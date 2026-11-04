China está experimentando lo más parecido que hemos vivido hasta ahora a un "estallido de la burbuja IA"

El cierre de octubre ha sido extremadamente movido. Anthropic por fin publicó sus documentos de cara a una futura salida a bolsa y, mientras tanto, vimos cómo las principales tecnológicas mundiales se tambaleaban, con Google encabezando uno de los guantazos más sonados. En China, ese tambaleo directamente es un desplome.

Y es que, en estos últimos cuatro meses, su industria de IA y semiconductores se ha desplomado un 40%.

En corto. Hace unos días, Reuters publicó un artículo bastante duro titulado "la burbuja de la IA ya ha explotado en China". Tras meses escuchando cómo Jensen Huang defiende que no hay ninguna burbuja y que esta situación es totalmente diferente a cualquiera similar vivida anteriormente, lo cierto es que el STAR50, que es el índice de Shanghái y que reúne a las empresas líderes de IA y semiconductores de China continental, ha perdido un 40% desde su máximo en julio.

Esto supone 480.000 millones de dólares de capitalización evaporados y la noticia no vino sola. El CSI300 es el índice de las grandes empresas cotizadas del país y, también desde los máximos alcanzados en julio, ha bajado un 20%. Reuters lo compara con el Nasdaq estadounidense que acumula una caída del 6% desde su récord, alcanzado apenas tres semanas antes, y en Bloomberg apuntan que la caída del STAR50 es significativa porque es el peor índice tecnológico importante del mundo este semestre.

Por qué pesa tanto. Ese 40% descontextualizado no dice mucho, pero Goldman Sachs afirma que las acciones de IA china suponen el 42% de la capitalización del mercado chino y el 57% de la contratación en las bolsas continentales y de Hong Kong. Si en EEUU el mercado está regido por los peces grandes, en China lo dominan los pequeños inversores, y afirman que pocos se ha librado. Hay varios casos que lo ilustran:

Unitree (robots humanoides) que recibió una demanda minorista 8.000 veces superior a la oferta y cuyas acciones han caído a la mitad desde que empezaron a cotizar.

(robots humanoides) que recibió una demanda minorista 8.000 veces superior a la oferta y cuyas acciones han caído a la mitad desde que empezaron a cotizar. CXMT (memorias) ha perdido más de una cuarta parte de su valor en el último mes.

(memorias) ha perdido más de una cuarta parte de su valor en el último mes. MetaX y Moore Threads (chips) se dispararon en un 700% y un 400% respectivamente en su debut en 2025 y han perdido la mitad del valor desde julio de este año.

(chips) se dispararon en un 700% y un 400% respectivamente en su debut en 2025 y han perdido la mitad del valor desde julio de este año. Zhongji Innolight y Eoptolink (componentes ópticos) caen cerca de un 60% desde sus máximos este verano.

Ahora bien, un asterisco es que, aunque si miramos la gráfica del valor de las últimas semanas hay una caída evidente, la situación pese a la caída es mucho mejor que hace un año.

¿Detonante? Según el análisis de Bloomberg, la venta global de hardware de IA golpeó con más fuerza a las acciones chinas después de que los inversores extranjeros acudieran en masa al sector durante el trimestre anterior. También hay casos como los de Zhongji Innolight y Eoptolink en los que se frenó la maquinaria debido a que Washington avanza hacia vetarlas como proveedoras de equipo para los centros de datos de EEUU. En el caso de estas dos, sí está peor que hace no tanto, lo que puede responder a esa dificultad de vender fuera de China:

Reuters, por su parte, señala que no hay un desencadenante evidente. Está el asunto de los precios elevados, las cargas fiscales y la amenaza de que países occidentales prohíban componentes chinos, pero es algo que no debería haber ocasionado un derrumbe como el que han experimentado.

Matices. Como la misma Reuters apunta, el STAR50 aún cotiza a unas 100 veces sus beneficios de los últimos 12 meses. Venía de 250 veces y eso es lo que se ha desplomado. Los inversores temen que la caída continúe, pero hay que tener en cuenta que el índice chino no es, ni remotamente, tan estable como otros como el Nasdaq o el Dow Jones.

Es un mercado muy joven en comparación con los otros dos y está dominado por pequeños inversores que tienden a operar en manada y a reaccionar con más fuerza a las subidas y bajadas que otros fondos mundiales. Es por eso que, si ven una tendencia positiva o, por el contrario, cualquier síntoma de alarma, se lanzan a operar con sus acciones, alterando enormemente el valor de las empresas que están dentro del STAR50.

Además, también difiere de las otras dos en que es una cesta pequeña y muy concentrada en semiconductores e IA. El Nasdaq tiene cientos de valores y el Dow Jones, aunque sólo cuenta con 30, son compañías de muchos sectores, muy maduras y muy diversificadas. ¿Significa esto que la burbuja de la IA ha explotado en China? Pues lo cierto es que hay que ver si esto se consolida o si es flor de un día en un mercado tan volátil.

Imagen | Unitree (editada)

En Xataka | Unitree es una de las joyas tecnológicas chinas. Quiere hacer con los robots lo mismo que hizo Xiaomi con los móviles