Amazon está agotando esta casa prefabricada expandible: es solar, autosuficiente y cuesta poco más de 13.000 euros

El catálogo de Amazon no deja de sorprender y el sector de las viviendas alternativas ha encontrado en la plataforma un gran escaparate. Si buscas una solución rápida para añadir espacio en un terreno, montar una oficina independiente o instalar una segunda residencia modular, esta casa prefabricada expandible con kit solar integrado está agotándose en Amazon. Su precio es de 13.293 euros.

Solar-Alimentada Moderna Casa Pequeña Expandible Prefabricada Contenedor Hoy en Amazon — 13.293,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Todo lo que ofrece esta casa expandible que vende Amazon

Esta vivienda modular destaca por su sistema expandible, lo que permite transportarla de forma compacta y desplegarla en el terreno deseado de forma sencilla. Está construida sobre una estructura de acero galvanizado con paneles térmicos aislantes y está pensada para resistir inclemencias meteorológicas garantizando el confort interior.

Su punto fuerte es que viene preparada para funcionar de forma independiente de la red eléctrica. Incorpora un sistema de energía solar con paneles y módulo de almacenamiento diseñados para alimentar la iluminación LED interior, tomas de corriente y electrodomésticos básicos sin necesidad de cableado externo complejo.

El espacio interior está distribuido para aprovechar cada metro cuadrado, incluyendo área para dormitorio, zona de estar, espacio preparado para cocina americana y un módulo de baño independiente con preinstalación de fontanería.

Costes ocultos y burocracia: lo que debes saber antes de comprarla

Aunque el precio de Amazon resulta muy atractivo, es fundamental tener en cuenta los gastos adicionales y los trámites legales necesarios para que la casa sea 100% legal y habitable:

Normativa y licencias urbanísticas: en España, que una casa sea prefabricada no la exime de la ley de urbanismo. Dependiendo de si la vas a ubicar en suelo urbano, ejecutable o rústico, necesitarás consultar con el ayuntamiento correspondiente. En la mayoría de los casos se exige licencia de obra menor o mayor y el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

en España, que una casa sea prefabricada no la exime de la ley de urbanismo. Dependiendo de si la vas a ubicar en suelo urbano, ejecutable o rústico, necesitarás consultar con el ayuntamiento correspondiente. En la mayoría de los casos se exige licencia de obra menor o mayor y el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Preparación del terreno (cimentación): no se puede desplegar directamente sobre tierra blanda. Tendrás que presupuestar la preparación de una solera de hormigón nivelada o apoyos estructurales para garantizar la estabilidad y el aislamiento del suelo.

no se puede desplegar directamente sobre tierra blanda. Tendrás que presupuestar la preparación de una solera de hormigón nivelada o apoyos estructurales para garantizar la estabilidad y el aislamiento del suelo. Logística y descarga: la entrega con camión incluye el transporte, pero la descarga en la parcela requiere una grúa o camión pluma, un coste logístico que corre de tu cuenta y varía según la accesibilidad de la finca.

la entrega con camión incluye el transporte, pero la descarga en la parcela requiere una grúa o camión pluma, un coste logístico que corre de tu cuenta y varía según la accesibilidad de la finca. Suministros y saneamiento: aunque incluya paneles solares para la luz, el agua potable y la gestión de residuos (instalación de fosa séptica ecológica o enganche a la red de alcantarillado) requieren preinstalación profesional y certificados técnicos.

aunque incluya paneles solares para la luz, el agua potable y la gestión de residuos (instalación de fosa séptica ecológica o enganche a la red de alcantarillado) requieren preinstalación profesional y certificados técnicos. Estudio geotécnico y proyecto de arquitecto: si pretendes registrar la vivienda o solicitar cédula de habitabilidad para dar de alta suministros tradicionales, necesitarás un proyecto visado por un arquitecto.

⚡ EN RESUMEN: casa prefabricada con energía solar en amazon ✅ LO MEJOR Autosuficiencia energética: el kit de paneles solares integrado reduce considerablemente los costes de instalación técnica en fincas sin acceso a la red.

el kit de paneles solares integrado reduce considerablemente los costes de instalación técnica en fincas sin acceso a la red. Diseño plegable y transporte: su formato expandible facilita el envío y acorta drásticamente los tiempos de montaje frente a la obra tradicional. ❌ LO PEOR Requiere terreno preparado... Necesita una solera de hormigón o una base perfectamente nivelada antes de desplegarla.

Necesita una solera de hormigón o una base perfectamente nivelada antes de desplegarla. Gestión de permisos... Al igual que cualquier edificación prefabricada, requiere consultar la normativa urbanística local y licencias según el suelo donde se ubique. 💡 CÓMPRALO SI... Eres propietario de terreno rural o parcela y buscas una solución de habitabilidad inmediata sin meterte en obras de meses. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una primera vivienda urbana, ya que no está pensada para parcelas residenciales con exigencias de código técnico de edificación complejo sin proyecto arquitectónico previo.

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Imágenes | Amazon

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