El Corte Inglés da comienzo a su primer adelanto del Black Friday y estas son sus mejores ofertas en tecnología y entretenimiento

Noviembre ha comenzado con muchas tiendas celebrando la llegada del Black Friday, y eso que todavía quedan semanas para que realmente llegue el Viernes Negro. Ayer os hablamos de MediaMarkt, y hoy le toca a El Corte Inglés, tienda que también tiene un buen surtido de ofertas en tecnología y entretenimiento durante su campaña Adelántate al Black Friday. Estas son las que más nos han gustado:

Google Pixel 11 por 799,90 euros, un móvil pequeño y con buena pantalla.

por 799,90 euros, un móvil pequeño y con buena pantalla. Roborock Qrevo 2 ProX por 299 euros, un robot aspirador para la limpieza diaria de la casa.

por 299 euros, un robot aspirador para la limpieza diaria de la casa. LG Smart Monitor Swing por 399 euros, un monitor que puedes colocar en el suelo y llevártelo a cualquier habitación de la casa.

por 399 euros, un monitor que puedes colocar en el suelo y llevártelo a cualquier habitación de la casa. Nintendo Switch 2 por 469,90 euros, un pack de la consola junto con un videojuego.

por 469,90 euros, un pack de la consola junto con un videojuego. Cosori Twinfry Dual Blaze Compact por 149 euros, una freidora de aire con doble compartimento.

Google Pixel 11

Si pensábamos renovar el móvil y comprar uno de Google, mucho ojo porque El Corte Inglés tiene el Google Pixel 11 por 799,90 euros. Se trata de un móvil pequeño con pantalla de 6,3 pulgadas que también cuenta con un buen apartado fotográfico, ideal para inmortalizar las reuniones con amigos y familiares durante la Navidad.

Roborock Qrevo 2 ProX

Si queremos limpiar la casa y no nos da tiempo a hacerlo diariamente, la tienda ha bajado el precio del Roborock Qrevo 2 ProX hasta los 299 euros; antes costaba nada menos que 699 euros. Se trata de un modelo que puede mapear las habitaciones para una limpieza más eficiente, cuenta con cepillo antienredos (ideal para casas con mascotas) y viene con base de autovaciado de polvo y agua.

LG Smart Monitor Swing

Hay momentos en los que nos apetece ver la tele o jugar a un videojuego en una habitación y luego hacerlo en otra. Para ello, el LG Smart Monitor Swing es ideal, sobre todo ahora que ha bajado de precio hasta los 399 euros. Se trata de un monitor que incorpora un soporte para colocarlo en el suelo y su base viene con ruedas para poder trasladarlo cómodamente. Ofrece una resolución Full HD, la pantalla es de 32 pulgadas y es smart TV, lo que significa que se pueden instalar apps de streaming.

Si lo queremos con una mayor resolución, El Corte Inglés también tiene el modelo que ofrece 4K por un precio de 499 euros.

Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 es un buen regalo para la Navidad, y las tiendas lo saben. El Corte Inglés, por ejemplo, ha lanzado una nueva oferta mediante la cual podemos comprar la consola por 469,90 euros, e incluye de regalo el videojuego 'Super Mario Bros. Wonder'. Eso sí, se trata de la versión anterior que no permite extraer la batería de forma cómoda.

No obstante, también podemos encontrar esta versión de oferta, la que permite extraer la batería. Su precio sube hasta el oficial que marca Nintendo, por lo que cuesta 499,90 euros. Lo bueno es que también incluye el videojuego de regalo.

Nintendo Switch 2 + Super Mario Bros. Wonder PVP en El Corte Inglés — 469,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cosori Twinfry Dual Blaze Compact

Si queremos preparar mucha comida de una sentada, sobre todo diferentes alimentos, El Corte Inglés tiene una muy buena oferta en la Cosori Twinfry Dual Blaze Compact y se queda por 145 euros. Se trata de una freidora de aire o air fryer que destaca sobre todo porque cuenta con doble compartimento para preparar dos comidas diferentes, aunque también se puede quitar el separador para preparar grandes cantidades de comida. Incluye libro de receta y cuenta con capacidad total de 8,6 litros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | El Corte Inglés, Compradicción, Google, Roborock, LG, Nintendo, Cosori

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