Corea del Sur se ha convertido en el termómetro de la IA: sus fabricantes de chips están pagando las dudas de Wall Street

Hoy la bolsa surcoreana se ha pegado un batacazo enorme. El principal indicador bursátil de este país asiático es el KOSPI, y durante 2026 ha sido el protagonista de una de las mayores subidas de los grandes mercados internacionales impulsado principalmente por dos empresas: Samsung y SK hynix. Estas compañías son los mayores fabricantes de chips HBM (High Bandwidth Memory o memoria de alto ancho de banda) del planeta, las memorias que están acaparando los centros de datos para aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

El auge que está experimentando esta tecnología desde finales de 2022 ha catapultado el negocio no solo de estas empresas surcoreanas, sino también el de la estadounidense Micron Technology. El índice KOSPI registró una subida espectacular durante el primer semestre de 2026 gracias en gran medida a los buenos resultados económicos que obtuvieron Samsung y SK hynix, pero hoy se ha desplomado. Ha caído un 8,8% durante la sesión, lo que obligó a los responsables de la bolsa a tomar una decisión drástica: suspender temporalmente la negociación durante 20 minutos.

Finalmente la sesión cerró con una caída del 6,02%. Durante esta semana el índice KOSPI ha perdido un 11,7%, aunque aún acumula una subida del 20% frente a su valor de 2025 gracias al empuje que obtuvo durante la primera mitad de 2026. En este escenario es imposible pasar por alto estas turbulencias. Y, curiosamente, el epicentro de este terremoto no está en Corea del Sur. Reside en EEUU. En Wall Street. Y es la consecuencia de la retirada de las inversiones masivas que han recibido durante los últimos años las empresas vinculadas a la IA.

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La desconfianza está derrumbando las expectativas que estaban puestas en la IA

Samsung y SK hynix siguen yendo bien. Realmente bien. El batacazo de la bolsa surcoreana no ha sido provocado por una posible caída de las ventas de memorias HBM; responde a la desconfianza de los inversores en la IA. Al miedo a que esta tecnología no cumpla las expectativas. No obstante, las implicaciones de lo que está ocurriendo son más profundas de lo que podemos intuir a priori. La victoria demócrata en las últimas elecciones legislativas de EEUU ha provocado inquietud entre los inversores.

Corea del Sur tiene un grave problema estructural: depende demasiado de solo dos fabricantes de semiconductores

Los demócratas controlan ambas cámaras del Congreso, lo que podría facilitar un endurecimiento de la normativa que regula tanto la IA como la construcción de nuevos centros de datos. Algunas grandes tecnológicas estadounidenses, como xAI o Google, están gastando muchísimo dinero en la construcción de infraestructuras para IA que pueden ser utilizadas por ellas mismas o alquiladas a los laboratorios que necesitan entrenar y ejecutar sus modelos de lenguaje.

Si las restricciones de la regulación ralentizan la construcción de centros de datos, podría reducirse el ritmo de crecimiento de la demanda de semiconductores. Y este escenario degradaría el negocio de Samsung y SK hynix. Por el momento es solo una posibilidad, pero la desconfianza basta para provocar miedo en los inversores, y su temor, como hemos comprobado en muchas ocasiones, puede desencadenar caídas muy abruptas en los principales mercados financieros.

En el fondo el mayor temor de los inversores es que la IA nunca consiga ser rentable. Y Corea del Sur tiene un grave problema estructural: depende demasiado de solo dos fabricantes de semiconductores. Según el Instituto Económico de Corea en América, Samsung y SK hynix han llegado a representar el 55,5% de la capitalización bursátil del índice KOSPI. Es un problema. En gran medida el comportamiento de todo el mercado bursátil de Corea del Sur está determinado por estas dos empresas, y una turbulencia como la que se está produciendo tiene la capacidad de convulsionarlo.

Imagen | Samsung

Más información | Reuters | Samsung | SK hynix

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