La pantalla sin recortes del iPhone 20 aniversario se complica porque el iPhone Duo muestra el precio de esconder la cámara

Para celebrar el décimo aniversario del iPhone en 2017, Apple lanzó un iPhone X que eliminó el botón 'Home' y dio paso a la pantalla de esquina a esquina. para el vigésimo aniversario el año que viene, los rumores y filtraciones apuntan a otro rediseño importante, con un iPhone 20, iPhone XX o como termine llamándose que llevará al límite esa promesa de "frontal todo pantalla". El problema es que habría que recortar en la calidad de la cámara selfie.

Y el iPhone Duo ya nos ha demostrado el precio de dichos recortes.

La filtración hasta ahora. Antes de nada, y como siempre decimos, se trata de una filtración, por lo que es posible que las cosas cambien. De hecho, lo que nos demuestra la última información es que uno de esos planes y objetivos de hacer un iPhone con un frontal totalmente limpio ya habría cambiado. Hasta ahora, lo que sabíamos apuntaba en esta dirección:

Pantalla curvada por los cuatro lados con una curva suave, no los bordes pronunciados que Samsung usó durante años en algunos modelos de Galaxy.

por los cuatro lados con una curva suave, no los bordes pronunciados que Samsung usó durante años en algunos modelos de Galaxy. Marcos y traseras también curvados para mejorar el agarre, pero con menos metal que los modelos actuales.

también curvados para mejorar el agarre, pero con menos metal que los modelos actuales. Trasera de cristal .

. Botones que serían hápticos para respetar ese diseño casi de "cápsula".

para respetar ese diseño casi de "cápsula". Pantalla frontal sin Isla Dinámica y con todos los sistemas de Face ID y cámara frontal bajo el panel. Esto es lo que está en disputa.

Compromiso. Con el iPhone 18 Pro, Apple ya ha empezado a probar el esconder sistemas críticos de Face ID bajo el panel, pero también ha usado el iPhone Duo como banco de pruebas. La cámara de la pantalla interior está bajo el panel y, como vimos tanto en el análisis como en numerosas pruebas que han ido apareciendo estos días, la calidad deja bastante que desear.

Las cámaras bajo el panel no son algo nuevo y, de hecho, la compañía ZTE lleva generaciones probándolo en móviles como los Nubia. Visualmente son imponentes porque ese frontal totalmente limpio mola muchísimo, pero si te gusta hacerte selfies, tendrás que pasar por el aro de una calidad muy, muy justita. Ese compromiso en un móvil que no apunta a ser barato y, además, de una compañía como Apple que no quiere crisis reputacionales es algo que los de la manzana no estarían dispuestos a asumir.

Imagen de Raihan Han en X

A medias. Eso nos ha llevado a la última filtración que recoge 9to5Mac. No se sabe si la Isla Dinámica tendrá el mismo tamaño en el iPhone 20, pero sí que estará presente de un modo u otro porque se pueden esconder los elementos de Face ID, pero no la cámara si se quiere mantener la calidad fotográfica.

El resto del plan de diseño como ese cambio de material o la presencia de bordes curvados y una pantalla que se fundiría con ellos se mantendría, pero el frontal no sería tan "limpio" como se habría buscado en un principio. Simplemente, la tecnología aún no está lista.

Otra opción sería, directamente, volver al botón de desbloqueo capacitivo. Sería extremadamente raro para un iPhone "normal" dar un paso atrás de esa manera, ya que Face ID no sólo es cómodo, sino que se ha convertido en un estándar de seguridad del iPhone, pero en el caso de un modelo conmemorativo como el que se plantea, sería una posibilidad. El propio iPhone Duo carece de Face ID y apuesta por el botón lateral.

Imagen de Raihan Han en X

Camino por recorrer. De la manera que sea, ya decimos que es pronto y que todo esto se basa en filtraciones que beben de la producción inicial del modelo y de lo que comenta Mark Gurman. No tenemos nombre comercial, no sabemos si finalmente meterán los elementos de la Isla Dinámica bajo el panel o el salto en precio.

Pero en cuestión de horas hemos pasado de anticipar un iPhone todo pantalla de verdad... a un modelo que seguirá manteniendo las líneas de diseño de esas filtraciones, pero que no nos librará del recorte en la parte superior central. Una opción sería meter todo Face ID bajo el panel y dejar un único orificio en la parte superior para la cámara como hacen todas las demás marcas. Y no sé yo si Apple recurrirá a eso.

Imágenes | Xataka, Raihan Han

En Xataka | Alguien ha conseguido lo que parecía imposible: un Redmi Note 12 ejecutando iOS. Con ayuda de Claude, claro