el calendario de adviento perfecto para ti (o para regalárselo a alguien). Su precio es de 50 euros y viene con 24 minifiguras de personajes de Disney como Stitch, Mickey, Pluto y más, con un tamaño compacto para poder colocarlas en cualquier estantería.

Calendario de adviento Friends cápsulas de café

Si tienes una cafetera de cápsulas Nespresso, este es el calendario perfecto para ti (cuesta 22,99 euros en Amazon) y en cada una de sus casillas viene una cápsula original Nespresso con sabor a café de Navidad.

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