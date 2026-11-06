El primer sistema Mesh WiFi 8 del mundo ya es oficial: ASUS presenta el ZenWiFi BN12 con ambiciones de gama alta

La evolución de las redes domésticas inalámbricas sigue su curso y, tras la masificación del WiFi 7, la industria ya empieza a tantear el siguiente estándar. Asus ha anunciado el lanzamiento del Asus ZenWiFi BN12, un sistema de red mallada (Mesh) que se posiciona como la primera solución comercial del mundo basada en la tecnología WiFi 8.

Más allá de la cifra comercial de velocidad y de las especificaciones sobre el papel, este lanzamiento sirve para entender hacia dónde evoluciona la conectividad en el hogar hiperconectado: menos obsesión exclusiva con el pico de velociddad bruta y más énfasis en la estabilidad a media y larga distancia, la gestión del tráfico y la convivencia con decenas de dispositivos IoT. El Asus ZenWiFi BN12 ya está disponible en el mercado español con un precio de venta de 1.205,12 euros.

¿Qué supone dar el salto al WiFi 8 en un sistema Mesh?

El ZenWiFi BN12 es un equipo de tres bandas capaz de alcanzar una velocidad combinada de hasta 19 Gbps. Sin embargo, la verdadera carta de presentación de este estándar no es solo que la cifra de pico sea alta, sino las tecnologías de transmisión que integra para solucionar los problemas clásicos de cobertura en casas grandes o con obstáculos arquitectónicos.

Cuenta con nuevas modulaciones y codificación (MCS) y modulación desigual (UEQM), diseñadas para mantener el tipo cuando la señal atraviesa tabiques o se encuentra a varios metros del nodo principal.

El acceso a canales no primarios (NPCA) y coordinación entre puntos de acceso permiten que los nodos se comuniquen entre sí de forma más limpia, reduciendo la congestión en entornos saturados de redes vecinas.

Además, este router incluye Smart AiMesh, una evolución del sistema de nodos de la marca que combina el mallado tradicional con las directrices del WiFi 8 para optimizar el enlace de retorno (backhaul). Según los datos facilitados por la marca, un pack de dos unidades está pensado para cubrir grandes superficies de hasta 7.000 metros cuadrados.

Gestión inteligente y control del tráfico

En una casa actual no solo importa la velocidad de bajada de la fibra, sino cómo se reparte el ancho de banda cuando varios miembros de la familia hacen videollamadas de trabajo, juegan online, descargan archivos pesados y manejan docenas de bombillas, enchufes o cámaras de vigilancia al mismo tiempo.

Para lidiar con esto, el equipo introduce el concepto de QoE (Calidad de Experiencia) adaptativa. A diferencia de las herramientas de QoS tradicionales (que suelen depender de reglas estáticas y prioridades predefinidas por el usuario), este sistema supervisa el tráfico en tiempo real y redistribuye los recursos dinámicamente según lo que demanden las aplicaciones en cada milisegundo.

Además, incluye la herramienta WiFi Insight, una utilidad orientada a visualizar el estado de la red en tiempo real, auditar interferencias de todo el espectro y consultar un registro histórico de 24 horas para detectar cuellos de botella o anomalías en la señal.

Conectividad física y seguridad

En el plano del hardware cableado, el sistema no escatima en puertos de alta velocidad, algo fundamental si se quiere aprovechar el backhaul por cable o conectar un NAS o un PC de alto rendimiento y cuenta con un amplio apartado de conectividad con:

Dos puertos Ethernet de 10 Gbps (uno para WAM/LAN y otro dedicado a LAN).

(uno para WAM/LAN y otro dedicado a LAN). Tres puertos Ethernet de 2,5 Gbps (uno para WAN/LAN y dos para LAN).

(uno para WAN/LAN y dos para LAN). Un puerto USB-A a 5 Gbps.

Todo ello viene respaldado por el ecosistema de seguridad de la casa, que incluye la plataforma de protección AiProtection, opciones de navegación segura, controles parentales avanzados, DNS protegido y compatibilidad nativa con VPN.

⚡ EN RESUMEN: router Asus ZenWiFi BN12 ✅ LO MEJOR Primer sistema Mesh WiFi 8 del mercado: pionero en integrar la modulación y codificación más avanzada del estándar para maximizar el rendimiento a media y larga distancia.

pionero en integrar la modulación y codificación más avanzada del estándar para maximizar el rendimiento a media y larga distancia. Cobertura y estabilidad brutales: en un pack de dos nodos es capaz de cubrir hasta 7.000 metros cuadrados reduciendo interferencias gracias a la tecnología Smart AiMesh. ❌ LO PEOR Tecnología demasiado adelantada a su tiempo... La gran mayoría de dispositivos actuales (móviles, portátiles, consolas) aún funcionan con WiFi 6, 6E o WiFi 7, por lo que tardarán años en exprimir las ventajas nativas del WiFi 8.

La gran mayoría de dispositivos actuales (móviles, portátiles, consolas) aún funcionan con WiFi 6, 6E o WiFi 7, por lo que tardarán años en exprimir las ventajas nativas del WiFi 8. Precio muy elevado... su precio de salida lo convierten en una inversión desproporcionada para la mayoría de hogares convencionales. 💡 CÓMPRALO SI... Siempre buscas tener la última tecnología punta disponible en el mercado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu presupuesto es ajustado y buscas solucionar problemas de cobertura cotidianos sin realizar un desembolso tan elevado.

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