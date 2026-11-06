AEG comienza su Black November con descuentos de hasta el 60 % en electrodomésticos y dispositivos del hogar

No son pocas las tiendas que han comenzado su particular Black Friday los primeros días de noviembre. Son días que ya podemos aprovechar para renovar todo aquello que necesitemos y no solo hablamos de móviles o tablets: también electrodomésticos. Si quieres renovar alguno de ellos, tienes una muy buena oportunidad con el Black November de AEG.

Placa de inducción Serie 5000 Induction de 60 cm PVP en AEG (con cupón de descuento) — 254,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con esta promo (que durará hasta el 1 de diciembre), tenemos hasta un 60 % de descuento en electrodomésticos de todo tipo si utilizamos en nuestras compras el código 'AEGXATAKA15'. Todo teniendo en cuenta que la entrega será en 48/72 horas y que está incluida en la compra tanto la retirada y reciclaje de nuestro antiguo electrodoméstico como la instalación (excepto encastre). El envío, por cierto, es gratis para pedidos de más de 50 euros y tendremos 30 días de período de devolución.

Hay muchos electrodomésticos que se quedan a muy buen precio con este Black November, pero nosotros hemos hecho una selección de cinco que nos parecen especialmente interesantes:

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense por 347,65 euros, con 8 kg de capacidad y eficiencia energética A.

por 347,65 euros, con 8 kg de capacidad y eficiencia energética A. Horno multifunción Serie 5000 por 375,15 euros, un electrodoméstico con sonda térmica y limpieza pirolítica.

por 375,15 euros, un electrodoméstico con sonda térmica y limpieza pirolítica. Placa de inducción Serie 5000 por 254,15 euros, con cuatro zonas de cocinado.

por 254,15 euros, con cuatro zonas de cocinado. Máquina de café espresso por 237,15 euros, con vaporizador manual y molinillo integrado.

por 237,15 euros, con vaporizador manual y molinillo integrado. Aspiradora sin cable 6000 por 118,15 euros, fácil de manejar y con 40 minutos de autonomía.

por 118,15 euros, fácil de manejar y con 40 minutos de autonomía. Lavavajillas Serie 6000 por 395,25 euros, con 8 programas diferentes y un sistema para proteger la cristalería.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense

Empezamos con la lavadora de libre instalación Serie 6000, ideal para familias pequeñas o de tamaño medio. Tiene 8 kg de capacidad y llega hasta las 1.600 RPM, una función que para no usar siempre, pero que es ideal para esas veces que queremos sacar las prendas casi secas de la lavadora. Además, tiene eficiencia energética A. Utilizando el cupón 'AEGXATAKA15', su precio se queda en 347,65 euros.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® de 8.0 kg PVP en AEG (con cupón de descuento) — 347,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Horno multifunción Serie 5000

Pasamos ahora al horno multifunción Serie 5000, que tiene 71 litros de capacidad. Cuenta con varios modos de cocinado, incluyendo uno que permite añadir vapor a los primeros minutos de cocción. Además, trae una sonda térmica que nos permitirá medir la temperatura interna de los alimentos, algo fundamental para acertar con el punto de cocinado. Usando el cupón que ya os hemos comentado más arriba, cuesta 375,15 euros.

Horno multifunción Serie 5000 SurroundCook con SteamBake con Display LED Explore PVP en AEG — 375,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Placa de inducción Serie 5000

Podemos acompañar el anterior horno con esta placa de inducción Serie 5000, disponible por 254,15 euros con el código 'AEGXATAKA15'. Con un ancho de 590 milímetros, tiene 4 zonas de cocinado que nos permitirán cocinar varias elaboraciones a la vez. Su panel de control táctil es muy fácil de utilizar y cuenta con un temporizador para que la placa se apague automáticamente cuando queramos.

Placa de inducción Serie 5000 Induction de 60 cm PVP en AEG (con cupón de descuento) — 254,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Máquina de café espresso

Cambiamos ahora a una máquina espresso que es ideal para los amantes del buen café. Tiene un diseño muy minimalista y cuenta tanto con molinillo integrado como con un depósito para almacenar los granos de café. Además, nos permitirá preparar dos tazas a la vez y cuenta con espumador manual, por lo que podremos preparar capuchinos. Sale por 237,15 euros usando el código de descuento.

Máquina de café espresso con tecnología avanzada de molido, 2200 W de potencia y 20 bares de presión PVP en AEG (con cupón de descuento) — 237,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Aspiradora sin cable 6000

Si buscas un dispositivo que te ayude en la limpieza del hogar, te puede encajar muy bien esta aspiradora sin cables 6000. Es muy fácil de manejar, viene con varios accesorios y cuenta con una autonomía de 40 minutos por carga, suficiente para una vivienda pequeña o de tamaño medio. Además, tiene luz LED para ayudarnos a ver mejor la suciedad. Con el código 'AEGXATAKA15', se queda en 118,15 euros.

Aspiradora sin cable 6000 de 40 min de autonomía PVP en AEG (con cupón de descuento) — 118,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lavavajillas Serie 6000

Para terminar, tenemos este lavavajillas de 60 cm Serie 6000 con acabado en color blanco: cuesta 395,25 euros actualmente si utilizamos el código 'AEGXATAKA15'. Tiene 8 programas diferentes y un panel muy fácil de utilizar, así como unas varillas antideslizantes que nos permitirán poner la cristalería de forma segura para evitar daños (las podemos retirar y colocar en la zona del lavavajillas que queramos).

Lavavajillas de 60 cm Serie 6000 SmartSelect para 13 cubiertos PVP en AEG (con cupón de descuento) — 395,25 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | AEG

En Xataka | ¿Frigorífico americano o Combi de 70 cm? Ojo con equivocarse al comprar litros que igual no puedes usar

En Xataka | 1200 vs. 1400/1600 RPM en lavadoras: ¿merece la pena pagar un extra por centrifugar más rápido?